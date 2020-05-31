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Из Австралии на родину вернулись 14 россиян

Из Австралии на родину вернулись 14 россиян
Четырнадцать россиян, временно находившиеся в Австралии, при содействии дипмиссий РФ вернулись на родину, говорится в сообщении посольства РФ.

"Четырнадцать российских граждан, временно находившиеся в Австралии, при содействии посольства России в Австралии и генерального консульства в Сиднее вернулись на родину. Они вылетели коммерческими рейсами 28 мая в Париж и Франкфурт-на-Майне и 29 мая в Лондон, где были взяты на борт вывозными рейсами "Аэрофлота". Обеспечением транзита плотно занимались посольства России в Париже и Лондоне, а также генконсульство во Франкфурте-на-Майне. Вся работа проводилась под руководством координационного штаба МИД России", - говорится в сообщении посольства РФ в Австралии.

# В мире
По материалам: ria.ru

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