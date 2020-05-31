Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Как возвращение к бывшим вредит здоровью!

Как возвращение к бывшим вредит здоровью!

Никак не можете забыть своего экс-партнера? Уверены, что допустили ошибку? Готовы на коленях умолять бывшую любовь о воссоединение отношений?


Придержи-ка коней, приятель!

Для начала почитай эту статью.

Откуда у депрессии ноги растут

Исследование, опубликованное в Journal of Family Relations говорит о том, что так называемая «цикличность отношений», то есть возвращение к бывшим партнерам после разрыва, ведет к росту числа людей, страдающих тревожными расстройствами и депрессией.

«Исследование говорит о том, что люди, которые регулярно то расстаются со своими партнерами, то возвращаются к ним же, должны трезво оценить свои отношения и разобраться в том, что у них происходит», – говорит соавтор исследования Кейл Монк.

Для того, чтобы из вашего воссоединения действительно вышел толк, вы должны тщательно проработать имеющиеся в паре конфликты.

В исследовании приняло участие около 545 человек. Треть из них как раз-таки грешат играми в «расставания-воссоединения-расставания».

Эти самые игроки, как выяснилось, страдают от повышенного уровня стресса, а в их отношениях присутствует абьюзивный привкус.


К слову, коммуникация в отношениях с партнером у них так же оставляет желать лучшего.

Что заставляет людей так цепляться за токсичные отношения, делающие их несчастными? В чем смысл? В море ведь еще много рыбы.

Монк говорит, что зачастую людям жалко терять отношения, на которые они потратили кучу времени и душевных сил. И поэтому они продолжают страдать и дальше.

Так себе оправдание, если честно.

«Если ваши отношения токсичны, разрывайте их и не испытывайте чувства вины. Ваше физическое и ментальное благополучие куда важнее», – уверяет Монк.

Если мысли о расставании посещают вас после каждой ссоры, задумайтесь – действительно ли все так плохо, или же вы склонны драматизировать? Сходите на прогулку, побудьте наедине с собой пару дней. Мысли о расставании не покидают?

Значит, пришло время воплотить задуманное в реальность.

Руководствуйтесь собственными ощущениями и делайте то, что будет лучше для вас обоих.

# Интересное
По материалам: intrigue

Последние новости

Трамп предсказал будущее космической отрасли после запуска Crew Dragon
Трамп предсказал будущее космической отрасли после запуска Crew Dragon
Фанаты уверены, что Леди Гага посвятила новую песню своему экс-бойфренду Кристиану Карино
Фанаты уверены, что Леди Гага посвятила новую песню своему
Доктор Мясников развеял миф о способе передачи коронавируса
Доктор Мясников развеял миф о способе передачи коронавируса
Александр Ф. Скляр выпустил на карантине "Песни во время чумы"
Александр Ф. Скляр выпустил на карантине "Песни во время чумы"
В Манхэттене протестующие на время перекрыли автомагистраль
В Манхэттене протестующие на время перекрыли автомагистраль
Депутат Рады заявила о необходимости вернуть Украине российский рынок
Депутат Рады заявила о необходимости вернуть Украине российский рынок
Между грузинами и азербайджанцами пытаются разжечь конфликт — СГБ
Между грузинами и азербайджанцами пытаются разжечь конфликт — СГБ
Первый препарат от коронавируса получил одобрение Минздрава
Первый препарат от коронавируса получил одобрение Минздрава
Меган Фокс хотела развестись с Брайаном Остином Грином, когда он был прикован к постели из-за болезни мозга
Меган Фокс хотела развестись с Брайаном Остином Грином, когда он был
Трамп объявил о появлении у США «величайших вооружений» в истории
Трамп объявил о появлении у США «величайших вооружений» в истории
Жириновский призвал поддержать революцию в США и отправить туда Удальцова
Жириновский призвал поддержать революцию в США и отправить туда
Председатель Мосгордумы за год задекларировал почти 2 миллиарда рублей
Председатель Мосгордумы за год задекларировал почти 2 миллиарда рублей

Топ на сегодня

В Совфеде оценили новую редакцию КоАП
В Совфеде оценили новую редакцию КоАП
Врач рассказал, кому бесполезно проходить тест на антитела к COVID-19
Врач рассказал, кому бесполезно проходить тест на антитела к COVID-19
Приставы арестовали за долги принтер и стол актера Жигунова
Приставы арестовали за долги принтер и стол актера Жигунова
В Госдуме не исключили интернет-голосование по поправкам в Конституцию
В Госдуме не исключили интернет-голосование по поправкам в Конституцию
Пентагон приготовился ввести войска в бунтующий Миннеаполис
Пентагон приготовился ввести войска в бунтующий Миннеаполис

Еще по теме

Исследование доказало, что наш ум продолжает работать после смерти.
Менее 8 часов сна рождает больше беспокойных мыслей
Американские подростки все чаще страдают депрессией
Ученые: личная жизнь влияет на состояние зубов