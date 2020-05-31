Как женщина и ее энергия влияет на мужчину?

Влада Некрасова

Зависит ли успех мужчины в обществе от того, кто находится рядом с ним? Может ли женское влияние на мужчин изменять их жизнь в лучшую сторону? Эти риторические вопросы преследуют представителей сильного пола уже не одну сотню лет. Так вот, современные психологи готовы предоставить обществу результаты своих научных исследований, и они со сто процентной уверенностью говорят «ДА!».

Причем, что немаловажно, женщина влияет на мужчину как на физическом, так и на психологическом (подсознательном) уровне, интуитивно подталкивая его к самосовершенствованию. Еще немногим ранее нашим соотечественникам хорошо было известно высказывание – если хочешь быть женой генерала нужно выйти замуж за солдата. И это абсолютная правда. Хорошая жена, умеющая выслушать и поддержать своего супруга может помочь ему достичь в жизни небывалого успеха. При этом речь идет не об исключительно воинской службе, а о любой сфере деятельности, в которую погрузился ее любимый человек.

Сила женской энергетики

Уже доказано, что женщины обладают невероятно сильной энергетикой. К сожалению, далеко не все из них умеют этим пользоваться. Да и, если быть честными, то не все и умеют направлять свою внутреннюю энергию в нужное русло.

Один из главных секретов успешного применения скрытых потенциалов женского организма заключается в достижении внутреннего равновесия. Только спокойная и уверенная в собственных силах супруга сумеет распределить свою энергетику правильным образом и постоянно «подпитывать» нею своего спутника.

Истеричные и склочные жены никогда не добьются такого результата. Напротив, если женщина, корой на роду написано быть Берегиней, хранительницей домашнего очага, лишит супруга своей энергетической поддержки, эффект будет прямо противоположным. Ощущающий недостаток женской поддержки в семье мужчина непременно отправиться искать его в другом месте. Здесь вопрос только во времени.

Помимо этого, если энергетический баланс пары нарушен, дисбаланс возникнет не только в супружеских отношениях, но и в деловой сфере. Супруг будет все чаще совершать ошибки на трудовом поприще и со временем нехватка женской энергетической поддержки приведет его к серьезным карьерным неприятностям. Так что же делать милым дамам для того, чтобы обеспечить своим любимым такую необходимую для них «подпитку»? для этого нужно соблюдать несколько совсем несложных правил:

Доверять своему мужчине;Обеспечить домашний уют;Найти общие цели и интересы;Контролировать манеру общения;Сдерживать порывы настроения;Акцентировать достоинства супруга.

В общем, ничего сложного, но, как показывает практика, соблюдающая правила супруга сможет обеспечить невероятно позитивное влияние не только на семейную жизнь, но и на деловую карьеру своего благоверного.

Психологические уловки

Для того чтобы правильно направлять действия мужчины и при этом не оказывать на него давления также нужно немного подучится. Ни в коем случае нельзя «перегибать палку» и пытаться морально давить на него. Результат в таком случае будет прямо противоположным. Напротив, уступив мужу первенство в доме, мудрая женщина указывает ему на то, что именно он, такой умный, мужественный и смелый может уверенно вести семейный корабль. Если женщина будет верить в силы и возможности мужчины, она передаст эту уверенность ему.

Именно эта уверенность в себе и является главным обстоятельством, благодаря которому женское влияние на мужчин и способно творить чудеса. Нужно верить мужьям, ценить их и всячески поддерживать в любых начинаниях. Именно от супруги, единственной и любимой он должен чувствовать огромную силу любви, веры поддержки.

Источники женской силы

Необычайно сильное женское влияние на мужчин основывается на нескольких «китах»:

Уважении к своему мужчине;Силе мысли;Вере;Разуме;Чистоте;Терпимости;Умении быть гибкой;Закрытом теле.

На каждом из этих пунктов стоит остановиться более подробно. Глубокое уважение женщины по отношению к своему любимому дает ей необычайно огромный энергетический потенциал. Этого правила следует придерживаться даже в том случае, если супруг не вполне заслуживает этого и, даже совсем не заслуживает. Демонстрация уважения о стороны супруги способствует появлению проявлений уважения со всех сторон – на работе, в круге друзей и близких, среди родственников. Более того, даже его уважение к себе, любимому напрямую зависит от того, насколько он чувствует это со стороны своей благоверной.

