Как возвращение к бывшим вредит здоровью!

Алексей Вольцев

Никак не можете забыть своего экс-партнера? Уверены, что допустили ошибку? Готовы на коленях умолять бывшую любовь о воссоединение отношений?

Придержи-ка коней, приятель!

Для начала почитай эту статью.

Откуда у депрессии ноги растут

Исследование, опубликованное в Journal of Family Relations говорит о том, что так называемая «цикличность отношений», то есть возвращение к бывшим партнерам после разрыва, ведет к росту числа людей, страдающих тревожными расстройствами и депрессией.

«Исследование говорит о том, что люди, которые регулярно то расстаются со своими партнерами, то возвращаются к ним же, должны трезво оценить свои отношения и разобраться в том, что у них происходит», – говорит соавтор исследования Кейл Монк.

Для того, чтобы из вашего воссоединения действительно вышел толк, вы должны тщательно проработать имеющиеся в паре конфликты.

В исследовании приняло участие около 545 человек. Треть из них как раз-таки грешат играми в «расставания-воссоединения-расставания».

Эти самые игроки, как выяснилось, страдают от повышенного уровня стресса, а в их отношениях присутствует абьюзивный привкус.

К слову, коммуникация в отношениях с партнером у них так же оставляет желать лучшего.

Что заставляет людей так цепляться за токсичные отношения, делающие их несчастными? В чем смысл? В море ведь еще много рыбы.

Монк говорит, что зачастую людям жалко терять отношения, на которые они потратили кучу времени и душевных сил. И поэтому они продолжают страдать и дальше.

Так себе оправдание, если честно.

«Если ваши отношения токсичны, разрывайте их и не испытывайте чувства вины. Ваше физическое и ментальное благополучие куда важнее», – уверяет Монк.

Если мысли о расставании посещают вас после каждой ссоры, задумайтесь – действительно ли все так плохо, или же вы склонны драматизировать? Сходите на прогулку, побудьте наедине с собой пару дней. Мысли о расставании не покидают?

Значит, пришло время воплотить задуманное в реальность.

Руководствуйтесь собственными ощущениями и делайте то, что будет лучше для вас обоих.