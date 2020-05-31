Эксперты музейной индустрии РФ рассказали, чего ждут после самоизоляции

Влада Некрасова

Российские музеи ожидают много индивидуальных посетителей и надеются на финансовую поддержку спонсоров по окончании мер в связи с коронавирусом, рассказали эксперты музейной индустрии во время панельной дискуссии "Музей после изоляции – как вернуть посетителя: вызовы и решения".

"Какое-то время мы будем находиться в ситуации сложной коммуникации с публикой, сложного привлечения публики в режиме физического присутствия", - заявила директор Музея Москвы Анна Трапкова. Сложность привлечения публики она связывает с посещением музеев по инструкции Роспотребнадзора.

Трапкова подчеркнула, что Музей Москвы рассчитывает на финансовую поддержку с точки зрения спонсорства отдельных проектов больше, чем на прибыль с продажи разовых услуг.

Музеи ожидают большую волну индивидуальных посетителей, отметила директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника Светлана Мельникова. Она добавила, что в их музее в первое время после открытия приоритет будет отдаваться работе с детской аудиторией.

Поддержать интерес аудитории к музеям во время самоизоляции помогают соцсети, считает директор дома-музея Цветаевой Елена Жук.

"Сегодня это аудитория, она в социальных сетях приросла для нас достаточно в значительном темпом – примерно на 15% без специальных раскруток в первый же месяц, за апрель… И я абсолютно убеждена, что эта аудитория с нами останется в том смысле, что у нас после выхода из карантина не будет массовых отписок от социальных сетей", - рассказала Жук.

Директор музея-заповедника Царицыно Елизавета Фокина отметила, что публикация контента в сети не снижает интерес к музею. "Мы оставили вот ту часть, связанную с содержанием, с экскурсиями, нашими образовательными программами, в принципе не боясь того, что раньше мы делали это платно, а сейчас фактически это все транслируем бесплатно, потому что нам кажется, что за счет того, что мы показываем, мы продолжаем сохранять интерес к музею", - сказала она.

Фокина рассказала, что открытие музея-заповедника Царицыно состоится 1 июня. Территория будет открыта для посетителей с 9.00 до 21.00, при этом количество посетителей будет ограничено – порядка 2-3 тысяч человек.

"Мы, с одной стороны, должны обеспечить безопасность наших сотрудников, с другой стороны те сотрудники, которые работают на первой линии, должны уметь грамотно общаться с нашим будущим посетителем", - отметила Фокина.