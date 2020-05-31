Как девушке стать сексуальной? 40 работающих приемов

Влада Некрасова

Раньше считалось, что сексуальность достигалась за счет особенного ухода за собой, облегающей одежды и макияжа. Сейчас с сексуальностью связывают самые разные вещи. Даже ученые пытались исследовать привлекательность человека, хотя в действительности это нельзя свести к какому-то единому алгоритму. Настоящая сексуальность бывает только в глазах того, кто смотрит. Но, несмотря на это, есть способы, которые помогут выглядеть более привлекательно.

Эффективные приемы, чтобы стать самой сексуальной

Установление зрительного контакта. Его нужно поддерживать не только когда ты общаешься со своим избранником, когда ты во время разговора смотришь людям в глаза, это дает окружающим понять, что ты уверена в себе и можешь все контролировать, что, как правило, связано с сексуальностью.Используй динамическую привлекательность. Она характеризует общее экспрессивное поведение человека, которое включает в себя выражение эмоций и качеств личности. Динамическая привлекательность поможет улучшить личную харизму. По мнению психологов, использование средств, выражающих положительный аффект — улыбки, позитивного настроя, выражения глаз – помогает повысить сексуальную привлекательность.Мозг – одна из самых сексуальных частей тела. Хорошо развитый ум также привлекателен, как и красивое тело. Интересуйся сложными темами, изучай что-то новое, читай книги или просто смотри документальные фильмы. Интеллект очень сильно влияет на сексуальную привлекательность.Чувство юмора. Конечно, остроумие – это врожденное качество, и не каждый человек может искрометно шутить, но не стоит относиться ко всему слишком серьезно. Искренняя улыбка и радостный смех тоже являются важным компонентом сексуальности.Прическа. Никто не станет опровергать утверждение, что внешний вид волос сказывается на нашем состоянии. Более того, согласно исследованиям, почти 20 лет страдают из-за плохого состояния волос или неудачной прически, а это негативно влияет на настроение и чувство уверенности.Оголи запястья. Дело не в их внешней привлекательности, а в том, что в этой области находятся железы, испускающие феромоны, вызывающие влечение у других людей.Йога полезна для сексуальности. Согласно исследованиям, такие занятия помогают женщинам чувствовать себя сексуальными. Возможно, дело в установлении более тесной связи между разумом и телом. Или просто хорошей физической форме.Купи сексуальное белье. Иногда его ассоциируют с вульгарностью или доступностью. Хотя в некоторых случаях это действительно так, достаточно много красивых моделей, которые выглядят сексуальными и не кажутся при этом неприличными.Оголенное тело не сделает тебя более сексуальной. Мини-шорты, обтягивающая одежда ультракороткие топы – все это убивает сексуальность. Если ты хочешь показать свое красивое тело, делай это сексуально, а не вызывающе.Откажись от людей, которые подпитывают твою неуверенность. Неважно кто это: твоя подруга, модный блоггер или модель, если, глядя на их фотографии, ты чувствуешь себя все хуже, убери этих людей из своей жизни. Социальные сети должны быть развлечением и доставлять радость, а не принижать твою сексуальность.Ласкай себя. Это важный аспект. Те, кто занимается мастурбацией, знают, что им нравится, и это только добавляет им сексуальности.Качественная одежда. Если наряды плохо на тебе сидят или выглядят так, как будто ты надела первое попавшееся под руку, это не имеет ничего общего с сексуальностью. Не надо носить все только в облипку, но красиво сидящее платье, идеально подобранный пиджак или хорошие джинсы сделают твой образ сексуальным без какой-либо вульгарности.Носи шикарные очки. Нет ничего плохого в том, что ты носишь очки. Но лучше покупать их не в обычной оптике, а в специализированных фирменных или интернет-магазинах. Шикарная модная оправа сделает твой образ еще более привлекательным.Оставь брови в покое. Широкие естественные брови символизируют молодость, а тонкие, ниточкой, делает выражение лица слишком резким. С возрастом брови становятся тоньше, но если перестать пользоваться пинцетом и уделит больше внимания хорошему макияжу, можно сделать лицо еще прекраснее.Позволь себе расслабиться. Расстегни еще одну пуговицу на блузке, немного размажь подводку для глаз, сбрызни волосы спреем – добавь себе легкой небрежности, как быто ты только развлекалась в постели, и почувствуй себя сверхсексуальной.Долой спешку. Если замедлить свои движения и речь на 10 процентов, то будешь выглядеть более сексуально. Например, не пытайся идти чуть ли не бегом, притормози и сделай движения более выразительными. Во время разговора не нужно беспорядочно жестикулировать или говорить скороговоркой.Стань инициатором в сексе. Даже если ты не будешь слишком настойчивой, чаще предлагай своему партнеру секс. Это не просто сексуально само по себе, так ты покажешь ему, что ты действительно получаешь от этого удовольствие.Используй легкие прикосновения. Хочешь привлечь человека? Слегка прикоснись к его руки или спине, например, во время приветствия, или выражая свое согласие, или смеясь в ответ на его шутку.