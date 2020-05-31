Как найти любовь в этом огромном мире?

Алексей Вольцев

Мы живем в мире, полном романтических фильмов, песен и праздников. Полном любвеобильных парочек, оккупирующих весенние улочки быстрее, чем тают последние снежные сугробы. Кажется, что все окружающие только и думают о том, как бы найти себе парня/девушку/мужа/жену/второго мужа. Нет-нет, да закрадутся в голову мысли о том, что неплохо было бы найти себе пару.

Накануне Дня Святого Валентина мир и вовсе сходит с ума. Складывается впечатление, что отсутствие пресловутой второй половинки – чуть ли не смертный грех. А уж эти сочувственные взгляды друзей и дальних родственников! Порой хочется «найти себе кого-нибудь уже», чтобы от тебя все отцепились.

Мы все же не рекомендуем вам искать себе пару только потому, что кто-то считает, что корень всех ваших проблем кроется в вашем одиночестве. Если на данном этапе жизни вы наслаждаетесь свободным плаванием, это прекрасно.

Но если вы созрели для романтических отношений и готовы отправиться на поиски любви, воспользуйтесь нашими советами.

Больше действий

«Любовь нечаянно нагрянет», «твое само к тебе придет», «нужные люди сами войдут в твою жизнь» и бла-бла-бла. Так уютно жить, когда веришь в заботливую судьбу и ни черта не делаешь.

Пеппер Шварц – эксперт по отношениям и профессор социологии Вашингтонского университета. И она не разделяет такого безответственного подхода к собственной личной жизни. «Есть известное утверждение, что ты найдешь себе работу тогда, когда меньше всего этого ждешь. Что ж, такое и правда случается. Но очень редко. Большинство людей, которые в это верят, в итоге остаются безработными. На мой взгляд, это удобное оправдание перед страхом выйти из дома и приложить усилия для достижения цели. Да, всякое бывает. Но такая стратегия отнюдь не самая лучшая», – выносит вердикт Пеппер.

Перестаньте ждать подарков судьбы. Начните действовать. Но давайте обойдемся без отчаяния и ожесточенных попыток завести отношения с первым, кто попадется под руку.

Места знать надо

Чаще посещайте мероприятия, на которых вы можете встретить своих единомышленников. Возможно, что-то интересное планируется в компании, в которой вы работаете? Проявите инициативу. У вас также появится шанс по-новому взглянуть на своих коллег. Быть может, ваше счастье уже у вас под носом?

Шварц также советует обратить внимание на сайты знакомств. Это отличная возможность за один вечер познакомиться с десятком парней или девушек. Если вы уже пользуетесь каким-либо сайтом или приложением, но ничего не выходит, смените тактику. Поработайте над своим профилем или попробуйте другую дэйтинг-платформу.

Оглянитесь по сторонам

Классные парни и девушки проходят мимо вас каждый день, но вы этого даже не замечаете. Вы ведь впились глазами в свой смартфон! Бела Ганди – основательница Академии умных знакомств в Чикаго. И она просто поражена нелогичным поведением парней и девушек, которые к ней обращаются. Они жалуются на одиночество и невозможность найти свою половинку, но при этом проводят большую часть времени опустив головы в свои девайсы.

Поступать так на вечеринке, где вы можете с кем-либо познакомиться и вовсе не простительно! Оглянитесь по сторонам. Задержите взгляд на понравившемся вам человеке и улыбнитесь. Это своего рода сигнал, что вы готовы познакомиться.

Не ищите безумства

Романтика и буря эмоций хороши для свиданий. Но в долгосрочной перспективе вам потребуется более серьезный фундамент для отношений. «Ищите не романтику, а партнерство», – советует Тина Тессина, психотерапевт из Калифорнии.

«Ищите человека, который готов не только брать, но и отдавать. Того, кто прислушивается к вашему мнению. Человека, который заботится о ваших нуждах и желаниях», – советует Тина.

