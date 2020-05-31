Как оргазм влияет на женщину с точки зрения психики и иммунитета

Анастасия Иванова

В последнее время отовсюду слышны обсуждения женской роли в обществе, семье, отношениях. Феминистки и консерваторы столкнулись в неравном бою. Каждая сторона пытается доказать и аргументировать свою позицию. А мы решили просто поговорить о том, как оргазм влияет на женщину. Не важно кто явился помощником в этом благом деле. Ласки любимого мужчины или эффективная секс-игрушка – все это только инструменты для достижения заветной цели.

Почему он такой недостижимый?

Поверим статистике? Она гласит, что лишь десять процентов дам достигают оргазма каждый или практически каждый раз, занимаясь сексом или мастурбацией. Около тридцати процентов девушек получают удовольствие нерегулярно, но довольно часто. Двадцать процентов знают на своем опыте, что такое оргазм. Остальные же сорок просто симулируют райское наслаждение, просмотрев со всей внимательностью массу порнофильмов.

В чем же дело? Женский оргазм действительно считается загадочной штукой, постичь которую удается далеко не каждой барышне или благородному рыцарю. Порой мужчина старается, читает литературу, смотрит обучающие видео, а его партнерша практически засыпает в спальне.

Рассказываем – чтобы понять, как тебе нравится, нужно все испробовать самой. Мужчины видят своего верного друга каждый день по несколько раз. Они спокойно трогают его руками. Нет ничего постыдного в мужской мастурбации, ведь она нормальна и не порицается общественным мнением.

Что же с женским самоудовлетворением? Не каждая мадам хотя бы несколько раз за свою жизнь смотрела на свои половые органы. Что уж говорить о том, что мы не наблюдаем за тем, как происходит процесс проникновения, мастурбации.

Как оргазм влияет на женщину? Попробуй добиться оргазма самостоятельно, тогда сразу поймешь его огромную роль. В первую очередь, девушка должна сама узнать, как и где ей будет наиболее приятно. Если такой информацией она не обладает, то и партнеру будет довольно непросто докопаться до истины.

Лишь в случае, когда дама знает, с чем она имеет дело, оргазм показывается ей во всей красе. С этого момента он точно станет регулярным. Партнеру всегда можно объяснить и подсказать, на что стоит сделать упор. Если его вдруг не оказалось рядом, на помощь приходит любимая секс-игрушка из магазина для взрослых.

Оргазм и сердечно-сосудистая система

Занимаясь сексом, тем более получая разрядку в виде оргазма, и женщины, и мужчины получают отличную гимнастику для своей сердечно-сосудистой системы. Дыхание и пульс увеличиваются, соответственно кровь более активно поступает ко всем органам. Каждая клеточка при этом получает кислород в большом количестве.

Оргазм и иммунитет

Если понять, как оргазм влияет на женщину, то он станет практически панацеей от любого недуга. Дело в том, что во время наивысшей точки удовольствия, процент антител иммуноглобулина возрастает.

Какая от этого польза? Организм заряжается новыми силами. Увеличивается потенциальная сопротивляемость вирусам. Снижается вероятность заражения простудными сезонными заболеваниями. С любой болезнью такой иммунитет борется в разы лучше, чем ослабленных и изможденный отсутствием сексуальной разрядки.

Секс и психическое здоровье

Давным-давно известно, что оргазм для женщины – это способ поднять настроение и получить дозу позитивной энергии. Так происходит неспроста. Природа грамотно обозначила нам пути, которые приводят организм к наслаждению и приятным эмоциям. За все процессы отвечают гормоны.

Эндорфин и окситоцин – два главных гормона счастья, которые в огромном количестве выбрасываются в кровь в моменты оргазма. Женщина и после сексуального акта испытывает эмоциональный подъем, прилив сил. Ей сразу хочется переделать все дела, которые были запланированы давно. Она старается окружить партнера, доставившего ей радость, максимальной заботой и вниманием.

Эти же гормоны отвечают за обезболивание организма. Когда это будет наиболее полезно и эффективно? Например, во время активной фазы предменструального синдрома. В это время дама часто грустит без повода, погружается в депрессивное состояние. Изменить течение ее настроение способен качественный секс с долгожданной кульминацией.

Оргазм и красота

Во время максимального кайфа, в яичниках женщины вырабатывается эстроген. Этот гормон благотворно влияет на состояние кожи, ногтей и волос каждой красавицы. Как оргазм влияет на женщину? Она даже выглядит иначе.

Локоны начинают блестеть. Ломкие волосы неожиданно крепнут и переливаются блеском здоровья. Кожа выглядит напитанной, увлажненной и здоровой. Создается впечатление, что барышня буквально на днях вернулась из затяжного отпуска на берегу одной из теплых прибрежных стран.

Оргазм – это здоровье и красота. С ним может и должна познакомиться абсолютно каждая женщина. И эта возможность находится именно в ее руках.

Как влияет на организм отсутствие регулярного оргазма у женщины?