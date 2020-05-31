Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 1 по 7 июня 2020 года

Вадим Карасев

Василиса Володина — популярный астропсихолог. У нее большой опыт в составлении гороскопов на все случаи жизни. Следование ее рекомендациям спасет от неурядиц на этой неделе.

Большой успех ждет самых ответственных и надежных Знаков Зодиака. Этим людям удастся решить все проблемы ровно в срок, а также преуспеть в новых начинаниях и оставить достаточно времени для отдыха, релаксации. Помните о том, что начало лета — это не повод расслабляться. Наоборот, это стимул для того, чтобы начать усерднее трудиться.

Овен

У Овнов начинается очень важный жизненный период, в который они могут повстречать на своем пути новую любовь или хорошего друга. Ожидается множество встреч и знакомств, так что лучше смотреть в оба. Признаки положительной и отрицательной энергетики помогут определить, насколько тот или иной человек позитивен и добр.

Звезды будут созидательными, так что на работе Овнам удастся справиться со своими обязанностями намного быстрее, чем обычно. Это освободит время для новых идей или для отдыха. Не стоит забывать о релаксации, потому что переутомление хуже любой болезни, ведь оно вызывает сильное энергетическое голодание и потерю удачи.

Телец

Первые три дня недели будут позитивными для Тельцов. Им необходимо полностью погрузиться в дела, которые они считают наиболее важными. Пятница будет опасным временем, потому что ночные светила станут деструктивными. Этот день недели лучше провести в уединении, подальше от забот и людей.

В субботу все вернется на круги своя, но лучше все равно укреплять здоровье и заряжаться удачей. В этом Тельцам помогут несколько эффективных способов. На выходных можно заняться покупками, сделать новую прическу. На этой неделе полезно будет обставлять дом новыми растениями, приобретать домашних животных, начинать ремонт.

Близнецы

Будние дни окажутся необычными, сложными, но в то же время важными для Близнецов. Они заберут немало сил и нервов, поэтому на выходных Близнецам потребуется качественно отдохнуть. Гороскоп отдыха поможет найти удачный способ восстановить силы, чтобы завершить неделю на позитивной ноте.

Не исключено, что в период с 1 по 7 число у Близнецов появятся новые стремления в жизни. Несмотря на упадок сил, стоит продолжать напористо двигаться в выбранном направлении. В бизнесе и работе поможет правильная мотивация. В любви пригодится особенный энтузиазм. Полезно будет совершить какой-нибудь, пусть небольшой, но важный подвиг ради близкого человека, чтобы продемонстрировать свою любовь.

Рак

На этой неделе важно следовать семи правилам обретения счастья. Звезды будут крайне созидательными, поэтому у Раков будет все получаться без особых трудностей. Звезды советуют им не бросать дела на начальных этапах, доводить все до логического завершения. Также полезно будет защищать слабых и помогать нуждающимся: это позволит очистить карму.

В любви одиноким Ракам потребуется чуть больше решительности. Их обаяние и харизма будут на их стороне. Поэтому нужно лишь найти в себе смелость, чтобы сделать первый шаг. Тем, кто уже находится в отношениях, стоит сфокусировать внимание на совместных делах и развлечениях. Выходные обещают быть волшебными и запоминающимися.

Лев

Настало время перевести отношения на новый уровень. Возможно, стоит задуматься о свадьбе или о знакомстве с родителями второй половинки. Перед этим стоит проверить совместимость в браке, чтобы не прогадать и не разочароваться. Одиноким Львам удастся встретить претендента на роль любимого человека. Нужно искать, не переставая.

На этой неделе полезной станет физическая активность. Нужно больше двигаться, ходить, гулять, заниматься спортом и не сидеть на месте. Можно начать цикл физических упражнений, купить абонемент в спортзал, восстановить свою спортивную форму. Совсем не обязательно подвергать себя изнурительным тренировкам.

Дева

У Дев будет выбор — уйти с головой в работу или полностью окунуться в любовные дела. Будет и третий вариант — посвятить делам будние дни, а на романтику оставить 6 и 7 июня. Именно в эти дни звезды и планеты будут крайне созидательными и спокойными. Это поможет Девам организовать свидания или найти способ совместного времяпрепровождения.

