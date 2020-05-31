Как построить идеальные отношения? 14 секретов

Алексей Вольцев

И почему в школе нас не учат действительно важным вещам? Логарифмы, формулы и теорема Пифагора – это все здорово, конечно. Но умение обращаться с катетами и гипотенузами и знание дат рождения давно умерших личностей вряд ли поможет вам построить здоровые отношения с партнером. Вот и приходится нам набивать шишки и учиться на собственных ошибках. Долго, больно, энергозатратно. А что делать?

Стоп! Никто не запрещает вам учиться на чужих ошибках и прислушиваться к советам знающих людей. Кстати о знающих людях…

Эллисон Коэн является лицензированным брачным и семейным терапевтом, базирующимся в Калифорнии. Она получила степень магистра в области супружеской и семейной терапии в университете Пеппердайн и имеет более чем 12-летний опыт работы, позволяющий отдельным людям и парам достичь своих лучших результатов.

Она составила список из 13 действенных советов, которые позволят вам построить крепкие и здоровые партнерские отношения.

Достаем ручки и двойные листочки, детишки!

Как в первый раз

Летят месяцы и годы. Вы привыкаете друг к другу и начинаете понемногу лениться. Уже не хочется прихорашиваться и выставлять себя в лучшем свете. Зачем? Он(а) и так уже все обо мне знает. Пытаться удивить и впечатлить партнера? Как-то не хочется. Лучше включить сериал и остаться дома.

Запасы терпения, понимания и мягкости также истощаются. Порой очень стремительно. Вы не понимаете, почему ваши отношения уже не те, что прежде.

А дело-то все в том, что вы просто перестали стараться что-то делать. Для партнера, для ваших отношений и даже для себя самих.

Составьте список всего того, на что вы благополучно махнули рукой – романтические поездки по выходным, милые традиции вроде записочек с признаниями, желание красиво одеваться даже дома, привычка устраивать необычные свидания и т.д. Составили? Перечитайте. И срочно начинайте выполнять пункт за пунктом.

Попросите

Нам почему-то кажется, что долгосрочные отношения превращают наших партнеров в экстрасенсов, умеющих читать мысли: «Не буду говорить, что я хочу! Неужели так сложно догадаться?»

Что мы имеем в итоге? Завышенные ожидания, крах иллюзий и ворох никому не нужных обид.

Научитесь говорить о своих желаниях. Без претензий, ультиматумов и упреков. Говорите обо всем, что бы вы хотели получить от своего партнера – будь то ресторан на вечер или какое-то сексуальное желание.

Изучите своего партнера

Так ли хорошо вы знаете человека рядом с вами? Да и хотите ли вы пытаться его узнать?

Считаете себя экспертом во всем, что касается вашего партнера? Не хотим вас расстраивать, но, скорее всего, вы заблуждаетесь. Мы так любим додумывать за других их мысли, загадывать за них желания и анализировать мотивы их поступков, что зачастую крупно ошибаемся насчет самых родных людей.

Можете просто поговорить по душам или же сыграть в игру вроде «36 вопросов». Главное – быть готовым к тому, что партнер может открыться вам с новой стороны.

«Как дела?»

Мы так часто слышим этот вопрос, что разучились отвечать на него искренне. Нас спрашивают об этом друзья, родственники, коллеги и люди, которым в общем-то все равно на наши «дела».

Такие шаблонные вопросы ведут к таким же шаблонным ответам. Такой ежевечерний обмен любезностями вряд ли укрепит связь между вами.

Если это работает в вашей паре – окей, едем дальше. Но если вы видите, что особого энтузиазма эта фраза не вызывает, попробуйте задать партнеру более оригинальный вопрос. Например:

«Ну, что сумасшедшего произошло с тобой сегодня?»«Сколько раз за сегодня ты улыбался(лась)?»«По шкале от одного до десяти, насколько сложным был сегодняшний день?»

Когда партнер будет говорить, слушайте его, глядя ему в глаза. Отвлекитесь от своих дел, подойдите к нему и обнимите. На сообщения можно ответить потом. Да и сгоревшая яичница – это не так уж и страшно.

Традиция для двоих

У вас раньше были милые традиции и ритуалы, про которые вы благополучно забыли, увязнув в своих проблемах и заботах? Срочно реанимировать романтическую рутину! Вот прямо сегодня.

А если никаких привычек и ритуалов у вас никогда не было, самое время их придумать. Например, раз в неделю вы отправляетесь в парк на прогулку. Или идете в любимое кафе. Или же раз в месяц вы отпрашиваетесь с работы, отключаете соцсети и устраиваете себе свидание – обязательно только вдвоем и за пределами квартиры.

