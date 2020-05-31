Какие бывают виды пенисов и как их приручить?

Лидия Мартынова

Пенис – штука очень индивидуальная. Как и ее хозяин. А сколько всего существует видов пенисов? Подсказка: их так много, что стандартного набора эмодзи (банан, баклажан и т.д.) точно не хватит.

В интернете вы можете найти столько различных классификаций, что становится интересно – кто проводил это исследование?

Сколько пенисов он повидал?

Когда этот человек мучается от бессонницы, он традиционно считает овец или все же пенисы?

Рассмотрим несколько классификаций – от самых серьезных до самых оригинальных.

Самая полная

Обрезанные

Крайняя плоть удалена. Проводят эту операцию чаще всего еще во младенчестве.

«Это самый распространенный вид пенисов в США. Около 90% мужчин старше двадцати лет обрезаны», – говорит Джозеф Алукал, доктор медицинских наук, доцент урологии в медицинском центре Колумбийского университета.

Исследования показали, что обрезанные пенисы могут быть менее чувствительными, чем необрезанные (поскольку у них нет покрытой нервами крайней плоти).

Необрезанные

Крайняя плоть нетронута.

Необрезанным мужчинам нужно прикладывать чуть больше усилий для того, чтобы поддерживать гигиену. Связано это с тем, что дополнительный участок кожи может стать своего рода ловушкой для бактерий.

Головка пениса может быть очень чувствительна. Поэтому начинать ласки нужно аккуратно и мягко, отслеживая реакцию мужчины.

Садовод

Пенисы, которые в эрегированном состоянии достигают таких размеров, что их вялая ипостась нервно курит в сторонке.

Исследование Men’s Health показало, что 79% мужчин являются обладателями именно таких «сюрпризов».

Во время прелюдии нужно аккуратно обхватить пальцами основание члена. Это сделает его тверже и (в теории) поможет пенису достичь его максимального размера.

Мистер Стабильность

Пенисы, которые и в вялом и в эрегированном состоянии примерно одного размера.

«Никто не знает почему пенисы функционируют так по-разному. Но так или иначе обладателями таких пенисов являются 21% мужчин», – говорит Алукал.

Как обращаться с такими пенисами? Говорить им (и их обладателям) искренние комплименты. И брать дело в свои руки (ну, вы поняли).

Изогнутые

Во время эрекции пенис немножко (или множко) сгибается в одну сторону.

В расслабленном состоянии такой пенис кажется прямым, изгиб виден только в эрегированном состоянии.

Воспринимайте эту особенность как приятный бонус. «Экспериментируйте и делитесь своими ощущениями», – советует Йен Кернер, секс-терапевт и автор «She comes first». Испробуйте как можно больше позиций для того, чтобы найти ту, которая лучше бы подходила вам обоим.

Маленькие

«Для того чтобы считаться маленьким с медицинской точки зрения, пенис должен быть около трех дюймов (7,6 см) в длину», – говорит Алукал. Вне стен медицинского кабинета женщины называют такие экземпляры «микропенисами». К счастью, такие случаи весьма и весьма редки.

С другой стороны, на звание «микропениса» может претендовать любой экземпляр – все познается в сравнении.

Длина – это одно, но не стоит забывать о таком параметре, как ширина члена. Исследователи пока не придумали метод измерения пениса в ширину, поэтому каких либо среднестатистических данных в нашем распоряжении не имеется.

Многие женщины согласятся с утверждением, что ширина – показатель порой даже более важный, чем длина.

Если вы или ваш партнер обладаете небольшим достоинством, поэкспериментируйте с позами. И помните о том, что для того чтобы достать до точки G, огромный пенис не требуется. Так что в этом деле что называется «было бы желание».

Большие

Пенисы, в эрегированном состоянии достигающие в длину семь и более дюймов (17+ см) уже входят в категорию «больших размеров».

Эксперты утверждают, что пенис не может быть такого размера, который бы не смог поместиться в среднестатистическую женщину.

Во время секса не скупитесь на лубрикант и не жалейте времени на прелюдию. Выбирайте комфортные для вас обоих позы. Специалисты не советуют использовать в таких случаях позу «девушка сверху». Но с другой стороны, когда девушка рулит процессом, она может контролировать глубину проникновения. Если же вам двоим большой размер члена приносит неудобства, приобретите ограничительные насадки на пенис.