Одиноким Девам не помешает усилить энергетику, чтобы стать привлекательнее для противоположного пола. В этом им помогут магические камни, обилие красного цвета в одежде, а также толика уверенности. В общении с окружающими стоит избегать агрессии, грубости и хамства. Даже в неблагоприятной обстановке лучше держать себя в руках.

Весы

Весы — большие везунчики, потому что с 1 по 4 июня звезды и планеты будут максимально созидательными. В эти дни стоит поменьше общаться с грубыми и жестокими людьми, чтобы не отпугивать от себя позитивную энергию. Это будет идеальное время для покупок, работы, активной творческой деятельности. Первая половина недели будет поистине волшебной.

Начиная с 5 числа необходимо будет проще относиться к проблемам и неурядицам, срывам планов. Если в жизни наступит черная полоса, то она не продлится долго. Уже в воскресенье можно будет увидеть первые проблески света среди туч. В отношениях с близкими стоит избегать упрямства и эгоизма. На выходных стоит больше думать об окружающих, а не о себе.

Скорпион

Начать неделю следует с генеральной уборки или хотя бы с наведения порядка дома и на рабочем месте. В процессе уборки можно пользоваться советами фэн-шуй, чтобы достичь наилучших результатов и привлечь больше позитивной энергии. Если этого не сделать и оставить все как есть, велика опасность стать более раздражительными и агрессивными. Это негативно скажется на любовной, деловой и всех остальных сферах жизни. Даже здоровье и самочувствие могут дать трещину, если вести себя слишком агрессивно.

Неделя с 1 по 7 июня будет идеальным временем для духовных поисков. Есть вероятность, что у Скорпионов поменяется система ценностей, сформируется иное мнение относительно привычных вещей и людей.

Стрелец

Стрельцам стоит быть осторожнее с самыми ревнивыми Знаками Зодиака. Если среди родственников или друзей есть такие люди, то стоит идти им навстречу, не провоцировать их на негатив. Общение с окружающими в эти семь дней может быть непростым. Чтобы быстрее достигать своих целей, желательно быть более гибкими.

В делах и работе Стрельцам звезды и планеты советуют полагаться только на самих себя. Это поможет не только укрепить свои позиции, но и достичь новых высот, заслужить повышение, найти новых клиентов. В конце рабочей недели возможны непредвиденные задержки, появление новых препятствий на пути. Не нужно расценивать это как конец света.

Козерог

Звезды и планеты будут крайне неоднозначно вести себя на этой неделе. Это значит, что в один день все будет хорошо, а в другой будут одни неприятности. Быстрые шепотки на удачу помогут Козерогам преуспеть в делах и предотвратить срывы планов. Порой может ощущаться дефицит энергии и сил. В такие периоды стоит быть осторожнее и больше отдыхать.

В начале недели полезно будет заводить новые знакомства. В любви и в делах на этой неделе Козерогам будут помогать их мощная интуиция и жизненный опыт. Представителям данного Знака удастся расширить свои возможности и заработать необходимый авторитет среди коллег и начальства. В понедельник и среду полезно будет заниматься организационными вопросами.

Водолей

Водолеям на этой неделе нужно следовать принятым ранее планам. Это поможет им избежать больших неурядиц во всех сферах жизни. Также звезды рекомендуют не рисковать, особенно во вторник и в среду. Неделя отлично подойдет для юридических дел, поисков мотивации и вдохновения. Не лишним будут оптимизм и доброта.

В любви эксперты сайта dailyhoro.ru советуют следовать советам фэн-шуй, которые помогут найти вторую половинку или укрепить существующие отношения. Водолеи станут популярнее у противоположного пола, поэтому им повезет во флирте и в поисках любви. Не стоит обращать внимание на мнение общества, чтобы не разочароваться.

Рыбы

Рыбам необходимо стать целеустремленными, неугомонными и немного наглыми. Это поможет воплотить рабочие планы в жизнь и преуспеть в любви. Главное, чтобы во всем была мера. Звезды и планеты не потерпят агрессии и обмана окружающих. Также стоит избегать жадности и зависти.

Чтобы все получилось, можно пользоваться короткими заговорами на успех. Также звезды советуют провести четкую границу между отдыхом и работой, чтобы не отвлекаться на ненужные дела в процессе выполнения важных задач. В отношении окружающих людей не помешает толика сострадания.