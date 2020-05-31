Где живут самые одинокие женщины?

Анастасия Иванова

В Филадельфии.

Этот город полон одиноких дам, которые не могут найти свою любовь.

Именно в этом городе в штате Пенсильвания количество женщин существенно превышает количество мужчин.

В чем причина такого гендерного дисбаланса?

На 100 девчонок 86 ребят

Согласно последним данным, женщин в Филадельфии примерно на девяносто тысяч больше, чем мужчин.

То есть, на каждые 86 представителей мужского пола приходится 100 представительниц прекрасного пола.

Тут одинокие мужчины со всего земного шара начинают нетерпеливо потирать ладони.

Но не спешите закрывать статью и покупать билет на самолет. Вам еще предстоит узнать много интересного.

Гендерный дисбаланс настолько очевиден, что о нем говорят в открытую, не стесняясь в выражениях. Каждый тамошний видный общественный деятель готов поделиться своим собственным видением ситуации. Взять хотя бы Тельму Кеннерли. Она заведует кухней в методистской церкви в Тиоге. Однажды у нее спросили, почему, на ее взгляд, мужчины в Филадельфии – страшный дефицит.

Она не стала церемониться: «Филадельфия – это город женщин. Наши мужчины либо мертвы, либо сидят в тюрьме. Но женщины все еще здесь. Они сильнее всех».

Это дерзкое высказывание не так уж далеко от правды.

Возьмем возрастную группу до восемнадцати лет. Здесь все обстоит иначе – мальчики превосходят девочек по количеству.

Возьмем группу от восемнадцати до двадцати четырех лет, и ситуация сразу же становится печальнее.

К 65 годам эта пропасть расширяется еще больше – виной тому тюрьма, нищета и насилие.

К сожалению, тюремное заключение фактически составляет 20% так называемого гендерного разрыва в Филадельфии. Около 13 000 человек находятся в заключении в государственных учреждениях далеко за пределами города.

Кроме того, физическая нагрузка и низкооплачиваемая работа в сочетании с нездоровым образом жизни (курение, злоупотребление алкоголем и наркотиками) могут привести к сокращению продолжительности жизни других мужчин Филадельфии. Генетическую составляющую также нельзя упускать из виду.

«Женщины жестче, — говорит антрополог из Пенсильванского университета по питанию Джанет Хризан. — У них лучше иммунная система, и они, как правило, выживают лучше, чем мужчины в любом обществе.”

Кроме того, мужчины относятся слишком беспечно к своему здоровью. «Они говорят: «Не нужно мне следить за давлением, оно в норме. И простата у меня в порядке, и вообще все окей!» – говорит Дорис Китт, представитель некоммерческой организации, обслуживающей пожилых людей.

Согласно данным 2017 года, такая ситуация складывается по всей стране – в США проживает около 165 миллионов женщин и 159 миллионов мужчин.

Кто тут еще слабый пол?