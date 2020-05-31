Как извиниться перед девушкой: 45 примеров красивых сообщений

Анастасия Иванова

Если вы обидели девушку, вам придется очень постараться, чтобы заполучить ее прощение. Она должна поверить, что вы раскаялись в содеянном и очень сожалеете. Убедить даму сердца в искренности ваших чувств вам помогут наши подсказки.

Поэтично

Лаконично

Если бы каждое мгновение, которое мы разделили, было каплей дождя, я промок бы до нитки, вспоминая нашу любовь и осознавая масштабы того, что я сделал. Я не могу пережить эту бурю без тебя.Никто не имеет права марать твою прекрасную душу своими позорными поступками. Я молюсь, чтобы ты простила меня за мои грехи.Боль печали и пустота, которые я чувствую без тебя, переполняют меня. Пожалуйста, прими мои глубочайшие извинения за причиненную тебе боль.Воспоминания о том, как твое сердце разбивается чуть сильнее с каждым отвратительным словом, слетающим с моих уст, топят меня в стыде и печали.Уродство произнесенных мной слов, беспечность моего к тебе отношения и моя чрезмерная гордость – все это вызывает отвращение в самой моей душе. Печаль наполняет каждый миг нашего расставания.Мое сердце мучается от стыда за то, что я наговорил тебе. Прости, что причинил тебе боль!Твое драгоценное сердце было разбито стрелами гнева, которые я метнул в него. Я молюсь, чтобы мне было позволено загладить свою вину, ибо ты – самое драгоценное сокровище.Наша любовь была прекраснее всех цветов в самом роскошном саду. Пожалуйста, позволь мне вернуться к самому началу и показать тебе, как я изменился.Мои губы дрожат при воспоминании о том, что они говорили. Мои глаза увлажняются при воспоминании о том, как я видел твою боль. Мое сердце разрывается при мысли о том, что я могу потерять тебя. Я полон сожаления о том, что сделал.Мои постыдные поступки говорили громко, но я надеюсь, что ты все еще можешь слышать мои слова. Я глубоко люблю тебя и сделаю все, что в моих силах, чтобы доказать тебе это. Мне очень жаль!Осознание того, что я сделал, глубоко врезается в мою душу и пронзает мое сердце. Я не могу оправдать свои действия, но я сожалею о них каждую минуту и прошу тебя дать мне еще один шанс.Мне так холодно без твоей любви, так одиноко. Я причинил слишком много страданий нам обоим. Слабый проблеск надежды, что ты сможешь простить меня – это все, что поддерживает во мне жизнь.Запах твоих волос и изгибы твоего тела обволакивают мои воспоминания о тебе. Я – ничто без тебя. Пожалуйста, поищи в своем сердце способ простить меня.Я не верю, что Бог хочет, чтобы наши дороги разошлись. Он отправил нас в это путешествие вместе. Возьми меня за руку, давай продолжим наш путь. Мне очень жаль, что я заставил тебя сомневаться в наших отношениях.С каждым днем без тебя я все глубже погружаюсь в бездну отчаяния. Боль от потери тебя переполняет меня. Мне нужна сила, которую даст твое прощение.Ты из тех девушек, которые появляются только раз в жизни. Причинить тебе боль – глупейшая ошибка. Я молюсь, чтобы мое извинение стало для нас началом исцеления.Я полон раскаяния. Единственное, чего я хочу – заслужить твое прощение.Я готов ждать твоего прощения столько, сколько потребуется твоему сердцу, чтобы исцелиться. Прости, что причинил тебе боль!Боль от того, что я подвел тебя, больше, чем я могу вынести. Пожалуйста, найди в своем сердце силы, чтобы простить меня.Красота твоего лица и доброта твоего сердца наполняют мои мысли днем и мои сны ночью. Я скучаю по тебе. Пожалуйста, прости меня.