Ведь самое страшное для мужчины (и это подтверждается большинством из их) это чувство предательства со стороны своей второй половинки, ощущении того, что она стоит по другой стороне баррикады. Еще древние отмечали факт того, что женское влияние на мужчин настолько сильное, что мудрая женщина побеждает без боя.

Сила мысли основывается на умении женщины сразу же воспринимать все происходящее на метафизическом уровне. Психофизическая природа женского естества во многом превосходит мужские психофизические способности. И правда, ни у кого не вызывает сомнений то обстоятельство, что если мужчины в основном своем большинстве сильнее физически, то женщины легко превосходят их на энергетическом уровне.

Именно эта подсознательная ила мысли позволяет осуществлять не только женское влияние на мужчин, но и влиять на весь мир в целом. Это влияние основывается на вере, медитации, молитвах, желаниях, надеждах и настроении.

Значение такой силы никак нельзя преуменьшать. Она, как самый надежный щит способна защитить мужчину от самых больших неприятностей. Известный знаток вед О.Г. Торсунов считает, что воинские сражения ведутся не мужьями, в их бренных телах, наделенных физическими возможностями, а именно хрупкими и беззащитными с виду женщинами, которые, даже находясь на огромном расстоянии, создают вокруг любимого энергетический щит, защищающий его от ранения и смерти.

Женская вера в то, что все будет хорошо, вера в собственное благополучие и благополучие семьи, соответственно, создает поток могущественной силы, защищающей ее и близких от неприятных событий. То есть, если она и вправду искренне верит во все хорошее, оно сто процентов найдет свое воплощение в действительности. Следуя этому, истинная вера в достижения мужа и приведет его в реальной жизни к этим достижениям. Как говорится, за каждым успешным мужчиной стоит верящая в него женщина.

Разум и мудрость женщины должны представлять собой сочетание послушания и спокойствия, умения промолчать. Внутренняя мудрость помогает ей решать споры и несогласия без ссор. Не стоит доказывать вою правоту, сотрясая воздух криками, этим совершенно ничего не удастся добиться .

Женская чистота, вопреки мнению многих включает в себя не только чистоту помыслов, но и чистоту внешнего вида, одежды и даже порядок в доме. Все эти моменты тесно взаимосвязаны между собой. Кстати, и чистота мужчины (как внешняя, так и внутренняя) тоже напрямую зависит от хранительницы домашнего очага. Ни один мужчина не сможет ухаживать за собой так, как проследит за ним любящая женщина.

Терпимость женщины позволяет ей не замечать недостатков своего мужчины. Даже его вредные привычки не должны стать поводом для того, чтобы ссориться и портить настроение друг другу. Как не крути, спокойствие и благополучие в семье это самое главное.

Сила гибкости присуща исключительно женщинам. Они, подобно лианам могут подстраиваться, понять и принять точку зрения мужчины. При этом процесс настолько естественный, что ни в коей мере не ущемляет женское самолюбие, не обижает и не унижает женщину. В то же время мужчины не склонны менять принятое решение. Даже призывы жены к гласу разума и совести, логическим суждениям не заставит его отказаться от своей точки зрения.

Гибкое и обтекаемое отношение ко всем спорным вопросам, позволяющее принять правоту мужа, признать его авторитет сработает на длительную перспективу. Главное, ни в коем случае не акцентировать внимание на том, что линия поведения была навязана ему, а не принята ним самостоятельно.

И, наконец, закрытое женское тело. Считается, что чрезмерное обнажение прелестей является признаком ее слабости. Взгляды, прикованные к оголенной женщине, отнимают ее энергетику. Кстати, постепенно исчезает и красота, так как она также напрямую зависит от энергетической подпитки.

Эра Женщины в третьем тысячелетии

Эзотерики считают, что в третьем тысячелетии вступает в свои права Женская эра, эра объединения, гармоничного мира и процветания. Уже устав от экспериментов, Женщина вернется к своим первоистокам, признает вековую мудрость и вернет себе давно утраченное положение. Она поймет свою собственную природу и свое предназначение. Для этого у нее уже есть весь необходимый потенциал.

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