Непредсказуемые

Этим ребятам не всегда удается «воспрять духом», когда это необходимо. Если же они все же «воспряли», дух покидает их в неподходящий момент.

«Около 40% мужчин являются обладателями пенисов, не всегда функционирующих как следует», – говорит доктор Алукал.

Важно: такая непредсказуемость может свидетельствовать о серьезных проблемах со здоровьем.

Если ваш мужчина сталкивается с определенными проблемами, вам необходимо оказать ему поддержку. Не стоит кидать дежурные фразочки вроде «Все в порядке, мне все равно». Вам ведь не все равно. И он это знает. Лучшите скажите «Мы решим эту проблему вместе». И сдержите свое обещание – помогите ему записаться к хорошему специалисту и поддерживайте его в процессе выяснения/устранения причины.

Дайте ему понять, что вы будете с ним рядом, а его здоровье беспокоит вас так же, как и его самого.

Эмоционально чувствительные

Теряют бодрость духа из-за чувства стеснения, стыда, тревог и других психологических факторов.

Специалисты предлагают два возможных объяснения, почему мужчина испытывает проблемы с эрекцией. Возможно, он осознает, что его партнерша испытывает к нему куда более сильные чувства, чем он к ней. Из-за этого он не может расслабиться. Эрекция либо не наступает вообще, либо быстро пропадает.

Существует еще одно, более приятное объяснение – он настолько сильно хочет женщину, что испытывает колоссальное давление. Он хочет, чтобы все прошло идеально.

Вне стен спальни, в спокойной обстановке, обсудите свои отношения. Устраните недопонимание. Завышенные ожидания тоже желательно устранить.

Гладкие

Видели ли вы когда-нибудь настолько гладкие пенисы, что создается впечатление, будто они выточены из мрамора? Примерно о таких ребятах мы сейчас будем вести разговор.

Гладкий пенис ощущается лучше, если говорить об оральном сексе. А если вы девственница (склоняем голову), то проникновение будет куда более гладким и комфортным.

Некоторым не хватает стимуляции во время секса с гладким пенисом. В таком случае стоит приобрести эректильное кольцо либо ребристые презервативы.

Вены

У некоторых видов пенисов вены настолько выдающиеся, что их не только видишь, но и ощущаешь непосредственно во время секса.

Почему некоторые пенисы могут похвастаться внушительными венами, а другие нет? Влияние на этот показатель оказывают генетика и мускулатура. У мужчин, которые много занимаются спортом, чаще встречаются заметные вены на пенисе.

Как уже было сказано, такая «ребристость» может сослужить очень хорошую службу во время секса. Пользуйтесь!

Темные

Нет, речь здесь идет не о темнокожих парнях. У некоторых мужчин цвет кожи на пенисе куда темнее, чем цвет кожи остальных частей тела.

Точно так же как у некоторых женщин вульва чуть темнее, чем у других, так и у мужчин цвета пенисов разнятся. Здесь все сугубо индивидуально, а балом правят пигментация и меланин.

Отличаются ли такие виды пенисов чем-либо, кроме цвета? Нет. Цвет кожи этого органа не оказывает никакого влияния на его функции. Поэтому не придавайте этому особого значения. Заострять на этом внимание не нужно – мужчина об этом и так знает. И уж тем более не нужно выдавать какую-либо негативную реакцию.

Веснушчатые

Здесь все обстоит так же, как и с темными пенисами. Веснушки или родинки – это просто особенность.

Никакого влияния на функции пениса различные веснушки и родинки не оказывают. Но! Эти отметины могут быть безопасными, а могут свидетельствовать о ЗППП и серьезных заболеваниях вплоть до рака кожи.

Если это ваш новый партнер, обсудите с ним вопрос безопасности. И пока вы не получили на руки результаты медицинского обследования, всегда –всегда! – используйте презерватив. Если же вы уже давно в отношениях с этим партнером, а отметина появилась только сейчас, скажите ему, чтобы он наведался к врачу. Даже если вы находитесь в исключительно моногамных отношениях, и риск ЗППП минимален, необходимо обследоваться.

