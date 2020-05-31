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Как пережить расставание: 4 этапа самопомощи

Как пережить расставание: 4 этапа самопомощи

Расставания – это отстой. Вы теряете близкого человека. Будущее, которое вы успели нафантазировать, рушится, как карточный домик. Вы больше не муж, не жена, не чей-то бойфренд и не чья-то девушка. Вы просто … вы.


Сейчас вы испытываете сильные эмоции. Большинство из них не очень-то приятные. Для того, чтобы грамотно оправиться от расставания и не наделать ошибок, прочтите данную статью.

Терапия


Никаких опрометчивых поступков

Вы опустошены. У вас может появиться желание сделать что-то сумасшедшее, а порой и опасное, лишь бы отвлечься от этого гнетущего чувства одиночества и пустоты.

Помните о том, что ваши чувства – явление временное. А вот то, что вы натворите под их влиянием, может сказаться на всей вашей последующей жизни. Не стоит совершать безумных поступков только ради того, чтобы заглушить негативные чувства.


Боль временна, а последствия опрометчивых решений останутся с вами навсегда.

Позвольте себе сделать что-то неординарное, выйти из зоны комфорта. Купите себе то, о чем давно мечтали. Отправьтесь в путешествие. Смените прическу. Разрешите себе делать то, чего раньше не могли себе позволить, будучи в отношениях.

Помните про чувство меры.


Боль – это нормально

Факт, которого многие мужчины не признают. Испытывать душевную боль – это нормально. Чем раньше вы признаетесь самому себе в том, что вам плохо, тем проще вам будет с этим справиться.

Мужчин с детства учат прятать свои эмоции, не показывать свою слабость и чувствительность. Но попытка спрятать негативные чувства глубоко внутри приведет к тому, что ваше «излечение» затянется на длительный срок.

Если вам грустно, признайте этот факт. Позвольте себе чувствовать грусть и печаль. Проведите время наедине с собой и своими чувствами. Поговорите с близкими людьми. Если вы не можете разобраться со своими чувствами и мыслями самостоятельно, подумайте о визите к психотерапевту.


В омут с головой

Пытаться найти того, кто заменит вашего бывшего партнера – это нормально. Но к чему приведет такая спешка?

Вам не станет легче от того, что рядом с вами находится нелюбимый человек. Он не сможет заменить того, кто еще недавно был для вас всем.

Откровенно говоря, никто и не обязан этого для вас делать.

Будьте честны сами с собой и с другими.

Отложите поиск нового партнера до лучших времен.


Отпустить и отстраниться

Прекратите общение с вашим экс-бойфрендом или экс-девушкой. Не истязайте себя просмотром совместных фотографий или перечитыванием сообщений.

Дистанцируйтесь, но сделайте это красиво. Блокировки, удаления из друзей, некрасивые сцены и скандалы – это детский сад. Легче от этого не станет никому.

К любым отношениям относитесь как к полезному опыту. Наши друзья и враги, знакомые и экс-партнеры – все они приносят в жизнь нечто новое.

Поблагодарите некогда любимого вами человека и позвольте ему быть счастливым без вашего участия в его жизни.

# Интересное
По материалам: intrigue

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