Секси-тайм

Что вас больше всего возбуждает в вашем партнере? Обсудите это на досуге. Составьте список секси-штучек, которые вас очень волнуют. Например, вам очень нравится, когда ваш парень готовит ужин и пританцовывает под музыку. Или же вы не можете отвести глаз от своей девушки, когда она облачается дома в вашу футболку (и кроме этого на ней больше ничего нет).

Обменяйтесь своими откровениями и начните претворять их в жизнь. Когда? При первой же возможности.

Можно также обсудить и «не секси» привычки вашего партнера. Главное – преподносить все с юмором и в мягкой форме.

Классные свидания

Больше фантазии! Кино и ресторан – это прекрасно. Парочки, которые вообще никуда не выходят, придут от такого рандеву в восторг.

Но все же стоит добавить немного оригинальности.

Можете не верить, но проблемы с деньгами и недостаток времени – это не критично. Свидание не обязательно должно обходиться в четырехзначную сумму. А люди, которые проводят по несколько часов в день, листая ленты в соцсетях, вряд ли могут с чистой совестью сказать, что у них безумно загруженное расписание.

Поищите в интернете идеи для малобюджетных свиданий. Отправьте детей/кошек/собак в добрые руки на несколько часов и проведите время друг с другом.

Касания

Поцелуи, объятия и секс – это безумно важные ингредиенты для здоровых отношений. Говорите про секс. Занимайтесь им. Чаще касайтесь друг друга (здесь уже не только про секс).

Количество секса – это показатель, индивидуальный для каждой пары. Кстати, вам бы не мешало обговорить этот вопрос. Лучше узнать о назревающей проблеме и приступить к ее разрешению, чем расстаться от накопившихся обид и недомолвок.

Какими были ваши отношения в первые дни, недели и месяцы? Вы постоянно держались за руки, смотрели фильмы только в обнимку и имели привычку целоваться каждое утро, уходя по своим делам? Включаем машину времени и возвращаемся в прошлое.

Находитесь в моменте

Занимаясь сексом, сидя за ужином в ресторане, обсуждая прошедший день или поглощая холодную пиццу утром воскресенья, находитесь в моменте. Рядом с вашим партнером. Слушайте и чувствуйте его. Все проблемы решатся потом.

Перерыв вместо скандала

Когда вы находитесь в эпицентре ссоры и эмоции зашкаливают, стоит взять перерыв. Прекратите кричать друг на друга и договоритесь продолжить разговор через 10 минут, полчаса или завтрашним вечером.

В пылу ссоры вы можете наговорить много того, о чем будете жалеть уже спустя несколько минут. Не дайте этой разрушительной энергии овладеть вами. Устройте перерыв и верните себе способность мыслить здраво.

Копните глубже

Конфликты неизбежны. Нужно лишь научиться правильно себя вести. Говорите о том, что вы чувствуете и почему. Вместо оскорблений скажите: «Мне неприятно, потому что … . Я понимаю, что сейчас тебе обидно из-аз моих слов. Я чувствую, что …».

Такой подход требует смелости и честности. Куда проще послать партнера куда подальше, чем рассказать о своих чувствах и показать свою уязвимость.

Послать его вы всегда успеете. А потом начать орать друг на друга и разойтись по разным комнатам, перебив всю посуду.

Но давайте сегодня обойдемся без второсортных мексиканских сериалов.

Вы не обязаны соглашаться

Но попытайтесь понять своего партнера. Научитесь смотреть на вещи под разными углами. Отношения – это всегда командная работа. Подход «есть два мнения – мое и неправильное» еще никому не помогал построить здоровые отношения.

Фальшивые извинения не имеют смысла

«Извини, ничего не могу поделать», «жаль, что ты так думаешь» и прочие извинения для галочки не имеют никакого смысла.

Попытайтесь понять, почему ваши слова или поступки так задели вашего любимого человека. Вы же читали предыдущие пункты и умеете слушать партнера и вставать на его место, верно?

Выслушайте, примите, выскажитесь, извинитесь. Обсудите, что можно сделать в сложившихся обстоятельствах.

Но! Не позволяйте партнеру играть на вашем чувстве вины. Если в отношениях проблемы, а извиняетесь всегда только вы, здесь что-то не так.

Главный секрет

Примите тот факт, что идеальных отношений не бывает. Откажитесь от затеи построить Идеальные Отношения, в которых никогда не будет ссор. Это утопия. Конфликты в паре – это не катастрофа. Инфантилизм и страх перед малейшими трудностями и разногласиями куда страшнее.