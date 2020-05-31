История создания легендарного аромата Chanel № 5

Вадим Карасев

Прошло почти 100 лет с момента запуска Chanel № 5, а он прочно удерживает свое место в топ-5 самых популярных ароматов всех времен. Согласно статистике, один флакон продается каждые 30 секунд! Композиция была создана Эрнестом Бо, парфюмером русского королевского двора, представленным Коко Шанель ее тогдашним возлюбленным, великим князем Дмитрием Романовым, который сбежал из революционной России и обосновался в Биаррице в 1920 году. Годом позже, в 1921 году, родился Chanel № 5. Рассказываем историю аромата, которая обросла легендами и мифами.

Создание легенды

Вплоть до XX века парфюмеры создавали ароматы, а модные дома были заняты исключительно производством одежды. Французский кутюрье Поль Пуаре, один из главных конкурентов Шанель, считается первым, кто выпустил фирменную парфюмерную композицию. Парфюмерный дебют модельера — духи Les Parfums de Rosine 1911 года — посвящен его старшей дочери. Они пользовались успехом вплоть до Первой мировой войны.





Карл Лагерфельд

Однако некоторые историки считают, что все-таки Jicky от Aimée Guerlain, выпущенный в 1889 году, был первым современным парфюмом.





Вместо того, чтобы имитировать запах цветов, Jicky был соткан из комбинации натуральных и синтетических ингредиентов, которые создавали многогранный и непохожий на что-либо встречающееся в природе аромат. Но легендой стал именно Chanel № 5.





Коко Шанель и Эрнест Бо

Идея создания аромата Chanel № 5 пришла в голову Коко в 1921 году во время отпуска в Монте-Карло. Летом она отправилась на Лазурный Берег со своим возлюбленным — великим князем Дмитрием Павловичем, племянником царя Николая II, и известными друзьями: художником Хосе Марией Сертом и его женой Миси. Там она познакомилась с французским парфюмером русского происхождения Эрнестом Бо (Эрнест родился в Москве в 1881 году в семье французов-эмигрантов), который поставлял царскому двору парфюмерию, средства по уходу и косметику и жил неподалеку — в Грассе, центре парфюмерной индустрии.





После возвращения в Париж Коко Шанель попросила его создать необычные, исключительные духи, "духи для женщины, которые пахнут как женщина, а не роза".





Эрнест БоОчевидно, она предполагала, что истинные женщины пахнут смесью из 80 натуральных и синтетических ингредиентов, потому что именно эти компоненты Коко и выбрала, когда Бо презентовал ей серию пронумерованных образцов духов.

Он предложил ей композицию, в которой в невиданных ранее пропорциях используются альдегиды. В те времена в тренде были свежие ароматы, состоящие из цитрусовых, таких как лимон, бергамот и апельсин. Они прекрасно пахнут, но совсем не стойкие на коже, — рассказывает парфюмер Фредерик Малль.





Коко Шанель

В то время химики уже синтезировали химические вещества — альдегиды, которые могли продлевать стойкость. Но они были необычайно насыщенного аромата, поэтому парфюмеры не решались их использовать.

Мадемуазель остановила свой выбор на варианте номер 5 и решила, что этот номер и станет названием ее духов. Для нового аромата она выбрала радикальный по своей простоте флакон с лаконичной белой этикеткой и граненой пробкой, вдохновленной Place Vendome в Париже. Красивая, сдержанная, "мужская" бутылка (похожая на графин для виски) считалась революционной в то время, когда в моде были щедро декорированные кристальные флаконы.





С тех пор его дизайн практически не изменился. Тридцать лет спустя стеклянной прямоугольной бутылочке Chanel № 5 была посвящена выставка в Музее современного искусства в Нью-Йорке, а спустя несколько лет серию полотен в честь легендарного аромата представили художники Энди Уорхол и Сальвадор Дали.









Как гласит легенда, Шанель выбрала пятый образец, заявив: Я показываю свои коллекции пятого мая, пятого месяца года, поэтому давайте оставим число, на котором оно написано, а число пять принесет ему удачу.

Композиция, которая поступила в продажу в 1921 году, представляла собой букет из жасмина, иланг-иланга, майской розы и сандалового дерева (любимых нот самой Коко).

Ходят слухи, что этот микс был результатом лабораторной ошибки. Ассистент Бо добавил слишком много альдегидов, их раньше не использовали в такой дозировке. Впрочем, точная формула аромата до сих пор находится в строжайшем секрете (он хранится в сейфе, шифр известен только Оливье Польжу — нынешнему парфюмеру Дома Chanel).

Мадемуазель пригласила Бо и его друзей в популярный ресторан на Французской Ривьере, чтобы отпраздновать выход аромата, и решила распылить духи за столом. Говорят, что каждая женщина, проходившая мимо, останавливалась и спрашивала, что это за запах. А он был и правда чарующим.

Верхние ноты методом дистилляции получают из иланг-иланга, лепестки которого обрабатываются с паром, — так получаются чистейшие эфирные масла. Аромат также соткан из нот розовой центрифолии (или майской розы), особого цветка, который цветет только один раз в год в течение трех недель в мае. Его собирают исключительно на полях во Французской Ривьере, в Грассе. Оттуда же везут и жасмин, который цветет всего лишь несколько месяцев в году, а собирают его только рано утром. Всего лишь на один флакон Chanel № 5 объемом 30 мл требуется 12 цветов розы и около тысячи цветов жасмина!

