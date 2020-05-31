Как развеселить девушку в переписке: десять полезных советов

Анастасия Иванова

Девушки – существа непростые. Понять их сложно. Но не невозможно. Как развеселить девушку в переписке? О чем с ней говорить? О чем не говорить? Когда уже можно приглашать на свидание?

Если уж ты, друг, решил воспользоваться современными технологиями, чтобы найти девушку, то и подходи к делу с умом.

Шаг первый

Твой профайл в приложении/соцсети должен располагать к себе, понимаешь?

И уж, как минимум, не пугать.

Не важно, продолжаешь ли ты общение со знакомой девушкой или только пытаешься наладить контакт с таинственной незнакомкой.

Она прошерстит твой аккаунт, подписки и составит на тебя досье.

Возможно, покажет тебя кругу своих близких подруг, дабы они вынесли окончательный вердикт.

Заблаговременно приведи свой профиль в порядок. Сомнительные посты и подписки – убрать. Рискованные фотографии удалить.

Поверь, аккаунт в соцсети/дэйтинговом приложении может рассказать о тебе больше, чем родная мать.

Если речь идет конкретно о приложении для знакомств, то простор для исследовательской деятельности у девушки невелик. Это играет тебе на руку.

Но!

Даже скромную информацию о самом себе можно преподнести вкусно.

Начнем с фотографии. Если девушка уже видела тебя вживую, она, как минимум, знает чего ожидать.

Прекрасная незнакомка, встреченная тобою на просторах Тиндера и лайкнутая твоим мужественным пальцем, вряд ли захочет играть в лотерею.

Все мы знаем, что на просторах Сети гуляет огромное количество не самых привлекательных личностей. Для того, чтобы девушка захотела с тобой общаться, ты ее должен заинтересовать и расположить к себе.

Суперзагадочные фото, на которых видно половину/треть/четверть лица – к черту. Групповые снимки, на которых изображены сразу человек пять – туда же.

Ты серьезно думаешь, что девушка будет гадать, кто из этой оравы на снимке соизволил ей написать?

Зачем ей прикладывать усилия, если ее фотография с декольте и невинной улыбкой за час собирает десятки лайков?

Описание профиля, содержащее скромную инфу про рост и вес, гарантирует тебе такие же скромные шансы.

Какие у тебя есть достоинства и положительные качества? «Мама говорит, что я красивый» – не подходит, если что.

Ждать у моря погоды

Есть категория парней, которые считают, что лайкнуть фото понравившейся девушки и дальше ничего не делать – идеальный способ познакомиться.

Лайкнул фотографию. Подождал. Два часа спустя он делает второй выстрел лайками. Ждет.

«Ну, сейчас контрольный выстрел. Если она никак не отреагирует, значит не сильно и нужно!»

Ей это действительно не нужно.

Или ты думал, что за твой бесценный лайк она сразу же на тебя набросится и сорвет с тебя (и с себя) одежду? С какой стати?

Обратимся к дейтинговым приложениям, работа которых строится на лайках. В некоторых из них ты не сможешь начать общение с девушкой, если она не ответит тебе «лайковой» взаимностью.

Во всех остальных случаях тебе придется брать быка за рога самостоятельно.

Как убить свои шансы на успех

Просто задай ей один из трех коронных вопросов: «Как дела?», «Что делаешь?», «Как настроение?»

Все.

Это три всадника Апокалипсиса для любого знакомства.

Набившие оскомину, не вызывающие никаких эмоций, тошнотворно нейтральные вопросы, которые никак не помогут тебе узнать девушку поближе.

Рассмешить ее тем более не получится.

Эти оригинальные фразочки девушки слышат на каждом шагу.

– Привет!

– Привет.

– Как дела?

– Нормально, а у тебя?

– Тоже. Чем занимаешься?

– Да ничем.

И т.д.

До безумия интересный диалог, не правда ли? Ты буквально покорил девушку с первой буквы. Она теперь точно твоя!

Почему этот «джентльменский набор» безнадежно устарел и не вызывает у девушек никакого желания продолжать беседу?

Это безнадежно устарело

Кто первым додумался начать диалог с малоизвестной девушкой именно таким образом? Неизвестно. Возможно, подобные переписки можно найти в архивах наскальных надписей. Или в письмах, которые передавали с голубями.

Короче. Эта схема соблазнения уже давным-давно не работает.

