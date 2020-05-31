Как усилить женский оргазм и довести ее до исступления?

Анастасия Иванова

Есть женщины, которые ни разу не испытывают оргазм за всю свою жизнь. И им можно только искренне посочувствовать. Но, чтобы не оказаться в такой ситуации самостоятельно (если вы женщина) или не поставить в такие условия свою избранницу (если вы мужчина), попробуем разобраться, что же влияет на женский оргазм и как его усилить.

Начнём, пожалуй, с самых традиционных советов – подготовке. Прелюдия никогда не бывает лишней. А вот в китайской культуре, где ей отводилось особое место, был заведен массаж стоп для девушек, которые собирались отправится в постель к мужу. Так, наиболее тщательно прорабатывали точку на середине пятки, которая отвечала, по мнению всезнающих китайцев, за половые органы.

Кстати, попробуйте и вы найти и помассировать её. А вот вторая необходимая точка – самая приятная для многих людей. Она находится на подушечке у основания больших пальцев ног. Проработка этой точки позволяет снизить кровяное давление, отвлечься от рутинных дел и расслабится.

Определённо, массаж ног – отличное начало приятного отдыха. Ведь он явно не вызовет аллергических реакций. А вот привыкание – возможно. К хорошему, как известно, привыкаешь быстро.

Женщины же Индии и Океании издавна заметили чудесное действие масла бергамота. В настоящее время доказано, что это эфирное масло содержит линалилацетат, который действует возбуждающе на человека. Поэтому, использование небольшого количества такого запаха усиливает влечение и помогает усилить оргазм.

Но, важно не переусердствовать и добавить на тело лишь одну маленькую каплю. Иначе запах будет слишком сильный и может вызвать головную боль. Если же бергамотом вы решили смазать интимные зоны, обязательно смешайте такую же маленькую каплю и основу из нейтрального крема, чтобы избежать жжения.

В случае нанесения такой смеси на интимную область, действовать будет не только аромат. Как известно, большинство натуральных эфирных масел способствуют притоку крови к месту аппликации. Так что, чувственность повысится ещё и за счёт этого.

Что касается медикаментозного или специализированного подспорья для достижения более яркого оргазма у женщин, то условно их можно разделить на несколько подгрупп.

Возбуждающие местные препараты. Это кремы и гели, которые продаются в секс-шопах. Их задача сродни упомянутым выше маслам: обеспечить приток крови к половым органам и, таким образом, усилить переживания. Кроме того, существуют отдельные гели, которые стимулируют мышцы женщины и временно сужают вход во влагалище (продаются в тех же магазинах).

Они помогают обеспечить яркость переживаний обоим партнёрам. В случае же с представительницами прекрасного пола, это способствует полноте приятных ощущений от проникновения и фрикций. Необходимое удовлетворение можно будет достичь даже если изначально существует несоответствие размера влагалища партнёрши и пениса партнёра.

Общие препараты. Часто продаются в аптеках и содержат женьшень, золотой корень, араллию, мумиё, элеутерококк и ряд других полезных веществ. Реклама их обещает непосредственное воздействие на возможность испытывать оргазм. Но это не совсем правда. Ведь такие комплексы обладают общеукрепляющим и нормализирующем свойством, что, конечно, сказывается на всём организме.

Но, не влияет на половую сферу напрямую, лишь опосредованно. Например, если девушке трудно расслабится после рабочего дня или, наоборот, если, наоборот, не хватает тонуса для вечернего секса, на помощь придут такие полезные комплексы. Но, как вы уже поняли, стоит тщательно изучать инструкцию и показания к применению, чтобы не вызвать обратный эффект.

Специальные средства, увеличивающие возбуждение и способствующие более острым переживаниям. К таким относят БАД «Дамиана форте» и «Mega Women» (капсулы на основе травы и плодов Трибулуса). «Шпанская мушка» и «Серебряная лисица» считаются препаратами, которые повышают возбуждение уже за 10 минут и обладают очень выраженным стимулирующим оргазм эффектом.

Так же стоит упомянуть чаи, содержащие Гинкго Билоба и Йохимбе и ряд других препаратов. Большая часть из них доступна через сетевой маркетинг. Это не всегда хорошо отражается на качестве продукта, но существует достаточно положительных отзывов про их действие. Так что решать, в конце концов, именно потребителю.

Таблетки. В аптеках же чаще можно приобрести специализированные возбуждающие таблетки для женщин, которые так же состоят их экстракта трав. Например, «Лаверон», «Сиалис», «Левитра». Они стимулируют приток крови к половым органам, усиливают выделение естественной смазки, постепенно нормализуют гормональный фон, повышают влечение и увеличивают шанс получить яркий оргазм в шесть раз, согласно статистике.

Что касается российских аналогов, то пока вне конкуренции считается препарат «Силденафил» (продукт завода «Северная звезда»). Кроме того, женщинам за сорок, могут быть назначены специальные гормональные препараты, которые помогают справится с дисбалансом упомянутых гормонов и усилить чувствительность (и ощущения, соответственно). Но, их должен назначать исключительно врач.

Дополнительные приспособления. Как мы знаем, женский оргазм крайне неоднороден. Он может быть клиторальным и вагинальным. Для некоторых же женщин, для достижения кульминации, важна двойная стимуляция. Кто-то предпочитает при коитусе ещё и дополнительные манипуляции с областью клитора; другие же получают наибольшее удовольствие от параллельной анальной стимуляции.

Для помощи женщинам были созданы интересные новые разработки. Например, вакуумный стимулятор клитора Womanizer, который обещает наступление оргазма менее чем за 2 минуты. Таким образом, как дополнительное приспособление, он поможет быстро достичь женщине пика и порадовать партнёра. Или же получить самостоятельное удовольствие, если использовать стимулятор отдельно от коитуса.

Современные вибраторы, оказывающие воздействие на клитор и точку G ныне совместимы с iPhone, iPad и системой Android, на платформе которой работают смартфоны. Примером такой технической новинки может быть беспроводной вибраторe We-Vibe 4Plus. Десять режимов на выбор, дистанционное управление, возможность составить свой личный «вибро-лист» и водонепроницаемость корпуса, которая позволяет использовать его в душе, бассейне и любом водоёме.

А вот вибратор Lelo Lyla позволяет насладиться внутренними вагинальными и анальными стимуляциями. Он так же водонепроницаем, и ещё имеет дополнительный бонус. Его пульт действует в радиусе до 10 метров и так –же повторяет программу вибрации, которая была выбрана для основного приспособления. Если вы любители экстрима и «походных условий», стимулятор в виде помады и такого-же компактного размера способен помочь расслабиться везде, где захотите. Малыш We-Vibe Tango способен стимулировать все эрогенные зоны женщины.

Так что в настоящее время существует множество способов усилить женский оргазм как самой представительницы прекрасного пола, так и с помощью партнёра. В любом случае, стоит попробовать и выбрать одно или несколько средств, помогающих получить удовольствие, а не оставаться в постели «не у дел».

"ЖЕНСКИЙ ОРГАЗМ" Как усилить женский оргазм?18+ #KiraNight#