Волосатые

Возможно, он просто ленив. Или же не ожидал, что сегодня ему представится возможность заняться сексом. Или просто любит все а-ля натюрель. Факт остается фактом – у некоторых мужчин растительность в интимной зоне более чем богатая.

Природа все продумала за нас, так что и у лобковых волос есть свое предназначение – они защищают половые органы от бактерий и микробов. Кроме того, растительность в интимной зоне отвечает за феромоны, которые притягивают нас друг к другу.

Если густая растительность вашего партнера доставляет вам неудобства, скажите об этом мягко, но прямо. Предложите компромисс – если мужчина настроен категорически против бритья, используйте триммер. Скажите, что это для вас важно, преподнесите это в качестве эксперимента. Для того, чтобы мужчина перешел к активным действиям, ему нужна мотивация. Например, обещание более частого орального секса.

Бритые

Некоторые мужчины удаляют волосы полностью, предпочитая гладкую кожу. Другие слегка корректируют «прическу», дабы это не было похоже на дикие тропические джунгли.

Как уже было сказано выше, лобковые волосы выполняют защитные функции. Но в бритых пенисах нет ничего опасного.

Что делать с бритым пенисом? Наслаждаться эстетикой! И – опять же! – лубрикант. На гладкой коже он будет скользить еще лучше, а значит и секс пройдет «как по маслу».

Самая несерьезная

Бритые, небритые, гладкие, изогнутые. Термины донельзя скучные. Классификация выше достаточно информативна, научна и снабжена комментариями сексологов.

Предлагаем отвлечься и ознакомиться с весьма нетривиальной и донельзя несерьезной пенисной классификацией.

Толстяк

Пенис, который может похвастаться шириной, но отнюдь не длиной. Откровенно говоря, ситуация, в которой пенис действительно имеет больший объем, чем длину, крайне редка. Ну не предписано пенису иметь такие параметры с точки зрения анатомии.

Поэтому к категории «толстяков» можно отнести любые экземпляры, обладающие внушительной толщиной.

Хотя изначательно термин chode (практически непереводимый на русский язык) имеет насмешливую окраску. Такие члены сравнивают с …фигурой Дэнни ДэВито.

Если ваш член обделен длиной, зато щедро одарен сантиметрами в ширину, вспомните о том, что женщины порой уделяют больше внимания ширине, а не длине мужского достоинства.

Карандаш

Полная противоположность «Толстяка». Тонкий и длинный пенис. Выглядит более привычно и анатомически правильно, чем «Толстяк», но не вызывает у дам особого восторга. Становится жертвой шуток вроде «Ну когда же ты уже войдешь? Ах, да? Ты уже внутри? …».

Мистер Снафлпагус

Чтоб вы понимали – получил он свое название от персонажа Улицы Сезам. Ну-ка, угадайте, что это за персонаж?

Могучий тигр?

Нет.

Лев?

Нет.

Это мамонт, покрытый густой растительностью.

Намек понятен?

Эти ребята блистали в порнофильмах времен семидесятых-восьмидесятых годов. В современном порно найти такого самородка не так то просто.

У обладателей таких пенисов сложно определить, где кончается член и начинается мошонка.

Эдакий пенис-загадка.

Печальный волшебник

Ах, Печальный Волшебник … поистине самый загадочный из всех пенисов. Окутанный обвисшей мантией загадочной крайней плоти, Печальный Волшебник часто не поддается категоризации: он бодр духом или печален? Большой или маленький? Что вообще там происходит? Мы никогда не уверены – все эти секреты и многое другое скрыто под плащом печального волшебника.

Ченнинг Татум

Короче говоря, это самый идеальный, потрясающий, восхитительный и чудесный пенис на планете. Он безупречен, красив и словно говорит всем своим видом: «Да, малышка, я горяч. Но не бойся обжечься. Кстати, я говорил, что я еще и танцую?»

Падающая башня

Пизанскую башню все видели?

Загуглите, если забыли.

Так.

Готово?

А теперь представьте такой же пенис.

Готово, вы восхитительны!

Классификация членов. Виды и размеры пенисов