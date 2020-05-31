Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Украина » Харьков "поплыл" после сильного ливня с градом: горожане публикуют видео

Харьков "поплыл" после сильного ливня с градом: горожане публикуют видео

Харьков "поплыл" после сильного ливня с градом: горожане публикуют видео

В Харькове в последний день мая прошел сильный ливень с градом и грозой. Напомним, ливень в Одессе 28 мая установил полувековой рекорд.

Судя по опубликованным в сети видео, горожане не были готовы к такому буйству стихии — дороги превратились в водные пути, а размер градин поражал воображение.

От воды пострадал и торговый центр «Караван» — в нем прямо из-под плитки на полу забил метровый фонтан. По предварительным данным, потоп случился из-за порыва пожарного гидранта в полу.


Напомним, ранее подобный гейзер видели и в столице — во вторник, 26 мая, в Голосеевском районе произошла авария на теплотрассе.

763 Сделайте "ФАКТЫ"
избранным источником в Google News

[img]"[/img]
# Украина
По материалам: fakty.ua

Последние новости

Трамп пообещал признать движение "Антифа" террористической организацией
Трамп пообещал признать движение "Антифа" террористической
Трамп пообещал объявить «Антифа» террористической организацией
Трамп пообещал объявить «Антифа» террористической организацией
Ученые объяснили причину одного из самых массовых вымираний
Ученые объяснили причину одного из самых массовых вымираний
В Миннесоте продлили комендантский час из-за беспорядков
В Миннесоте продлили комендантский час из-за беспорядков
Умерла французская оперная певица Мади Меспле
Умерла французская оперная певица Мади Меспле
Попова описала выход России из режима ограничений
Попова описала выход России из режима ограничений
Следком проверяет положение медиков в КЧР, где официально «все хорошо»
Следком проверяет положение медиков в КЧР, где официально «все хорошо»
Лунный день сегодня 31 мая 2020 года
Лунный день сегодня 31 мая 2020 года
Дерматолог рассказала, как уберечь кожу под маской и перчатками
Дерматолог рассказала, как уберечь кожу под маской и перчатками
Спикер Мосгордумы объяснил свой доход за 2019 год
Спикер Мосгордумы объяснил свой доход за 2019 год
В украинском городе Вараше усилили карантин из-за вспышки COVID-19
В украинском городе Вараше усилили карантин из-за вспышки COVID-19
Трамп: США скоро получат величайшие вооружения в истории
Трамп: США скоро получат величайшие вооружения в истории

Топ на сегодня

Дезертиры бегут с корабля Макрона
Дезертиры бегут с корабля Макрона
Вице-мэр назвала число пациентов, вылечившихся от коронавируса в Москве
Вице-мэр назвала число пациентов, вылечившихся от коронавируса
На Украине за сутки умерли 12 пациентов с коронавирусом
На Украине за сутки умерли 12 пациентов с коронавирусом
В Армении появилась оппозиционная «лжеспасителям» партия «Родина»
В Армении появилась оппозиционная «лжеспасителям» партия «Родина»
Рогозин назвал Ельцина националистом и предателем
Рогозин назвал Ельцина националистом и предателем

Еще по теме

Киев накрыл мощный ливень с градом: в сети появились яркие видео
По Ростовской области прокатился разрушительный смерч: жители выкладывают видео
Агония инфраструктуры: в Харькове из-под земли забил фонтан высотой с 6-этажный дом (ФОТО, ВИДЕО)
Российский город ушел под воду