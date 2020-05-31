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К ослаблению карантина не готовы пять областей и Киев - Минздрав

К ослаблению карантина не готовы пять областей и Киев - Минздрав
По состоянию на 31 мая 5 областей Украины не соответствуют всем необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мер, в Киеве наблюдается превышение критерия зафиксированных случаев заболевания на 100 тысяч населения.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Согласно данным, пока не готовы к ослаблению карантина Волынская, Донецкая, Львовская, Ривненская и Черновицкая области.
Кроме того, в Киеве зафиксировано превышение критерия выявленных случаев заболевания 100 тысяч человек за последние 7 дней (инцидентности). При разрешенной норме 12 случаев на 100 тыс. человек, в столице - 12,2.

Невозможность переходить на следующий этап снятия карантинных ограничений в этих областях объясняется высокой инцидентностью (общее количество новых случаев COVID-19 за последние 7 дней на 100 тыс. населения), большой загруженностью кроватных мест в медучреждениях и низким охватом населения ПЦР-тестированием на коронавирус.
# Общество / В мире
По материалам: gogetnews.info

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