Это не способствует развитию диалога

Будешь ли ты рассказывать малознакомому человеку о том, как на самом деле обстоят твои «дела»? О том, что у тебя задница на работе и в личной жизни, ты поссорился с лучшим другом, а кошку стошнило на твой новый свитер?

Вряд ли. Хотя, такой нестандартный ответ на банальное «Как дела?» точно запомнится надолго.

Но вот свидания он тебе не гарантирует.

Чаще всего подобные светские беседы заходят в тупик. И их не спасает даже обстрел смайликами.

Ты ей не запомнишься

Стандартные фразы как непрошенные фотографии членов – почти никогда не бывают к месту. Чем больше у девушки поклонников/друзей и знакомых мужского пола, тем чаще она отвечает на эти вопросы.

Она ничего не узнает о тебе

Диалог зайдет в тупик, а первое впечатление будет совсем невпечатляющим. Что она узнает о тебе кроме того, что у тебя все «норм)))»?

В век быстрого потребления информации нам стало жутко лень тратить свое время на скучные вещи.

А ты даже не видео с котиком.

Ты ничего не узнаешь о ней

А следовательно, не будешь знать, на какие темы с ней разговаривать, над чем шутить можно, а над чем нельзя.

Время идет, интернет трафик тратится, а ты все так же не знаешь о ней ничего кроме того, что у нее очень фотогеничная грудь.

Еще немного о провальных фразах для знакомства:

Стебные подкаты вроде «А вам не было больно, когда вы упали с небес на землю?»

Сюда же: «Ваши родители случайно не террористы? Тогда откуда у них такая бомба?» и прочее.Использовать эти изощренные подкаты можно только в качестве шутки. Когда вы уже с девушкой нормально общаетесь и начали обсуждать стебные подкаты. Все.

«Давай знакомиться?», «Можно познакомиться?»

Еще один проигрышный вариант. Особенно, когда такие пикаперы путают правила написания –тся и –ться. Это прям вообще восторг. Девушки тут же приходят в экстаз.

Чем плохи эти фразы? Все тем же.

Скучно, банально, неинтересно. Если у тебя и анкета так себе, и фотографий приличных нет, то тонкие женские пальчики так и тянутся напечатать «нельзя».

ТОП советов о том, как развеселить девушку в переписке

Вот мы и подходим к самому главному. Завязать разговор – это полдела. Если ты хороший собеседник – это здорово. Если у тебя классное тело и симпатичное лицо – вообще отлично. Но если с чувством юмора у тебя туго, то тут ничего не попишешь.

Не заучивай шутки

Открой любую статью на тему «Как развеселить девушку в переписке/на свидании и т.д.

Там тебе напишут целый сценарий, вплоть до диалога.

Ну, выучишь ты этот сценарий идеальной переписки/идеального свидания и что дальше?

А если реальная девушка посмеет отклониться от намеченного тобой сценария, что ты будешь делать?

Не надейся на статью в интернете, на шутку из интернета или на заученное выступление стэндап-комика. И уж тем более не пытайся присвоить себе чужие шутки.

Идеального сценария нет. Идеальной шутки нет. Девушки любят индивидуальный подход. Вот о нем мы сейчас и поговорим.

Точки соприкосновения

Заранее узнай о том, чем она интересуется. Фильмы, сериалы, книги и т.д. В идеале, хорошо бы и тебе шарить в том, что ей нравится. Тебе будет куда проще шутить на тему, в которой ты разбираешься.

Юмор для избранных

Сможешь ли ты оценить шутку про хайлайтер или блестящую втирку для маникюра? Вряд ли.

Так и ей не зайдет прикол на тему, никак не соприкасающуюся с ее кругом интересов.

Рискованный юмор

Если девушка любит циничные, пошлые шутки, хватай ее на руки и неси на свидание.

А вообще, будь аккуратнее на поворотах. Заранее нащупай границы, за которые переходить нельзя.

Не высмеивай ее

Только абсолютно уверенный в себе человек может спокойно воспринимать шутки в свой адрес. И только в двух случаях: когда шутка исходит от близкого человека; когда это действительно смешно, а не оскорбительно.

Не перебарщивай

Некоторые парни считают, что чем больше единиц юмора ты выдаешь в минуту, тем лучше. Но суть в том, что балом правит качество, а не количество.