Мой милый ангел, как я мог быть таким легкомысленным? У меня разрывается сердце, когда я вижу пустоту в твоих глазах. Пожалуйста, дай мне шанс вернуть им блеск.Мне потребовалось много времени, чтобы понять, что я ошибаюсь. Любимая, прости, что причинил тебе боль!Ты была абсолютно права, а я позволил своей гордости встать на моем пути. Мне очень жаль, что я так с тобой обошелся. Ты этого не заслужила.Мне стыдно за то, что я сделал. Это не дает мне покоя. Надеюсь, что ты дашь мне шанс убедить тебя в том, что я изменился. Мне очень жаль.Эта ошибка дала мне возможность понять, что я был неправ. Пожалуйста, дай мне второй шанс.Жизнь без твоей улыбки уныла и отвратительна. Мне жаль, что я причинил тебе страдания. Надеюсь, что смогу снова сделать тебя счастливой.Я понимаю, что сейчас ты не готова со мной говорить. Я готов ждать столько, сколько нужно. Потому что ты значишь для меня очень много. Мне очень жаль.Я скучаю по твоим объятиям, твои глазам и звуку твоего голоса. Я очень надеюсь, что ты меня простишь. Я очень сильно сожалею обо всем, что сделал.Твоя любовь – самое дорогое, что у меня есть. И я могу это доказать. Позволь мне сделать это.Я знаю, что твое доверие ко мне пошатнулось. Я обещаю, что сделаю все, чтобы заполучить его обратно. Я изменился. Дай мне лишь один шанс и я тебе это докажу.Ты всегда была моей лучшей половиной. Я совершенен только тогда, когда нахожусь рядом с тобой. Прости, что подвел тебя.Я принимал твою любовь как должное. И ты не представляешь, как сильно я сожалею, что не ценил тебя.Если кому-то и суждено быть вместе, так это нам. Мне очень жаль, что мой поступок встал у нас на пути.Ты потрясающая. Я люблю тебя. Ты заслуживаешь отношений, построенных на взаимном уважении. И я готов тебе это дать. Я хочу показать тебе, что я изменился.Нет никакого оправдания тому, как я с тобой обошелся. Я люблю тебя и хочу загладить свою вину.Как бы то ни было, ты должна знать, что я буду любить тебя до конца, независимо от того, сможешь ли ты снова найти любовь ко мне в своем сердце.Никто, кроме меня, не виноват в том, что наши прекрасные отношения были разрушены. Я беру на себя всю ответственность за свои обидные слова и поступки и могу только надеяться, что ты меня простишь.Мне очень жаль, что я позволил своему гневу взять надо мной верх. Ты значишь для меня больше, чем можешь себе представить. Пожалуйста, прости меня.Я не делал для наших отношений всего, что должен был. Но я хочу, чтобы ты знала, что ты – женщина моей мечты. Я сделаю все, чтобы вернуть твое доверие.Я не заслужил тебя. Но я изменюсь и сделаю все, чтобы стать мужчиной, достойным такой женщины, как ты.Я был слишком эгоистичен. Было очень глупо с моей стороны полагать, что я смогу жить без тебя.Твое терпение, казалось, было безграничным. Чем я и пользовался. Мне очень жаль. Я больше не хочу, чтобы ты прикладывала столько усилий ради наших отношений. Позволь мне взять все заботы на себя.Вместе мы становимся сильнее. Потому что любим друг друга так, как другие не способны. Прости, что причинил тебе такую боль. Обещаю, что я искуплю свою вину.Когда ты ушла, я понял, что ты – самое ценное, что у меня есть. Я могу отказаться от чего и от кого угодно. Но не от тебя.Я сделаю все для того, чтобы ты была счастлива. Прости, что был источником твоих страданий. Прошу, дай мне еще один шанс.

Вы можете выбрать любой из предложенных вариантов. Но если девушка всерьез на вас обижена, лучше выбрать более лаконичный вариант. Обойдитесь без обилия метафор. Говорите от сердца и вкладывайте душу в сказанное. Девушка должна понять, что вы действительно готовы измениться. Иначе никакие цветы и нежные фразы вам не помогут.