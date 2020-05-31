Как сделать член больше и толще?

Лидия Мартынова

Даже у парней, обладающих нормальных размеров членом, такие заголовки вызывают неподдельный интерес: «А что, разве это возможно? Ну, мне не-то чтобы сильно надо, но все же…». Стоит ли говорить о том, что мужчины, страдающие пенильной дисморфофобией (чрезмерная озабоченность размером и формой пениса, не имеющая под собой особых оснований), каждую такую статью воспринимают как дар Божий и тут же впиваются глазами в текст?

А говорят, что только женщины создают себе проблемы на пустом месте! Согласно статистике, средний показатель (длина члена в эрегированном состоянии) равен 5.16 дюйма (13.11 см). Почти 90% мужчин обладают размером, вписывающимся аккурат в пределы нормы – от 4 до 6 дюймов (10.16 – 15.24 см).

В ходе опроса 52 031 гетеросексуальных мужчины и женщины исследователи сообщили, что 85% женщин сказали, что их устраивает размер пениса партнера, но только 55% мужчин были удовлетворены размером своего достоинства.

Сет Коэн, доктор медицинских наук, уролог из Медицинского центра Нью-Йоркского университета Лангоне в Нью-Йорке, часто имеет дело с пациентами, выражающими беспокойство по поводу их размера и интересующихся увеличением пениса. «Больше всего мне хочется спросить их, уверены ли они, что их партнеры действительно этого хотят? Или они сами себе это придумали? Мы склонны додумывать желания наших партнеров за них самих. А на деле оказывается, что им плевать. Им просто хочется секса», – говорит Сет.

Вы настроены решительно и наши доводы вас не убедили? Тогда представляем вашему вниманию список самых популярных процедур для увеличения пениса.

Хирургическое увеличение длины

Во время этой процедуры пациенту разрезают суспензорную связку, которая фиксирует пенис у лобковой кости. Таким образом длина пениса визуально увеличивается. «Представьте себе подвесной мост, столбы которого подрезали – вот так это работает. Но на самом деле, я очень не рекомендую вам прибегать к этой операции. Ваш пенис в состоянии эрекции больше никогда не будет прежним», – предупреждает Сет.

Хирургическое увеличение толщины

Некоторые врачи предлагают процедуру, в ходе которой в пенис пациента вводится его собственный жир, или же вещество, подобное Аллодерме. Это стерилизованная ткань, собранная из донорской кожи. Она заворачивается под кожу пениса (подобно морской водоросли, обворачивающей суши), благодаря чему увеличивается обхват органа.

К слову, Alloderm изначально не предназначен для подобных манипуляций. Это вещество используют для лечения ожогов и в реконструктивной хирургии, а не для увеличения мужского полового органа. В медицинской литературе есть сообщения о таких осложнениях как инфекция и некроз кожи.

Инъекции

Для того чтобы увеличить толщину пениса некоторые врачи вводят своим пациентам инъекции, схожие с теми, что используют для увеличения губ, поднятия бровей и коррекции линии улыбки. «Я таких процедур не проводил, но видел такое несколько раз. Здесь все зависит от вещества, используемого для инъекций. Рестилан и Ювидерм были проверены неоднократно. Их используют в качестве филлеров для щек, подбородка и других частей тела. Они сохраняют свой эффект как правило в течение полугода. Эти вещества не были так хорошо испытаны на пенисе. У нас просто нет никаких данных, и мы не можем сказать, какой результат будет в долгосрочной перспективе», – объясняет Коэн.

«Пенис – сосудистый орган, полный гладких мышц. На выходе вы можете получить нечто бугристое, покрытое неровностями и пятнами – совсем не то, на что вы надеялись», – предупреждает Сет.

Импланты

Перманентные импланты, вживляемые под кожу, доступны уже не одно десятилетие. Ранее они применялись для лечения пациентов с трудноизлечимой эректильной дисфункцией. Но в 2004 году Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов одобрило силиконовый рукав под названием Penuma для косметического улучшения пениса. Он стоит 13 000 долларов. В исследовании, опубликованном в журнале «Journal of Sexual Medicine», было изучено 400 мужчин, получивших возможность опробовать имплантаты Penuma. Что получили испытуемые? Средние показатель таковы – толщина члена увеличилась на 56.7%. Вполне неплохой результат. А спустя два года 81% мужчин сообщили о «высоком» и «очень высоком» удовлетворении от своей новой сексуальной жизни.

Но несмотря на это, урологов, которые одобрили бы подобное вмешательство, можно пересчитать по пальцам. «Импланты полового члена предназначены для мужчин с эректильной дисфункцией, с которой не справляются более консервативные методы лечения», – говорит Лэндон Трост, доктор медицинских наук, уролог из клиники Майо в Рочестере, штат Миннесота. Лэндон также предупреждает, что подобные операции весьма рискованны. Велика вероятность получить осложнения. «Подавляющее большинство специалистов по сексуальной медицине не рекомендуют использовать филлеры и Penuma для этих целей», – предупреждает Трост.

