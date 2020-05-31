Как проверить парня на верность: ТОП 5 способов

Анастасия Иванова

Ну что, сомневаешься в верности своего парня? А он давал повод? Тогда это статья то, что тебе нужно. Мы поговорим с тобой о том, как проверить парня на верность.

Доверяй, но проверяй

Доверие – это очень важная часть в отношениях. Не мне тебе это объяснять, ты и сама это прекрасно знаешь. Прежде, чем начинать проверки «на вшивость», подумай сама вот над чем: а ты бы хотела, чтобы тебя проверили? Думаю, что нет. Любая проверка обидна, даже оскорбительна. Неважно, был повод, не было его. Это сигнал о том, что в отношениях не все так гладко. Проверка унижает. Поэтому, прежде чем решиться на игру в сыщика, сто раз подумай. Ведь можно проколоться на любой, даже самой незначительной мелочи, и тогда отношения будут разрушены.

Но иногда, проверка может сыграть и положительную роль. Если ты вовремя заметишь какие-то сигналы со стороны парня, то можешь не только предотвратить его измену, но и выйти реальным победителем, сохранив отношения. Ведь борьба за любимого человека – это нормальное явление. И не надо кричать, что на фиг он не нужен, кобель эдакий, всю жизнь потом его удерживай. По секрету: мужчины моногамны от природы, и тебе всю жизнь придется доказывать, что ты лучшая и отбивать его от других охотниц за чужим счастьем.

Причем с возрастом делать это все сложнее, ведь и ботаника-заморыша, он превратиться в состоятельного мужчину, который станет лакомым кусочком для многих. А женщина с годами только изощреннее становится.

Так что, доверяй, но проверяй, если хочешь быть счастливой.

Способы проверки

На самом деле проверить парня на верность не так уж и сложно. Главное, все хорошо продумать, чтобы не было потом мучительно больно. Неровен час все пойдет не так, и ты останешься у разбитого корыта.

Фэйк. Хвала соцсетям, они твое спасение. Нужно создать фэйковую страницу в той соцсети, где чаще всего торчит твой кукусик. Если она у тебя уже есть, и парень про нее не в курсе, то можно использовать ее. Так даже лучше, ведь там записи довольно старые, а значит страница явно принадлежит живому человеку. Поворуй чужие фото. Только не переборщи с красотой неземной, достаточно просто миловидное личико, которое во вкусе твоего парня.

На ведение новой страницы понадобится не один день. В идеале месяц, а то и два. За стену не волнуйся, вдруг ты жуткий перфекционист и вовремя чистишь свою ленту. Добавь достаточное количество друзей, дабы не быть совсем одинокой феей и не вызвать подозрений. Начни мониторить его и лайкать фотографии. Игнорируй те снимки, где вы вместе и отмечай те, где он один. Можешь кинуть парочку комментариев, типа, «отличное фото». Смотри, не переусердствуй.

Спустя некоторое время постучись в друзья. Все это время наблюдай за его реакцией. Если он сам рассказал, что какая-то фифа лайкает его фото, то можешь спать спокойно. Если он обмолвился, что она добавилась к нему в друзья, то спать можешь еще и крепко. Если он молчит, то вероятно ему просто все равно, либо он хочет скрыть этот факт.

Если твой хахаль решает поддержать беседу, которую ты должна начать, то тогда можно разворачивать полномасштабные действия. Переводи ничего незначащую болтовню в более интимное русло. Побуждай его на какие-то откровенные разговоры. Апофеозом всего должно быть свидание, на которое ты явишься лишь с одной целью: стереть его в порошок.

Подружка. Если ты доверяешь своей подруге, то попроси ее помочь в розыгрыше спектакля. Только давай без лишних истерик, если он распустит руки, а подруга позволит себе поцелуй с ним. Ты же сама подбила ее на эту авантюру. Так что нечего теперь губы дуть.

Самый лучший способ – это вечеринка. Все слегка навеселе, тормозов нет, девчата красивые, парни веселые. Вечеринку организуй у себя дома, чтобы незаметно улизнуть из комнаты или попросту отправиться спать. По сценарию, подружка остается ночевать, а затем приступает к соблазнению. Важно: пьяная измена часто бывает случайной и без какого-либо продолжения. Поэтому такой адюльтер имеет право на прощение. Так что в идеале контролировать количество выпитого твоим парнем.

Когда проверка не нужна

Прекрасная незнакомка. План так себе, если честно. Требует серьезных финансовых затрат, ведь актриса не будет трудиться просто так. К тому же есть риск, что она реально уведет мальчонку в заоблачные дали: женщины обожают охоту на мужчин не меньше последних. К тому же эта игра весьма захватывающая.Частный детектив. Самый простой и безопасный способ. Правда стоит немалых денег. Но, хорошему сыщику понадобится всего неделя, чтобы раскусить твоего парня. Да еще и доказательства предоставит.Сим-карта на твое имя. Это лучший способ для самостоятельной проверки без чужой помощи. Постарайся убедить его в смене номера. Например, тут тариф шикарный, а старая симка нужна. Поэтому пусть оставляет старую карту для нужных контактов, а этой пользуется на постоянной основе. Это нужно для получения детализации звонков и смс. Тогда ты можешь увидеть на какие номера чаще всего звонит твой благоверный.

Не забывай, что устраивать слежку нужно только в том случае, если парень ведет себя странно. Если же он без проблем дает тебе свой телефон, позволяет просматривать соцсети со своего аккаунта, у тебя есть все пароли от сайтов, и он не чистит историю браузера, то поводов для беспокойства у тебя нет никаких. И да, один момент: блокировка телефона. Если ее нет, то можно пинать ветер. Только не забудь свой телефон открыть, иначе сама станешь объектом для проверки.

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