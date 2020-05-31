Как агрессивная сперма меняет гены у женщин

Анастасия Иванова

Оказывается, многие преобразование в организме женщин могут вызываться активацией разнообразных типично половых генов. Сюда относят как либидо и колебания в фертильности, так и особенности иммунитета, режима питания и сна. Ученые выяснили, что белки мужского семени значительное влияние оказывают на экспрессию генов.

Что такое экспрессия?

Для начала немного разберемся с терминами. Под экспрессией генов понимают возможность реализации тех данных, что в них заложены. Иными словами, экспрессия — это синоним активности. В любом биологическом организме экспрессия происходит или нет: ген может находиться в «спящем» состоянии, а может и реализоваться.

Опыты на мушках-дрозофилах

Команда исследователей из Университета Восточной Англии изучала реакции плодовых мушек-дрозофил на спаривание. Результаты показали, что сперма самцов, состоящая всего из одного белка, способна генерировать целый спектр реакций у генов в организме самки. Этот эффект проявился и после спаривания.

Авторы считают, что данная реакция может возникать не только у мушек, но и у многих других животных в тот момент, когда сперма попадает в организм самки во время полового акта.

Согласно исследованиям, проведенным научным ресурсом PloS Biology, нейродегенеративные расстройства и у мух, и у людей вызываются мутациями одного и того же гена. Это говорит о высокой вероятности таких же генетических реакций на сперму у людей, как и у мух.

Мужская сперма влияет на женский организм: иногда даже во вред последнему

Ученые выяснили, что значительные генетические преобразования в ответ на воздействие мужской спермы связаны с:

Периодом раннего эмбриогенеза;Развитием околоплодного яйца;Получением эмбрионом питательных веществ;Поведением зародыша;Зрительной фототрансдукцией (физиологическим процессом зрения) эмбриона.

Исследователям известно, что во время полового акта у людей мужчины передают партнершам белки семенной жидкости. Один из таких загадочных белков называется «половым пептидом». «Он способен изменять экспрессию большого количества множества генов у женщин — причем изменения происходят в отдаленном времени и в различных частях тела», — подчеркивает профессор Трейси Чепмен из школы биологических наук Университета Восточной Англии. «Интересно, что нередко эта экспрессия противоречит биологическим интересам женского организма.

Например, белок мужской спермы может способствовать увеличению вклада женского организма в эмбрион —так, что питательных веществ зародыш будет потреблять больше, чем при прочих равных условиях».

Эволюционный процесс

В завершение своего интервью Чепмен поясняет: «Мы предполагаем, что данное воздействие представляет собой наглядный способ, при помощи которого сама природа вмешивается в развитие эмбриона, чтобы сделать его шансы на выживание как можно более высокими. Чем более агрессивно воздействие белков спермы на женские гены, тем значительнее эти преобразования — а значит, организм матери способен создать идеальные условия для вынашивания ребенка от конкретного мужчины».