Как найти мужа в большом городе: где лучше искать

Алексей Вольцев

Как найти мужа в большом городе?

Перестать его искать.

Чего?

Именно так. Некоторые девушки ищут себя мужа прямо-таки агрессивно.

Муж! Муж! Муж!

Серьезные намерения! Очень серьезные намерения!

На первом свидании начать спрашивать его о детях и домике у моря.

На втором начать выносить ему мозг.

На третьем свидании … Ой, а его и не было!

Знать, чего ты хочешь от жизни – это прекрасно. Упорно идти к своей цели, снося на пути все преграды – похвально.

Но твой новый знакомый вроде как не подписывался на серьезные отношения.

Он просто решил сходить на свидание с понравившейся ему женщиной.

В этом проблема многих девушек. Они источают такие сильные вибрация отчания, что мужики пугаются и сбегают в закат.

Больше всего на свете мужчины ценят свою свободу.

Нормально они относятся и к браку, и к серьезным отношениям.

Но не тогда, когда их хватают за глотку.

Даже если все твои подруги уже вышли замуж, перестань трястись над календарем и отсчитывать дни до своего двадцати- тридцати- сорока- семидесяти и т.д. летия.

С таким отчаянным подходом велик риск вписаться в токсичные отношения –«зато не одна!»

Определись со своими желаниями

Какого мужчину ты хотела бы видеть в качестве своего мужа?

Распиши его характеристики максимально подробно. Сфокусируйся на том, что действительно важно для тебя – не для твоей мамы, не для твоих подруг или кого-либо еще. Не социальные установки, не образы из кинофильмов, а твои реальные желания и потребности.

А теперь удели внимание тем качествам, которые для тебя неприемлемы. Вспомни, из-за чего ты рассталась с бывшим. Припомни, благодаря каким личностным качествам твой знакомый навеки поселился во френдзоне.

Грамотно расставь приоритеты.

Не занижай планку только из страха одиночества. Ты ищешь себе достойного мужа или просто некое существо с членом?

Портрет твоего идеального мужа составлен?

Молодец.

А теперь ответь честно себе на вопрос – а ты соответствуешь этому мужчине?

«Целеустремленный и знающий, чего хочет от жизни мужчина» вряд ли очаруется дамой, у которой из увлечений только лежание на кровати в окружении ноутбука и крошек от пиццы.

Ты правда думаешь, что «активный и энергичный мужчина» согласится сидеть рядом с тобой 24 часа в сутки, дабы не распалять твою ревность?

Начни с себя. И только потом приступай к поискам «мужа».

Научись общаться с мужчинами

Быть красивой недостаточно. Если все, что ты можешь дать – это тело, то мужа ты не привлечешь.

Партнера на одну ночь – пожалуйста.

Но зачем кому-то вести тебя в ЗАГС и давать клятву верности, если кругом полно красивых девчонок, которые этого не требуют, а в сексе могут дать еще больше, чем ты?

Соблазнение – это искусство. Это игра, в чем-то схожая с шахматами. Один неверный шаг – и ты проиграла.

Больше легкости. Меньше навязывания. Не цепляйся за мужчину и не бегай за ним.

Изначально большинство мужчин не настроены на серьезные отношения. Они видят красивую женщину и начинают хотеть ее. Просто хотеть.

Когда мужчина видит сексуальную девушку, он не думает о том, как хорошо на ней бы смотрелось свадебное платье. Не планирует заводить от нее детей и встречать с ней старость у камина.

Прими этот факт и используй его в свою пользу. Привлекай обещанием секса, а удерживай эмоциями, от которых у него снесет крышу.

Где найти мужа?

Как найти мужа в большом городе? Перестать пытаться окольцевать каждого беднягу, рискнувшего позвать тебя на свидание.

Поработать над своим внешним видом и мышлением.

А потом уже приступать к активным действиям и тренировать свои навыки флирта и обольщения.

Но где же лучше всего это проворачивать?

