Фетиш запахов: Ароматы порождают страсть и удовольствие

Влада Некрасова

Запахи окружают наш мир и пробуждают к воспоминаниям приятных переживаний. Запахи – наиболее распространённые фетиши. Что это значит? Это значит, что ароматы порождают страсть и помогают достичь яркой кульминации.

Знаменитая Клеопатра, про красоту и сексуальность которой ходили легенды, по мнению археологов, не была уж настолько красива. Но, она одной из первых поняла чудодейственное свойство эфирных масел. И, в то время как её современницы пахли потом и прочими натуральными прелестями, она источала ароматы цветов и трав.

Естественно, что при этом обычные люди готовы были признавать её богиней. Ведь их жёны никогда так хорошо не пахли. Ну а знаменитые полководцы влюблялись до безумия.

Но не стоит перебарщивать! По крайней мере так считают 80% опрошенных мужчин, принявших участие в исследовании Британского центра. Сильные запахи заглушают аромат самой женщины, который действует гораздо более возбуждающе, чем все парфюмы мира.

Недаром в Японии давно существует фетиш натуральных ароматов представительниц прекрасного пола. Предприимчивые Японки сдают в специальные секс-шопы грязное нижнее бельё, которое упаковывают в герметичные пакеты. Как бы это не специфически звучало, но лёгкий аромат естественных выделений женского организма считаются крайне возбуждающим запахом.

Кстати, в Америке ещё в середине 80-х был проведен эксперимент, который включал в себя исследование предпочтений мужчин разных категорий населения, разного возраста и даже разной религии. И наиболее возбуждающим оказался… запах чистых женских подмышек! Да ещё он у афроамериканок после тридцати оказался более ярко выражен. Вот такой неожиданный результат. Если глаза не видят, нос выбирает по-своему.

А что же касательно представительниц прекрасного пола? Психологи считают, что фетиш запахов у чувствительных барышень развит даже больше, чем у мужчин. И часть этой реакции называется интуицией: женщина не может логически объяснить почему её нравится или не нравится кто-то.

Возможно, объяснением этого может быть, не отслеживающийся логически, запах. Физиологи вообще склонны полагать, что обоняние женщин гораздо более чувствительно. Связано это в природе с необходимостью выживания потомства и потребностью как можно раньше унюхать опасность. Ведь самкам и малышам необходимо больше времени, чтобы скрыться от преследования.

Кроме того, недавние исследования показали, что женщины даже могут определить по запаху «потенциально слабого самца». Барышням, участвующим в эксперименте, давали возможность понюхать нескольких мужчин. Причём все они были вымыты нейтральными моющими средствами.

Особенность эксперимента заключалась в том, что некоторые из этих мужчин имели серьёзные проблемы со здоровьем, а часть – имели проблемы с потенцией или возможностью зачать ребёнка. Для того, чтобы визуальный образ не мешал, глаза женщин были завязаны. Так вот подавляющая часть представительниц прекрасного пола признало более приятно пахнущими мужчин, не имевших проблем со здоровьем. Возможно, гормональные особенности фона помогли сделать такой выбор.

Существует ещё одно интересное наблюдение. У женщин гораздо быстрее, чем у мужчин, вырабатывается условная ассоциация на аромат и связь его с возбуждением и значимым мужчиной. Так, некоторые женщины находили возбуждающими запах мужского пота после тренировки любимого в зале; запах сигар или даже элитных алкогольных напитков в том случае, если они ассоциировались у них с доминантными или значимыми мужчинами.

Так что, стоит достать из шкафчика аромасвечи? Или вспомнить про ещё один фетиш, связанный с запахом. Олафактофилия – возбуждение, которое вызывается с запахами выделений. Причём не такими уж и приятными, например, газов или мочи. Нет, многие олафактофилы вовсе не любят все эти ароматы. Просто они запускают в их головном мозге механизмы по активизации гормонов. Почему так происходит, наука ещё спорит. Но, факт остаётся фактом, и кому-то может гораздо больше нравится целоваться с партнёром, когда он ещё не почистил зубы.

Вот такие они странные эти запахи, которые нас окружают. Или просто речь может идти не о совсем закономерных реакциях на них. Как бы там ни было, именно запахи порою заставляют наше сердце трепетно биться, а порою – наоборот, напрочь отбивают охоту общаться с человеком.

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