И снова сексологи утверждают, что все таки порно это плохо!

Влада Некрасова

Вокруг порнографии не утихает полемика. Противники порно утверждают, что из-за интернета «бесстыдные» фильмы стали слишком доступными и пагубно влияет не только на психику, но и наносит социальный ущерб. Сторонники заявляют о пользе подобного видео для многочисленных одиночек и помощи людям с сексуальными дисфункциями.

Критика

Известный американский сексолог и психотерапевт Венди Мальц в своем пособии Porn Trap 2008 года описала, какие негативные последствия порнография оказывает на отношения и сексуальность. Она утверждала, что увлеченность порно-видео опасна, является причиной разводов и сексуальной безответственности. Приверженцы этой теории часто цитируют и Мальц, приводя ее доводы в статьях.

Американская писательница и радикальная феминистка Андреа Дворкин была, пожалуй, самой известной ненавистницей порнографии. Она порой довольно агрессивно утверждала, что, «порно изображает женщину мужской игрушкой, побуждая к изнасилованиям и другим видам насилия, направленных на женщин». Роберт Дженсен, ее последователь и ученик, пишет: «порнография сама по себе не делает мужчину насильником, но способна активировать у него тенденции к принудительному сексу».

Непреклонный критик порнографии, академический эксперт в области исследований сексуального насилия по отношению к женщинам в США профессор Диана Рассел считает, что «порно нарушает инертность мужчин, пришпоривая и направляя их к изнасилованию».

Работы этих известных людей стали авторитетными источниками информации для публикаций о вреде порнографии и причинно-следственной связи между нею и сексуальным насилием.

Факты

До конца 1990 годов порно продавали исключительно специализированные точки, за кассеты приходилось платить, и они были недоступны для несовершеннолетних. Но с начала двухтысячных бесплатная порнография, взорвав интернет, стала пробираться во все дома пользователей. Однако, можно ли причислить ее к значимым факторам, наносящим социальный вред?

Статистика США проследила количественные показатели некоторых социальных явлений, на которое порно, с момента его массовой доступности в интернете, могло оказать пагубное влияние. Как ни странно, но результаты оказались противоположными.

По сравнению с 1990 годом сексуальная ответственность повысилась, на что указывает сокращение на 41% уровня абортов, и на 51% заболеваемости ИППП.За последних 25 лет секс среди несовершеннолетних снизился на 7%, а уровень рождаемости упал на 33%. К тому же, подростки на 16% в среднем стали чаще пользоваться презервативами.За этот же период уровень разводов сократился на 23%.Уровень сексуального насилия с 1995 года понизился на 44%.

Значит, по мере того, как порно становиться все популярнее, некоторые социальные проблемы истощаются? Сложно сказать наверняка, причастна ли к этому интернет-порнография, но она определенно повышает процент онанизма, удерживая перед экранами многих, кто способен в реальном мире обнаружить сексуальную безответственность или преступность.

Неоднозначность

Нельзя говорить об абсолютной безвредности порно. Некоторые мужчины смотрят его в таком избытке, что это в итоге начинает мешать их благополучию. Чтобы побороть зависимость, таким людям требуется помощь психолога, хотя неизвестно, как бы они проявили себя без порно, возможно, в противном случае им понадобился психиатр.

Признаки безумия показывают и некоторые женщины, уличающие своих мужей в просмотре «грязного» видео. Таким дамам тоже необходима терапия, истериками они ставят под угрозу свой брак, а порой доходят и до развода. Мужчинам необходимо «спускать пар», а их дражайшие половинки не всегда спешат «открывать клапан», не зря говорят: чем «ничего», то лучше порно.

И конечно огромным заблуждением будет воспринимать порнографию, как способ интимного обучения или образец для реального секса. Жизнь и кино — разные вещи.

Но даже, несмотря на вред, который люди сами себе наносят, злоупотребляя фильмами «взрослой» категории, факты свидетельствуют, что порно не влечет всплеск изнасилований, сексуальной безответственности или распространения ИППП, не влияет на ранний секс и не повышает уровень рождаемости среди подростков. И как знать, возможно, наступит время, когда специалисты будут рекомендовать порнографию в качестве терапии пациентам с психологической склонностью к насилию.

Научпок - Порно как наркотик