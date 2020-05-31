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Feeld, он же 3nder: приложение по поиску партнера для группового секса

Feeld, он же 3nder: приложение по поиску партнера для группового секса

Большинство мобильных приложений для знакомств отвечают всем современным требованиям и пожеланиям клиентов. Не стало исключением и приложение под названием Feeld. Оно предназначено для поклонников секса втроем — в Feeld можно отыскать единомышленников и людей, которые бы дополнили пару.

На современном рынке мобильных приложений не так уж и много платформ, которые были бы предназначены для людей с либеральными взглядами на секс и отношения.

Feeld — отличное приложение для тех, кто любит эксперименты. Теперь не нужно ломать голову, где найти еще одного человека для группового секса; здесь обсуждать этот формат отношений — вполне приемлемо. У приложения простой и понятный интерфейс, и оно отлично подходит для пользователей, готовых выйти за рамки традиционных отношений.

Помимо поиска партнеров для секса втроем, приложение предоставляет возможность поиска поклонников БДСМ, свингеров и других любителей нестандартных отношений.

Интересно, что приложение Feeld не всегда носило это название. До ребрендинга оно называлось 3nder — из-за чего в 2016 году компания Tinder подала на него в суд из-за сходства в названиях. Представители компании Тиндер были убеждены, что это вызовет путаницу у пользователей. В 3nder же были уверены, что никто в здравом уме не перепутает эти два приложения. При этом представители нынешнего Feeld подчеркивали, что у Tinder нет эксклюзивных прав на использование суффикса «-nd(e)r». Ведь он используется и другими аналогичными сервисами — такими, как Grindr и Adult Friend Finder.


Димо Трифонов, являющийся основателем 3ndr, подчеркнул: «Наша миссия и те ценности, которые важны для нас, не могут отличаться от ценностей компании Tinder. С таким количеством разнообразных вариантов отношений, которые не вписываются в круг ценностей Tinder и Match Group (компания, входящая в структуру Tinder), найдется место для всех нас. Ни у кого нет права обладать монополией на любовь».

Компания 3nder в феврале 2015 года привлекла значительные инвестиции — более полумиллиона долларов США. Теперь же она финансируется за счет членских взносов от пользователей. Иск Tinder, который оценивался в миллиарды долларов, мог полностью уничтожить компанию.

# Интересное
По материалам: intrigue

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