Фут-фетиш или почему кто-то не равнодушен к красивым ножкам

Алексей Вольцев

Фетишизм – эта страсть, которая заставляет преклоняться перед неодушевлёнными предметами. Он может быть религиозный (когда предполагается преклонение перед идолами) и бытовой, в котором хоть раз в жизни можно заметить каждого из нас.

Ведь нам может очень нравится мышцы партнёра (если мы представительницы прекрасного пола) или цвет волос, грудь определённого размера партнёрши (если мы представители сильного пола). Фетишем для кого-то выступает нежное кружево, а для кого-то плётки. Но, одним из наиболее часто встречающимся фетишей являются ноги.

Знаменитый американский режиссёр и актёр, Квентин Тарантино, яркий пример фут фетишиста. И он не скрывает этого. Стопы Умы Турман давно вдохновляют его на необычные находки в кадре. Так, в картине «Убить Билла», героиня Умы даёт команду своим ногам начинать работать после комы. В «Криминальном чтиве» Турман снимает туфли для своего знаменитого танца с Траволтой.

Не устоял режиссёр и перед ногами жгучей Сальмы Хайек. Он сам лично пьёт прямо с её ноги спиртное в фильме «От заката до рассвета» во время её удивительного стриптиза с удавом на шее. А в чуть менее нашумевшем фильме «Планета страха», прекрасная стриптизёрша, в исполнении Роуз Макгоуэн, лишается ноги и получает взамен протез-пулемёт…Однако, что такое фут фетиш и откуда берутся и почему появляются в нашей жизни фетиши?

Истоки и причины фетишизма

На данный момент не существует единого мнения почему закрепляется фетиш в нашем сознании. З. Фрейд связывал это с первыми психотравмами. Другие же психологи говорили не о травмах, как таковых, а о формировании образа в процессе становления личности.

И если учесть, что всё это происходит в «босоногом детстве», как утверждают принятые русские речевые обороты, то естественно, что эти босые ноги часто становятся самыми распространёнными фетишами. Причём закрепления не всегда напрямую связана с половыми органами и сексом соответственно. Ведь малыш ещё не понимает всю суть сексуальности.

Так же причиной может быть закрепление ассоциации образа на пике гормональных перестроек организма. Например, во время активного полового созревания мальчики обращают внимание на женское тело. Но, как правило, наиболее доступными для обозрения становятся женские ступни и ноги.

С одной стороны, это то, что прикрывается и будоражит воображение (в отличии от рук), с другой – то, что менее «охраняется» от взора (в отличии от половых органов или груди). Кстати, в психологической литературе, где описываются различные методики, можно встретить описание девиаций и переживаний в тех случаях, когда сын был свидетелем сексуальных контактов матери (например, если она промышляла проституцией).

И, в том числе, повествования как во время её секса у него закреплялся образ фетиша. Чаще всего – скрипучая мебель, вещи в беспорядке, её свисающие ноги, которые он мог наблюдать, сидя под этой самой кроватью.

Но, не только у мужчин, а и у девушек может формироваться ассоциация стон или ног как фетиша. Так, взрослые небритые мужские ноги, с крупной стопой могут ассоциироваться с более старшими, а следовательно – доминантными и более предпочтительными мужчинами, порождая устойчивую ассоциацию.

Исследователь из Индии — Рамачандран и сексолог из России — Бейлькин параллельно открыли феномен слияния стимулов в головном мозге. Так, фуд-фетишисты отличаются очень высокой врождённой чувствительностью области стоп. Сильные переживания от таких прикосновений ассоциативно возбуждают другие зоны мозга, «спаивая» сторонние стимулы с сексуальным возбуждением.

Так, не только ощущения от собственных ног, но и созерцание чужих начинают вызывать возбуждение. Но, как правило, на общее возбуждение накладывается «фильтр»: нравятся маленькие ступни, или же с особенным запахом.

Особенности фут-фетишизма

В классическом виде фут-фетишизм – влечением именно к ступням противоположного пола. В 80% он описывается как влечение мужчин к виду, запаху, вкусу и движению женской стопы. Отдельно выделяется фетиш температуры ступни. Параллельно может наблюдаться тяга к чулкам, колготкам, открытой обуви.

А также выделятся вариации фетиша босых ног партнёра, одетого в узкие джинсы. Ну и наиболее часто встречающийся на российских просторах – страсть к девушкам на высоких каблуках. Кстати, чёрные лубутены (лабутены) с красной подошвой и высоким каблуком признаны наиболее возбуждающей обувью последних лет.

Но, в последнее время фут-фетишизм у представительниц прекрасного пола стремительно набирает обороты. Это связано, прежде всего, с тенденцией к более открытой мужской обуви. Если мы вспомним опыт наших отцов, то мужчины практически никогда её не носили. Кроме того, более терпимые взгляды и все возможные изобретения бьюти-индустрии позволяют восторгаться ногами других женщин самим же представительницам прекрасного пола. Причём без обвинения в смене ориентации.

Существует классификация фетишизма, которая опирается на характер вовлечённости и необходимости фетиша. Так, в первом случае фетиш получается «дополнительным приятным бонусом». Нас устраивает и возбуждает избранница (избранник) но, когда она (он) одевает каблуки (открытую обувь) мы заводимся быстрее и быстрее, а разрядка получается ярче. Хотя, секс часто обходится и без фетиша.

Во втором варианте, фетиш доминирует над партнёром. Фетишист может совершать манипуляции с обувью: нюхать или облизывать её; может предпочитать мастурбацию с помощью чулок и так далее. При этом, потребности в партнёре, как таковом, может вообще не быть.

Стоит ли бороться или «лечить» фетишизм?

Если мы говорим об умеренной форме фетишизма, то она присутствует практически у всех людей. Модная одежда, стройное тело или те же, упомянутые выше, каблучки, способны отвлекать нас от серости будней и пробуждать интерес. Так зачем же бороться с тем, что помогает расслабится и получить большее удовольствие?

Как жить с фетишистом?

Если ваш партнёр фетишист, но не нарушает букву закона, то воспринимайте это как элемент творчества. Фут-фетишизм – занимательная игра, помогающая больше доверять своему избраннику. Фактически, знать его «на вкус и запах».

Если вы подыграете партнёру и будете учитывать его фантазии, возможно и он будет проявлять снисхождение с вашими особенностями. Ведь идеальных людей не бывает. Так как там насчёт колечка на пальчик ноги?

Что такое футфетиш? ПРИЗНАКИ футфетишиста