Тот самый веселый парень, от шуток которого у девушек сам расстегивается лифчик (видимо, что-то такое себе и представляют эти трудолюбивые юмористы) не стремится быть клоуном 24 часа в сутки. Он не всегда бывает весел и жизнерадостен. Он не всегда острит. Он, черт побери, обычный человек. Взрослый, разумный мужчина. Просто у него хорошее чувство юмора и он умеет видеть смешное в повседневном. Все!

Поэтому не нужно перебарщивать с юмором ни при реальном общении, ни в переписке. Особенно, если девушка еще тебя толком не знает и лишь догадывается, что ты не совсем конченный шут.

Не выезжай засчет других

Не пытайся подняться за счет своих друзей, высмеивая их недостатки/комплексы/постыдные истории, которые должны быть остаться в секрете.

Это выглядит жалко. А ты таким образом не вызываешь к себе никакого доверия.

И самый провальный ход – шутки по поводу бывших.

Во-первых, откровения по поводу бывших парней и девушек – штука сама по себе опасная. Некоторые пары вовсе отказываются обсуждать друг с другом эту тему. Мол, что было, то прошло. Другие решаются на откровенный разговор тогда, когда между ними возникнет доверие.

Забудь про привычку тут же вываливать весь свой эмоциональный багаж еще на этапе знакомства.

А кроме того, помни, что мужчина, поливающий грязью своих бывших – максимально несексуален. Напоминает маленькую девочку, которая хочет, чтобы ее пожалели.

Умейте посмеяться над собой

Если ты научишься смеяться над самим собой, ты сможешь выходить сухим из воды в любой ситуации. Любой свой промах или неосторожное высказывание ты либо обернешь в свою пользу, либо сгладишь произведенный эффект.

Но помни про чувство меры. Не стоит сразу же рассказывать обо всех своих недостатках. Даже если это смешно.

Хотя высказывания вроде «Не предлагайте мне секс втроем. Если бы я хотел разочаровать сразу двух людей, я бы поехал к родителям» действительно оставляют после себя особое послевкусие. Но на любителя, скажем так.

Личный опыт

У парней и девушек, носящих звание «душа компании» всегда есть в запасе пара-тройка убийственных историй. Высший класс – рассказать нечто жуткое или грустное так, чтобы все слегли с приступом гомерического хохота.

Научись рассказывать истории так, чтобы их было интересно слушать (читать). Если же с тобой вообще не происходит ничего интересного, начни выходить из дома хотя бы по праздникам.

Пиши грамотно

Если девушка сама умудряется делать по три ошибки в слове, значит, со знанием русского языка у нее имеются проблемы. Либо она не заморачивается. Либо ты пишешь настолько коряво, что читая твои манускрипты, она начала забывать, что такое грамотная речь.

Во всех остальных случаях, следи за тем, что пишешь. Не обязательно соблюдать все правила пунктуации. Но, ни, в коем, случае, не ставь, чертовы, запятые, там, где, не, нужно. Это охренеть как раздражает.

Сомневаешься в том, как пишется слово? Загугли. Выучи написание «надеть» и «одеть». Подружись с –тся и –ться.

Идем на свидание

Ты можешь пригласить ее встретиться сразу же. «Привет, меня зовут Антон, я люблю кофе и интересные места.­ Пошли завтра в *название заведения*. Там такой классный интерьер, что Инстаграм упадет, когда ты запостишь фотки. Кофе, кстати, тоже хорош. А еще там есть запасной выход, и ты сможешь сбежать, если я понравлюсь тебе меньше, чем чашка латте. Ты в деле?»

Либо поговори с девушкой, выясни, чем она живет. Обсудите пару интересных тем.

Если девушка охотно идет на контакт, не тяни кота за это самое место и назначай встречу.

В дэйтинговых приложениях и в соцсетях полно парней и девушек, которые тут же «сливаются», когда им предлагаешь перейти в режим офлайн. Если ты будешь чересчур нерешителен, твоей собеседнице быстро надоест общение без продолжения. Ибо она примет тебя за одного из таких социофобных любителей онлайн-общения.

Итак, что мы имеем?

Пиши грамотноНе пересказывай девушке шутки из интернета.Качество шуток важнее количества.Вопросы по типу «как дела?», «что делаешь?» – верный способ умереть в одиночестве.Смейся над собой.Не высмеивай ее и третьих лиц.Если чувствуется взаимная симпатия, не тяни с приглашением на свидание.

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