Считалось, что женщины из высшего общества выбирали цветочные духи (чаще всего моноароматы), в то время как куртизанки и девушки легкого нрава пользовались композициями с мускусом или жасмином, чтобы привлечь внимание мужчин. Выбрав аромат, сочетающий чувственные жасмин и мускус с цветами и альдегидами (синтетические вещества, обладающие сильным и своеобразным запахом), Шанель создала аромат, который перестал указывать на социальное положение женщины.

Женщина не имеет права пахнуть тем, мимо чего она проходила, — пищей, пылью, сыростью и уж, конечно, потом! А еще она не должна пахнуть цветочной оранжереей, втиснутой в расфуфыренный флакон, — говорила она.

Первая партия аромата продавалась исключительно в бутике Chanel по адресу рю Камбон, 31, в Париже, и в первый же день (5 мая 1921 года) выстроилась очередь из желающих приобрести новую композицию.





Реклама

В 1937 году Коко решила использовать свою собственную фотографию, сделанную фотографом Франсуа Колларом для американской версии Harper's Bazaar в отеле Ritz, а в 1960-х вышла первая полноценная рекламная кампания со слоганом: "Каждая женщина любит Chanel № 5".





В 1970-х духи представляла Катрин Денев. Снятая Ричардом Аведоном, реклама была настолько же минималистична, как и сам флакон, на постере были только лицо актрисы и сами духи. Амбассадором аромата в 1990-е годы становится Кароль Буке. А съемками кампаний занимались такие признанные звезды фотографии, как Патрик Демаршелье и Доминик Иссерманн.





Лицом легендарного аромата в свое время становилась Николь Кидман (ролик снял Баз Лурман в 2003 году), а также другие звезды: Кэндис Берген, Лорен Хаттон, Одри Тоту и Жизель Бундхен. В 2012 году впервые в истории рекламы женского аромата ее лицом стал мужчина — Брэд Питт.





Брэд Питт





Возможно, лучшая реклама Chanel № 5 вовсе не была рекламой. Кто может забыть легендарный ответ Мэрилин Монро, когда выпускающий редактор Marie Claire Жорж Бельмон спросил ее, что на ней надето, когда она ложится в постель? (Правильный ответ: ничего, кроме нескольких капель духов Chanel.)





Мэрилин Монро

В 2013 году марка решила создать новую рекламную кампанию на основе старых видео, аудиозаписей и фотографий актрисы, на которых Монро позирует с флаконом Chanel № 5, прижатым к груди.





Темное прошлое

За последние годы всплыло много подробностей личной жизни французского дизайнера, в том числе о ее продолжительной любовной связи с высокопоставленным нацистским офицером. Об этом даже режиссер Стефан Бенхаму снял фильм под названием "Война № 5". Он рассказывает о тесных отношениях, существовавших между Коко Шанель и режимом Виши, который правил военным Парижем.

В 1924 году дизайнер заключила соглашение с Пьером и Полом Вертхаймерами, они стали партнерами Шанель и компенсировали финансовые и производственные издержки на создание Chanel № 5. После того как сделка состоялась и духи появились в широкой продаже, Коко получила только 10 процентов прибыли, 70 процентов отправились к Вертхаймерам, а 20 процентов были переведены в знаменитый парижский универмаг Galeries Lafayette.





Аромат быстро стал бестселлером, а модельер поняла, что проценты от доходов распределены несправедливо. Коко попросила своего возлюбленного, шпиона-аристократа Абвера по имени Ганс Гюнтер фон Динклаге, помочь ей. По слухам, она даже стала сотрудничать с немецкими разведывательными службами в обмен на обещание фон Динклаге лишить Вертхаймеров их доли во владении духами и самой получить контроль над парфюмерной линией.





Такая возможность появилась в начале Второй мировой войны, когда аромат производился в Хобокене (штат Нью-Джерси) с использованием материалов, импортированных из Франции. Поскольку братья Вертхаймер были евреями, их бизнес и собственность могли быть конфискованы нацистами. Братьям Вертхаймер пришлось бежать из Франции и переехать в Нью-Йорк. Однако, к удивлению Коко, они предусмотрительно передали право собственности другому бизнесмену, своему другу, миллионеру Феликсу Амиоту, который имел деловые отношения с нацистами (он поставлял военные самолеты для нужд нацистской армии).





Поэтому попытка дизайнера вернуть себе права на аромат провалилась. После войны братья Вертхаймер пересмотрели свое соглашение с Шанель, дали ей два процента от мировых продаж и выплатили 9 миллионов долларов. Так она стала одной из самых богатых женщин в мире.

Однако когда Париж был окончательно освобожден от нацистов в 1944 году, в отношении модельера было заведено дело "за сотрудничество с врагом". Впрочем, весомых доказательств суд так и не нашел. По слухам, от тюремного срока Шанель спас один из ее друзей, премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль.





Коко Шанель и Уинстон Черчилль

Наследие

Этот аромат упоминается в художественных произведениях Михаила Булгакова, (например, "Мастер и Маргарита") и Владимира Набокова ("Король, дама, валет").





Что касается главных парфюмеров Chanel, то после Эрнеста Бо и Анри Робера им в 1978 году стал Жак Польж. Спустя 30 лет главный "нос" парфюмерного дома вышел на пенсию, а преемником стал его сын, Оливье Польж. В 2013 году, как только он официально был назначен на должность, парфюмер выпустил более светлую и воздушную, легкую и свежую интерпретацию Chanel № 5. Сегодня он создает № 5 заново и показывает, насколько неисчерпаема для вдохновения оригинальная формула аромата.