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Гебефелия или возраст сексуального согласия

Гебефелия или возраст сексуального согласия

В психиатрии и сексологии любой тип сексуального влечения обозначается определенным термином. В общем смысле, любое желание, основанное на возрасте объекта страсти, называется хронофилией. Влечение к подросткам от 15 до 18 лет имеет называние эфебофилия. В обществе на слуху термин «педофилия» — сексуальное влечение к детям до 12-ти лет. Эта терминология принята по всему миру и широко используется в научном сообществе.


Гебефилия, как и многие медицинские термины, имеет латинские корни. «Гебе» означает «юность», «филиа» – «любовь». Так называется сексуальное влечение к подросткам старше 12 лет. Известный во всем мире роман «Лолита», написанный В.В. Набоковым, как раз описывает случай гебефилии. Несмотря на то, что возраст сексуального согласия в разных странах трактуется по-разному, большинство стран криминализировали этот феномен. Они допускают половые связи и брак между двумя людьми начиная с 12-тилетнего возраста. Те взрослые, которые испытывают сексуальное влечение такого плана пользуются этим допущением.

История и этимология

Впервые сексуальное влечение гебефилия было описано только в 1914 году. Немецкий доктор медицинских наук описал гебефилию как «предполагаемый вид женского фетишизма». Американский антрополог и психиатр Пол Бенедикт воспользовался этим термином, чтобы подчеркнуть важность в принципиальном отличии гебефили от педофилии. В дальнейшем этот термин использовался в различных исследованиях – криминальной или физиологической направленности для отличия педофилии от гебефилии.

Причины влечения

Как и любой страсти, у гебефелии есть несколько причин возникновения подобного желания. Причины имеют как врожденный, так и приобретенный характер.


Первая причина психологическая. Это некий не закрытый гештальт. Возможно, в юном возрасте у девушки или юноши был интерес и некоторый сексуальный контакт с представителем противоположного пола. Но по каким-то причинам этот контакт был прерван. Их могла остановить мораль, принятые обществом правила, свой собственный страх. Мог кто-то другой спугнуть или разлучить. Это возраст неокрепшей психики, когда все недостижимое становится весьма травмирующим. А травмирующее проходит с нами через всю жизнь. Так и влечение к подросту 12-14 лет может стать незакрытым гештальтом, и пройти с мужчиной или женщиной через всю жизнь, выражаясь в сексуальном желании к подросткам. В таком случае это может оказывать серьезное давление на психику уже взрослого человека.

Второй причиной является возраст созревания. В этот период подростки только начинают себя изучать. Но опыта общения с противоположным полом у них нет. Они пытаются изучать себя и свои сексуальные желания выражая это способом, весьма заметным для окружающих. Неопытность вкупе с желанием проявить свою сексуальность может обращать на себя внимание многих взрослых людей. Кто-то из них будет удовлетворен в сексе, а кто-то на такое самовыражение обратит внимание, и, получив от этого наслаждение, будет впредь испытывать влечение к подросткам.

Также есть и эгоистичный аспект. Возможность овладеть подростком, доказывает мужчине или женщине, что они старше, умнее, опытнее. Это привлекает многих взрослых людей. Кроме того, в каком- то смысле, подростки напоминают им об их ушедшей молодости. Чистота и невинность юного тела всегда привлекала особенное внимание, не даром это один из самых популярных запросов на порно-сайтах. Да и история нам говорит, что подобные половые связи с большой разницей в возрасте присутствовали всегда: когда-то это поощрялось, сегодня, в основном, порицается.

Возраст сексуального согласия

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По материалам: intrigue

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