Каблуки – это сексуально. Это самый простой способ добавить себе сексуальности. Они не только создают особое настроение и меняют походку, но и, благодаря им, одежда лежит гораздо лучше, а ноги кажутся длиннее.Устрой себе испытание. Это может быть что-то, связанное с работой, или тренировка по фитнесу повышенной сложности. Успех придаст тебе уверенности, которая сказывается на привлекательности.Никакого спортивного костюма в кровати. Конечно, удобная одежда – это здорово. Но время от времени все же стоит надевать что-то более сексуальное. Твой партнер обязательно заметит твое игривое настроение.Положись на свой естественный запах. Аромат очень важен для сексуальной привлекательности, но не стоит слишком полагаться на парфюмерию – нет ничего лучше, чем натуральный запах человеческого тела. При условии, конечно, что ты не пренебрегаешь гигиеническими процедурами. В дополнение к своим феромонам можно использовать небольшое количество мускуса.Бери пример с сексуальных людей, но не сравнивайте себя с ними. Перестань переживать, что твой рост, полнота или размер груди не походи на очередную интернет-диву. Наблюдай, чем они пользуются, как держатся, перенимай их лучшие уловки.Попробуй что-нибудь новенькое. Это могут быть уроки рисования, новый ресторан или новый план воскресного отдыха. Знающие люди говорят, что новизна возбуждает.Правильное нижнее белье. Обычные трусики никогда не выглядят сексуально. Обязательно имей качественное бесшовное белье или стринги.Доброта привлекательна. Как бы идеально ты не выглядела, грубость уничтожит твою сексуальность. Не нужно льстить или быть фальшивой, но стоит относиться ко всем людям, включая официантов, друзей, новых знакомых, с уважением и добротой.Не забывай про маникюр и педикюр. Эти маленькие женские радости тоже могут творить чудеса и влиять на твое настроение. Но если ты вдруг пропустишь один сеанс – ничего страшного.Пользуйся спреем для загара. Сияющая кожа не только позволяет чувствовать себя привлекательнее в сексуальном плане, но и помогает казаться худее.Используй магию компании. Считается, что женщины с обыкновенной внешностью в группе выглядят более привлекательными, чем в одиночестве.Совершенствуй свои навыки. В мире очень много внешне непривлекательных, но очень талантливых людей, которые кажутся очень сексуальными. Трать время на то, чтобы развивать свои таланты.Вложения в себя – правильный выбор. Это не значит, что нужно бездумно тратить деньги на покупку разных, не всегда нужных, вещей. Здесь речь идет об усилиях, благодаря которым ты будешь выглядеть или чувствовать себя сексуально привлекательной. Это может быть качественное белье, визит к косметологу или новые курсы.Проявляй настойчивость. Слабовольные люди непривлекательны. Поэтому если ты хочешь получить то, что действительно заслуживаешь, или тебе не хочется идти туда, куда предлагает твой парень, настаивай на своем. Это не только сексуально, но и вызывает восхищение.Делай акцент на своих лучших чертах. У каждого человека есть определенные части лица или тела, которые он или она считает более привлекательными. Так почему тебе не выделить это, чтобы люди в первую очередь обращали внимание именно на них. Добавь больше блеска на губы или подчеркни глубину своих глаз, или надень вместо бойфрендов облегающие скинни.Одержимость внешностью – враг сексуальности. Выходя из дома, делай все то, что считаешь нужным, но в обществе уделяй внимание общению, а не смотрись регулярно в зеркало, поправляя прическу или макияж. Это выглядит отталкивающе.Сделай свет своим союзником. Заниматься сексом в темноте – привычно и естественно, но периодически включай освещение. Во-первых, это создаст впечатление спонтанности, а, во-вторых, когда вы будете видеть друг друга, это только добавит страсти. Если тебе не нравится яркий свет, воспользуйся бра или свечами.Одежда должна быть не только красивой, но и удобной. Естественно, что ты стремишься выглядеть на все сто, но 15-сантиметровые шпильки, из-за которых ты не можешь нормально сделать ни шага, или узкое платье, в котором с трудом садишься, кроме неуверенности не дадут тебе ничего. Надевай то, что не только красиво смотрится, но и дает тебе возможность чувствовать себя великолепно и не стесняет твоих движений.Выпусти, наконец, телефон из рук. Разговаривать с человеком, который ежеминутно заглядывает в телефон или, что еще хуже, параллельно вдет с кем-то переписку, довольно неприятно. И уж точно такие манеры не добавят тебе привлекательности. Озабоченность никак не ассоциируется с сексуальностью.Правильно выбирай темы. Во время свидания или обычной беседы вопросы помогают поддерживать разговор. Однако надо знать, о чем спрашивать, вряд ли допрос с пристрастием на тему политики, религии, заработка или бывших девушек принесет пользу. Ты будешь выглядеть слишком любопытной или назойливой, но не сексуальной.Скука не дает проявиться твоей сексуальности. Если во время беседы ты отвечаешь односложными предложениями, закатываешь глаза или демонстрируешь полное отсутствие интереса к собеседнику, то даже сногсшибательная внешность тебе не поможет.Забей на все эти правила. Если ты любишь себя такой, какая ты есть, и чувствуешь себя самой обаятельной и привлекательной – значит, ты действительно выглядишь сексуально. Самое главное – оставаться собой.