Позитивный настрой

Одна из самых главных причин, по которой вы до сих пор не встретили свою любовь – отсутствие самой главной любви. К самому себе, к своей жизни. Шварц обращает внимание на то, что поиск счастливых отношений начинается с работы над собой. Вы бы хотели познакомиться с таким человеком, как вы сами? Хотели бы с ним встречаться? Решились бы познакомиться на улице?

«Если вы несчастливы, настроены негативно, не любите себя и транслируете это в мир, вы лишаете себя шансов на удачное знакомство», – говорит Шварц.

Возьмите наконец ситуацию в свои руки. Если вы не можете справиться со своим состоянием собственными силами, обратитесь к специалисту. Займитесь спортом и перестаньте махать рукой на свое питание.

«Суть в том, что любое крупное дело требует тренировок. Здесь все обстоит так же. Работайте над собой. Пока вы живы, всегда есть к чему стремиться», – напоминает Шварц.

Личное время

«После развода или расставания очень важно провести какое-то время наедине с собой», – говорит Николь Барас Фейер, специалист по разводам и коуч в Start Over Smart в Уэстпорте, штат Коннектикут.

«Вы будете в отличной форме, надо лишь дать себе время на то, чтобы вылечиться от болезненного расставания. Поразмыслите над тем, что пошло не так. Вам также нужно время на то, чтобы заново найти себя. Иначе велик риск повторить прошлые ошибки», – предупреждает Николь.

Сексуальный интерес – не ориентир

Искра не всегда пробегает молниеносно, в первые же секунды знакомства. Самые крепкие отношения порой развиваются очень медленно. А некогда страстные отношения быстро сходят на нет.

Сексуальный интерес важен, но не стоит сбрасывать человека со счетов только потому, что первое впечатление оказалось не столь ярким.

Противоположности – это опасно

Противоположности притягиваются. Но вот отношения этих противоположностей могут быть очень сложными и изнурительными.

«Людям, у которых много общего, проще построить здоровые и крепкие отношения», – говорит доктор Гейл Зайльтц, психиатр из Нью-Йорка. Чем проще вам друг с другом общаться, тем меньше вероятность возникновения конфликтов.

Бешеный оптимист

«Поверьте в то, что вы встретите своего человека и обретете свое счастье любой ценой. Вы достойны любви и она войдет в вашу жизнь. Обязательно. Все, что вам нужно сделать – ходить на свидания и общаться с людьми. И все обязательно сложится. Поверьте в это», – советует Бела Ганди.

Зарядитесь этим сумасшедшим оптимизмом. Так вам будет проще ходить на свидания. Какое отчаяние? Вы не собираетесь опускать руки! Все обязательно будет хорошо! Ганди советует одновременно общаться с тремя – пятью людьми. Постепенно вы поймете, кто из них подходит вам больше. Бела тут же делает уточнение – общаться, но не спать.

А вы сами чего хотите?

Вам нужно много личного пространства? Или вы хотите проводить все свое свободное время с партнером? Вы очень тактильный человек или не любите объятия и «прочие глупости»?

«Правильных и неправильных ответов здесь нет, с вами все окей. Но вам необходимо разобраться в собственных желаниях. Иначе вы просто не сможете донести их до будущего партнера. Вы сможете получать друг от друга то, что хотите, только в том случае, если разберетесь сами в себе», – объясняет Тессина.

Багаж

«Вы можете развлекаться как и с кем угодно, если вы соблюдаете меры предосторожности и занимаетесь безопасным сексом. Но помните, что каждый человек, которого вы впускаете в свою жизнь, в свой дом и свой кошелек, приносит с собой определенный багаж», – напоминает Тессина.

На начальном этапе отношений мы стараемся выглядеть лучше, чем мы есть на самом деле. Реальная картина начинает вырисовываться чуть позже. Помните об этом. Снимайте розовые очки до того, как все зайдет слишком далеко.

Уважайте себя

Пытаться заполучить внимание человека, который никоим образом в вас не заинтересован – крайне непродуктивная трата времени. Примите тот факт, что этот человек вам не подходит и двигайтесь дальше.

P.S. Позитивный настрой – половина успеха. Решительные действия и умение преодолевать свои страхи – вторая половина.

6 Причин, Почему вы не Можете Найти Любовь