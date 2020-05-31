Как научиться медитировать: почему это не так сложно, как кажется

Вадим Карасев

Многие боятся даже самого слова «медитация», потому что людям кажется, что это что-то необычное. На самом же деле ничего сложного в этой практике нет. Эксперты расскажут вам о том, как медитировать правильно и каков эффект правильной медитации.

Существует множество полезных практик, которые помогают изменить жизнь к лучшему. Медитация — одна из них. Она идеально сочетается с аффирмациями, молитвами, мантрами и прочими методами очищения сознания от всего лишнего.

Заблуждения по поводу медитаций

Первое и самое главное заблуждение — это то, что медитирующий человек должен обладать гибкостью тела и сидеть в поле лотоса, скрестив ноги. Заниматься этой практикой можно сидя, лежа и даже в процессе ходьбы. Самое главное — удобство.

Медитируют только буддисты. Это не молитва, а способ заглянуть внутрь себя, побыть наедине с собой. Медитируют и православные, и католики, и мусульмане.

Медитация — это транс, самогипноз. Этот распространенный миф заставляет людей думать, что медитирующие личности — это какие-то колдуны. Если медитировать долго, то создается некоторое ощущение транса, но лишь потому, что вы спокойны и пребываете в тишине. Процесс медитации похож на простой отдых, но эффективнее его в десятки раз.

Медитация — это очень сложно. Совсем нет, ведь это делают тысячи и миллионы людей по всему миру. Главное — это правильный настрой и желание.

Эти практики лишают вас эмоций. Наоборот, медитирующие люди более открытые, веселые, жизнерадостные и уверенные в себе. Безэмоциональность людей, практикующих медитации, — это распространенный миф, который пришел к нам из кино.

Медитация — это очень скучно. Всему свое время. Медитируют в такое время дня, когда нужно успокоиться или когда вы находитесь в уединении и в спокойной обстановке. Многие думают, что очень скучно сидеть или лежать, ничего не делая. Но если правильно настроиться, медитация наоборот окажется очень насыщенным эмоциональным опытом.

Как научиться медитировать

Начать стоит с определения цели медитаций. Они могут избавлять вас от стресса, от негативных эмоций или от усталости. Можно медитировать без особой цели, сделав медитацию просто частью своей жизни. В таком случае у нее тоже будет много плюсов. Главное помнить, что побочных эффектов у нее нет. Медитация оказывает созидательное и благотворное влияние на психику и повышает энергетику.

Это не что-то из разряда обязательных практик. Тот, кто хочет научиться медитировать, найдет для себя такую возможность. Если вы будете подходить к процессу с посылом «медитация — это глупость», то вы потратите время впустую. Это не сон, не транс, не гипноз. Это просто расслабление и направление мыслей в нужную сторону.

Шаг первый: создание благоприятной обстановки. Начать стоит с того, что вам должно хотеться медитировать. Это должна быть либо выработанная привычка, либо веская причина: усталость, стресс, желание повысить энергетику. Благоприятная обстановка — это полная тишина и окружающее вас спокойствие. Медитируют в большинстве случаев, когда рядом никого нет, чтобы не отвлекаться на посторонние шумы. Можно медитировать как в ярких солнечных лучах, так и при полном отсутствии света. Можно сидеть или лежать — принимайте любое удобное положение.

Шаг второй: правильное дыхание. Начинается медитация с замедления пульса и дыхания. Основой успешной медитации является правильное дыхание. Оно должно быть глубоким, ровным и размеренным. За этим нужно следить особенно пристально. При выполнении таких практик важно замедлять дыхание как можно сильнее, а в некоторых случаях даже приостанавливать его. Важно сосредоточиться на этом, чтобы избавиться от лишних мыслей и эмоций.

Каждое утро или каждый вечер старайтесь выполнять эти два простых шага. Медитируйте по 10 минут. Дышите ровно и медленно, фокусируясь на самом процессе. Это и есть основа любых медитаций. Когда вы научитесь быстро успокаиваться и фокусироваться на дыхании, можно приступать к следующему шагу.

Шаг третий: остановка потока мыслей и визуализация. Чтобы остановить неприятные мысли и сфокусироваться на чем-то позитивном, важно представлять, что вы находитесь в каком-то приятном для вас месте — в лесу, в горах, в космосе, в небе, в пустыне, в море, на берегу океана и так далее. Фокусируя внимание на окружении, можно избавиться от переживаний.