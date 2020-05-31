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Как может пережитое в прошлом насилие над женщинами определять их будущее

Как может пережитое в прошлом насилие над женщинами определять их будущее

Оказывается, женщины, которые были свидетелями насилия или его жертвами, склонны к более рискованному сексуальному поведению. Именно таковы результаты недавнего исследования, проведенного в США.

В опросе приняло участие 481 женщин, проходивших лечение ЗППП в частных клиниках. Исследователи собирали информацию о том, подвергались ли эти женщины в прошлом насилию, были ли свидетелями жестокости, и насколько выраженными были у них те или иные формы рискованного сексуального поведения — например, наличие большого количества партнеров или незащищенный секс.

Испытуемых разделили на три категории:


Те, кто практически не был подвержен насильственным формам общения (39 %);
Те, кто подвергался физическому или эмоциональному насилию в подростковых коллективах (20 %);
Пережившие жестокое обращение в детском возрасте (23 %);
Жертвы многочисленных форм насилия (18 %).

Наиболее высоким уровень рискованного сексуального поведения был во второй и четвертой группах: среди тех, кто подвергался насилию в подростковом возрасте, а также среди тех, кто становился жертвой жестокости множество раз.

Ведущий автор данного исследования Дженнифер Уолш поясняет: «Насилие не только подвергает человека риску заразиться ВИЧ или определенными половыми инфекциями; оно оказывает влияние на ту сексуальную стратегию, которой в дальнейшем жертва придерживается в своем поведении».

Полученные результаты позволяют взглянуть по-новому на проблему жестокости. В особенности среди жительниц мегаполисов с низкими финансовыми доходами и, как следствие, большей социальной незащищенностью. «Важно понимать, что к представительницам данной категории населения необходимо проявлять особое внимание», — говорит Дженнифер. «Нередко женщины, которые не переживали изнасилование само по себе, но при этом подвергались другим формам жестокости, также начинают демонстрировать рискованные модели поведения.

К насилию относится не только физический половой акт против воли жертвы, но и такие формы жестокости, как навязчивая сексуальность со стороны агрессора, вовлечение в физическую связь посредством манипуляций и прочие виды. Врачам и психологам стоит проявлять внимание к тем женщинам и девушкам, которые относятся к незащищенным слоям населения даже в тех случаях, когда они не сообщают о явных фактах насилия в своей жизни».

# Интересное
По материалам: intrigue

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