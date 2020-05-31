Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » Иран отказался посылать черные ящики Boeing 737 на Украину

Иран отказался посылать черные ящики Boeing 737 на Украину

Иран отказался посылать черные ящики Boeing 737 на УкраинуОстанки самолетаФото: AP

Власти Ирана отказались посылать черные ящики украинского Boeing 737, сбитого в январе под Тегераном, на Украину. Об этом сообщает Al Arabiya со ссылкой на агентство IRNA.

Причиной такого шага называется задержка Киева с ответом Тегерану относительно судьбы бортовых самописцев. Черные ящики, скорее всего, отправят во Францию.

Ранее замминистра иностранных дел Украины Евгений Енин заявил, что Киев может подать в Международный суд ООН, если переговоры с Тегераном по поводу сбитого самолета окажутся безрезультатными.

Зимой глава иранского МИД Мохаммад-Джавад Зариф признал, что у страны нет технических возможностей для расшифровки черных ящиков.

Boeing 737-800 компании «Международные авиалинии Украины» (МАУ) потерпел крушение, вылетев из аэропорта Тегерана утром 8 января. Погибли 176 человек, в том числе граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана, а также девять членов экипажа. Иран признал, что по ошибке сбил самолет.

# В мире
По материалам: lenta.ru

Последние новости

До Пригожина и Валерии не дошел гуманитарный «Доширак»
До Пригожина и Валерии не дошел гуманитарный «Доширак»
Морское настроение и дачный сезон: смотрим лукбуки с купальниками и пляжной одеждой
Морское настроение и дачный сезон: смотрим лукбуки с купальниками и
Иран отказался посылать черные ящики Boeing 737 на Украину
Иран отказался посылать черные ящики Boeing 737 на Украину
Названы способы уберечь личные данные в Zoom
Названы способы уберечь личные данные в Zoom
Протестующие пришли к дому спикера Рады в Киеве спросить за языковой закон
Протестующие пришли к дому спикера Рады в Киеве спросить за языковой
В Азербайджане число случаев COVID-19 выросло до 5494
В Азербайджане число случаев COVID-19 выросло до 5494
Рогозин удалил твит с оскорблениями Ельцина
Рогозин удалил твит с оскорблениями Ельцина
"Небинарная персона". Дочь Михаила Ефремова призналась в трансгендерности
"Небинарная персона". Дочь Михаила Ефремова призналась в
В Госдуме заявили о российском происхождении космического корабля Илона Маска
В Госдуме заявили о российском происхождении космического корабля
Россия не примет «потемкинскую деревню» вместо лаборатории Лугара
Россия не примет «потемкинскую деревню» вместо лаборатории Лугара
В праймериз ЕР приняли участие более 900 тысяч россиян
В праймериз ЕР приняли участие более 900 тысяч россиян
Протесты в США: полиция арестовала около 1400 человек в 17 городах
Протесты в США: полиция арестовала около 1400 человек в 17 городах

Топ на сегодня

Дезертиры бегут с корабля Макрона
Дезертиры бегут с корабля Макрона
Вице-мэр назвала число пациентов, вылечившихся от коронавируса в Москве
Вице-мэр назвала число пациентов, вылечившихся от коронавируса
На Украине за сутки умерли 12 пациентов с коронавирусом
На Украине за сутки умерли 12 пациентов с коронавирусом
В Армении появилась оппозиционная «лжеспасителям» партия «Родина»
В Армении появилась оппозиционная «лжеспасителям» партия «Родина»
Роднина раскритиковала артистов за их жалобы на падение доходов от пандемии
Роднина раскритиковала артистов за их жалобы на падение доходов

Еще по теме

Иран признался в неспособности расшифровать черные ящики сбитого Boeing
Иран решил оставить себе черные ящики с разбившегося самолета
Иран согласился передать Украине черные ящики сбитого самолета
Канада приветствует передачу Киеву "черных ящиков" сбитого Boeing