Аэропорт

А что, весьма романтично. Люди в аэропортах обычно либо до ужаса уставшие и потрепанные жизнью, либо находятся в предвкушении приятного путешествия. Если ты девушка не робкого десятка, заговори с понравившимся парнем. Только убедись, что где-нибудь поблизости нет его спутницы.

Если же ты не готова делать первый шаг, хотя бы отвлекись от своего телефона и оглянись по сторонам. Улыбайся и смотри в глаза симпатичным незнакомцам. Такой легкий флирт ни к чему тебя не обязывает, но дает мужчине понять, что к тебе можно подойти ­.

Курсы и лекции

Языковые курсы, танцы и т.д. Подойдет что угодно. Даже если в твоей группе не окажется никого подходящего, ты обзаведешься новыми знакомыми. А у этих новых знакомых могут быть симпатичные холостые друзья/братья/коллеги и т.д.

Кроме того, девушка, имеющая кучу увлечений и не тупящая сутками в телефон – это весьма сексуально. С ней есть о чем поговорить, да и написывать она тебе ежеминутно не будет – ей слишком интересно наедине с собой.

Спортзал

Хороший повод наконец выполнить обещание, данное себе 31 декабря какого-то лохматого года.

Попроси парня показать тебе, как пользоваться тем или иным тренажером. Либо положи свой глаз сразу на тренера.

Возможные риски: если парень уже полчаса не может отойти от зеркала, забудь о нем. Вряд ли ты заинтересуешь его больше, чем его собственное отражение.

Магазин

Самый обычный магазин. Либо импровизируй – предложи свою помощь парню, явно шокированному огромным ассортиментом снеди, либо стреляй глазами и мило улыбайся.

Возможные риски: если парень тщетно пытается выбрать «красивый шпинат», возможно, он выполняет спецзадание. Спецзадание, данное ему его девушкой.

Парк

Некоторые мужчины говорят (в шутку или нет – непонятно), что специально заводят собак, чтобы знакомиться с девушками. Проверим?

В кругу друзей

Один из самых безопасных методов поиска второй половины. Так как вы общаетесь с более или менее адекватными людьми, есть вероятность, что и они предпочитают общаться с такими же личностями. А потому риск нарваться на неадеквата куда ниже, чем при знакомстве с кем-то «извне».

Поэтому, если вам осточертело одиночество, забудьте про привычку отказываться от любой социальной активности. День рождения чьего-то друга? Я в деле. Свадьба троюродной сестры? Выезжаю.

Удивительно, но если сидеть дома и ни черта не делать, то ситуация в личной жизни не меняется.

Приложения для знакомств

Как найти мужа в большом городе, если у вас нет времени на языковые курсы и спортзал? Установить одно из дейтинговых приложений.

Да, ими пользуются извращенцы, идиоты и просто непривлекательный сброд. Но также ими пользуются нормальные, адекватные мужчины, которые уважительно относятся к женщинам и готовы в перспективе завязать серьезные отношения.

Тиндером и иже с ними пользуются люди всех возрастов и профессий. Главное, научиться отфильтровывать сброд от нормальных парней.

Возможные риски: собственно, как и при знакомстве вживую. Но, как говорится, кто не рискует, тот пьет шампанское только на чужих свадьбах.

Выбирайте для встречи многолюдные и безопасные места. Не чувствуйте вину за то, что отказываете несостоявшемуся муженьку во втором свидании. Чаще встречайтесь с мужчинами и прокачивайте свои навыки флирта.

Бар

Мы уже говорили, что нужно чаще выходить из дома и соглашаться на приглашения друзей? И в баре можно встретить достойного мужчину, который позднее станет вашим мужем. Правда, если он буквально свалится к вашим ногам, вряд ли у вас сложится общение.

Кафе

Уютная и спокойная обстановка располагает к задушевным разговорам. Время от времени отвлекайтесь от ароматных круассанов и блинчиков и смотрите по сторонам.

Круассаны – это прекрасно. Особенно, когда есть, с кем их разделить.

Где познакомиться с достойным мужчиной? 4 полезных совета