Гибристофилия - что это такое и каковы причины появления такого "недуга"?

Лидия Мартынова

Преступники: маньяки, убийцы, грабители… Их великое множество, они есть в каждой стране. Они могут держать в страхе целые города, подчинять своей игре полицию и простых жителей, быть неуловимыми или сидеть за решеткой. Кажется, что они всегда обречены на одиночество и им не испытать чувства того, что их любят и хотят. Но это не так… Гибристофилия – девиация, которая заставляет любить преступника.

Синдром Бонни и Клайда

Гибристофилия – это сексуальное отклонение, девиация, один из видов парафилии. Заключается в сексуальном влечением к жестоким преступникам. Простой воришка не привлекает внимание гибристофилов. Этому расстройству чаще подвержены женщины. И это неудивительно: преступников среди мужчин гораздо больше, чем среди женщин. Громкие дела, страшные преступления имеют мужское авторство в большинстве своем.

Синдром Бонни и Клайда очень четко характеризует гибристофилию. Именно поэтому эта девиация получила название от отношений этой парочки: любовь хорошей, скромной девушки к очень плохому мальчику. Женская психология вообще такова, что дамы часто тяготеют именно к «плохишам». Если оглянуться вокруг, то большая часть девушек тяготеют именно к хулиганам. Скромные ботаники им даром не нужны. А вот задиры самое то. Но не все женщины идут дальше и пытаются связать свою жизнь именно с асоциальными личностями.

Виды гибристофилии

Как и любая девиация гибристофилия имеет не одно направление. Она разделяется на пассивную и активную.

Пассивная гибристофилия. Женщины, у которых развит именно пассивный вид этого отклонения, сами в преступлениях своего возлюбленного не участвуют. Они получают свое сексуальное удовлетворение от возможности ухаживать за ним, с удовольствием смывают кровь с его одежды, с замиранием слушают его рассказы о совершенных преступлениях и получают фееричные оргазмы от такого общения. Они свято уверенны в том, что смогут однажды направить психопата на «путь истинный», оправдывают его с любой стороны и способны выступить в роли «адвоката дьявола». Они живут с уверенностью, что их не коснется судьба жертв. Именно пассивные гибристофилы пишут огромное количество писем преступникам.Активная гибристофилия. Активные гибристофилы принимают самое горячее участие в жизни своих объектов любви. Они продумывают преступления, заманивают жертв, скрывают факты и всячески поддерживают своего любимого психопата. Во время захвата преступника, активные гибристофилки способны принести свою жизнь в жертву, ради спасения своего преступника. Бонни была именно активной гибристофилкой, которая погибла вместе с Клайдом. Их история очень романтизирована и свела с ума не одну женщину, за что и стала вторым названием гибристофилии.

Представительницы и того и другого вида гибристофилии находятся в очень тяжелых отношениях. Зачастую даже в оскорбительных. Но их устраивает такое положение, более того только так они способны получать сексуальное удовлетворение.

Причины развития гибристофилии

Трудно с точностью определить, чем именно является гибристофилия: заболеванием, психическим расстройством или просто нарушением собственной социализации и определением своей личности. Но специалисты и психиатрии, и психологии, определили ряд причин возникновения девиации. Более того, их мнения абсолютно тождественны и не имеют противоречий. Причины таковы:

Движимая сила или почему девушки жаждут преступников

Жертвы насилия. Насилие может быть разным: физическим, психологическим, сексуальным. Но любое насилие подавляет человека. Заставляет его жить в определенных условиях и подстраиваться под них. Не имея других примеров взаимоотношений, жертва гибристофилии склонна думать, что это нормально. Она попросту привыкает к своему состоянию и подсознательно ищет ситуации, в которых ей будет комфортно.Желание противостоять обществу. Часто гибристофилия развивается у девушек, которые склонны идти наперекор окружению. Это бунтарки по характеру, эдакие мятежницы. Им важно ощущать собственную значимость за счет связей с преступником. Это ведь так волнительно: наблюдать за реакцией подруг, которым известно, что она встречается с маньяком. И самое крутое в этой истории то, что на его счету множество жертв, а ее он не трогает.Желание выделиться. Женщины с низкой самооценкой тоже хотят блистать. Сложно провинциалке составить пару «звезде». Но «звезды» могут быть разными. И, если не вышло выскочить замуж за известного актера или певца, то вот преступник точно не откажется ответить взаимностью

Движимой силой гибристофилок являются различные психологические установки:

Уверенность в исправлении. Гибристофилки убежденны в том, что их любовь способна изменить преступника. Что из «хищника» он превратится в ангела. Замечательная иллюзия.Гибристофилки всегда пытаются найти причины поступков преступников в их детстве. Они считают, что внутри каждого маньяка живет маленький, брошенный всеми ребенок. И вот появляется она. Своей любовью и заботой она горы свернет и наставит психа на путь истинный.Жажда славы. Разумеется, став женой известного психопата, гибристофилка получит свои «5 минут славы». Возможно, что станет второй «Бонни».Искаженное понимание мужественности. Женщины любят сильных мужчин. Им хочется жесткости, власти, но и мягкости вкупе с нежностью. Подмена этих понятий сбивает с толку женщин, но при этом привлекает, как мотыльков на огонь.Неумение строить нормальные отношения по классической схеме.Идеальный мужчина. Конечно, что тут удивляться. Преступник наказан и сидит в тюрьме. За ним не надо ухаживать, не надо стирать его рубашки и варить ему борщи. Он не изменит, так как рядом нет других женщин. Он принадлежит только ей. Даже секс под ее контролем, поскольку только она решает, когда приехать к нему на свидание. Отношения просто идеальны.

На самом деле гибристофилия довольно распространенное явления. Степень выраженности разная. Важную роль в становлении женщины играет воспитание, социальное окружение, поведенческие особенности. Только эти аспекты влияют на развитие истинной гибристофилии, которая на ранних стадиях легко корректируется, но при этом практически не диагностируется.

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