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Губерниев призвал москвичей придерживаться установленных норм во время прогулок

Губерниев призвал москвичей придерживаться установленных норм во время прогулок
Фото: https://www.instagram.com/guberniev_dmitry/

Российский телеведущий и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в интервью Агентству городских новостей "Москва" рассказал о важности прогулок для человека, но призвал жителей столицы придерживаться норм социального дистанцирования и соблюдать все предписанные меры.

"Я ездил по делам два дня назад, проехал в один московский двор. Увидел там много детей с родителями и без. Правила уже не везде соблюдаются", - констатировал телеведущий и попросил москвичей быть предельно внимательными и осторожными.

Как отметил Губерниев, ношение масок и перчаток в общественных местах - "абсолютно необходимая мера". Причем на улице при массовом скоплении людей он тоже посоветовал носить маску.

"Более того, я для себя принял решение, что маска и перчатки будут неизменными атрибутами на протяжении нескольких месяцев уж точно", - подчеркнул комментатор.

Напомним, с 1 июня в столице будут открыты парки и зеленые зоны. Выходить на прогулку с понедельника имеют право все жители Москвы, в том числе люди старше 65 лет. Пропуск при этом оформлять не требуется. Пешие прогулки будут возможны с 9:00 до 21:00, но не более трех раз в неделю. Отмечается, что гулять можно два раза в будни и один раз в выходной день.

"Яндекс.Карты" запустили сервис, на котором можно узнать график прогулок для своего дома в Москве. Пользователь должен ввести в поисковой строке адрес своего дома, а график будет показан автоматически. Интерактивную карту с графиком прогулок запустил портал мэра и правительства Москвы.

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По материалам: uposters.ru

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