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Голая статистика: потребление порно и его влияние на отношения

Голая статистика: потребление порно и его влияние на отношения

Два недавних исследования в американском научном журнале «Sex Research» («Сексуальные Исследования») позволили пролить свет на особенности потребления порнографии.


Вред или польза?

В целом, на порно есть две основные точки зрения. Одни люди считают, что в нем нет ничего зазорного; другие убеждены, что эротические видео влияют на человека самым негативным образом. Есть и те люди, которые убеждены, что потребление порно приводит к проблемам со здоровьем. Какая же из этих точек зрения является верной?

Результаты опроса, проведенного в США

В данном исследовании использовались данные масштабного социального опроса GSS. В Америке данный тип опросов считается самым достоверным в социальных исследованиях. GSS отслеживает демографические и поведенческие изменения в обществе с 1972 года, и финансируется Национальным научным фондом США.

Итак, в данном опросе испытуемых попросили заполнить анкеты со следующими графами:


«Число ваших сексуальных партнеров в прошлом году?»
«Количество ваших половых партнеров за последние пять лет?»
«Использовали ли вы презерватив во время последнего сексуального контакта»
«Прибегали ли вы когда-либо к платным секс-услугам?»
«Как вы относитесь к взрослому добрачному сексу?»
«Как вы расцениваете подростковый секс?»
«Занимались ли вы когда-либо внебрачным сексом?».
«Как вы относитесь к порнографии?».

Всего было опрошено 14193 мужчин.

Каковыми же были результаты? Оказалось, что в 70-х годах прошлого столетия просматривали порно лишь 26 % мужчин. В 2000 — уже 34 %. Автор исследования полагает, что каждый год потребление порно возрастает на 0,5 %.

Было также установлено, что поклонники эротических видео более лояльно относятся к подростковому сексу, физической близости до брака и вне семейных уз. Исследователей обеспокоил тот факт, что данная категория более снисходительна и к секс-услугам за деньги, а также большим количеством сексуальных партнеров. В первую очередь, подобна стратегия сексуального поведения может плохо сказаться на здоровье мужчин.

Порнография и отношения: статистические данные

В еще одном исследовании, проведенном Франклином Паульсеном и Дином Басби в 2013 году было изучено влияние порнографии на сексуальное удовлетворение в целом. Ученые опросили 617 мужчин и женщин о том, просматривают ли они порноролики, и довольны ли они в целом своей сексуальной жизнью и отношениями.

Оказалось, что 64 % женщин сообщили о том, что никогда не смотрят порно. 30 % занимаются этим один раз в месяц либо менее.

Что касается мужчин, то 10 % смотрели порно три или более раз в неделю; 16 % — от 1 до 2 раз в неделю. И 31 % прибегали к просмотру эротических видео раз в месяц либо реже. Также исследователи изучили связь этих показателей с общей сексуальной удовлетворенностью, и пришли к выводу: просмотр порно мужчиной отрицательно влияет на секс в паре. Исследователи выявили, что многие женщины готовы разорвать отношения, узнав о пристрастии своего благоверного к порнографии.

Однако еще одно исследование показало, что совместный просмотр порнографии может привести к увеличению сексуального удовлетворения. Но, несмотря на это, большая часть мужчин и женщин предпочитают смотреть порно в одиночестве.

Таким образом, пока что не совсем ясно, как именно влияет порнография на личные отношения. В этой области требуются дальнейшие исследования, которые, возможно, прольют свет на этот непростой вопрос.

КАК ПОРНО ВЛИЯЕТ НА МОЗГ. ЗА И ПРОТИВ

# Интересное
По материалам: intrigue

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