Удлинители

Удлинитель привязывается к члену (не в состоянии эрекции). Ходить с ним нужно длительное время – обычно это несколько часов в день. Это действительно может помочь, но результат придется ждать несколько месяцев. «Практически все в нашем теле можно растянуть, пенис в том числе. Люди делали это на протяжении сотен, если не тысяч лет», – утверждает Трост, который кстати является создателем девайса под названием RestoreX. Девайс призван помочь мужчинам с болезнью Пейрони – при этом заболевании пенис становится неестественно изогнутым.

Почти все мужчины, которые участвовали в исследовании при участие RestoreX, получили положительный результат. «С увеличением обхвата члена все обстоит сложнее. Не существует известных методов лечения, которые бы демонстрировали реальный результат без инъекций и хирургического вмешательства», – говорит Трост.

Джелкинг

В интернете есть куча информации о джелкинге и специальных упражнениях на растяжку – при их выполнении вялый пенис вытягивается и массируется пальцами или специальным девайсом. Но полученный результат не является перманентным, да и подобные манипуляции несут в себе немалый риск. «У меня было много пациентов, которые приходили ко мне после джелкинга едва сдерживая слезы. Распространенные последствия – онемевший пенис, разрыв или перенапряжение артерий и вен и эректильная дисфункция», – предупреждает Коэн. Внушительный список, не правда ли? Коэн также добавляет, что некоторые «побочные эффекты» джелкинга попросту необратимы.

Помпы

Вакуумные помпы работают как насос – они вызывают прилив крови к пенису. Но полученный эффект является краткосрочным.

В исследовании, опубликованном в журнале BJU Interantional участвовали 37 мужчин. Они использовали вакуумные помпы по 20 минут три раза в неделю на протяжении шести месяцев. Каковы были результаты? Абсолютно не впечатляющими – длина пениса увеличивается незначительно да и сами испытуемые были не очень-то удовлетворены экспериментом.

Трост не рекомендует использовать помпы даже для лечения эректильной дисфункции, так как проблема может лишь усугубиться. «Нужно выяснить, не является ли эректильная дисфункция результатом того, что молодые мужчины пытаются с помощью этих устройств увеличить обхват полового члена. Что касается лечения ЭД… Пациенты предпринимают несколько попыток, а потом откладывают девайс на полку», – говорит он.

Таблетки

Не верьте всему, что видите в интернете. Какой бы манящей ни была реклама, какими бы довольными ни выглядели мужчины и их подруги на ярких баннерах, пиарящих какое-либо средство, включайте здравый смысл. Никакие чудодейственные пилюли не способны увеличить ваш пенис – так говорит наука. «Не существует таких добавок, которые были бы способны увеличить размер вашего пениса», – припечатывает Коэн.

Потеря веса

Весьма легкий способ визуально увеличить размер вашего пениса. Особенно это актуально для мужчин с лишним весом – жир в области лобка может выступать над пенисом, визуально делая его меньше. Благодаря особо тяжелым случаям даже появился термин «синдром похороненного пениса».

Избыточный вес может серьезно отравлять вам жизнь. Обратитесь к своему лечащему врачу чтобы обсудить, могут ли потеря веса, корректировка питания и увеличение физических нагрузок решить ваши сексуальные проблемы. Зачастую вышеперечисленные методы действительно носят положительный эффект и помогают справиться с проблемой эректильной дисфункции.

Удаление волос

Самый простой способ визуально увеличить размер своего члена – сделать интимную стрижку. Если подрезать волосы у основания пениса, его длина визуально увеличится. Главное – соблюдать осторожность. Рынок полон самых разнообразных бритв – предохранители и насадки помогут вам достичь лучшего результата и избежать порезов в этой чрезвычайно чувствительной области.

Пенильная дисморфофобия

Эта индустрия продолжает развиваться. Во многом благодаря порно и поп-культуре – мужчины становятся буквально одержимыми. У них развиваются нереалистичные ожидания касаемо того, как должен выглядеть пенис.

Психологи называют это «тревожностью маленького пениса» или «дисморфическим расстройством пениса (PDD)» – это иррациональное непоколебимое убеждение в том, что размер члена не является удовлетворительным. «Это то, что застревает в наших головах. Вы смотрите порно, а там у всех актеров такие массивные пенисы. Но не стоит забывать, что они часто используют разные ухищрения и добиваются эрекции искусственным путем. Не верьте всему, что видите на экране», – заканчивает Коэн.

Итак, что мы имеем в итоге? Позвольте перефразировать известную поговорку: «Лучше синица в руках, чем поход к урологу со слезами на глазах».

Как увеличить член? Правда и мифы 18+