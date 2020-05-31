Какой размер члена предпочитают девушки: большой или маленький?

Лидия Мартынова

Мужчин, ведущих активную половую жизнь, всегда тревожит главный вопрос: какой размер члена предпочитают девушки. Обладатели огромных размеров кичатся своим достоинством и свысока посматривают на владельцев микропенисов, находясь с ними в общей бане. Парни любят порассуждать на такую тему. Владельцы небольших членов порой стесняются признаться, какого размера их «мальчик». Некоторых мужчин съедают внутренние комплексы по поводу небольшого размера. Но опытные представители сильного пола знают, что размер, на самом деле, не имеет особого значения.

Классификация пенисов

Каждый мужчина индивидуален. Есть блондины, брюнеты, рыжие, смуглые, кареглазые и синеокие. Также и детородные органы парней делятся на разные категории:

На вкус и цвет — товарища нет

Маленький член. Небольшой орган даже во время эрекции не достигает 10 см. Такой фактор свидетельствует нехватки тестостерона в организме хозяина.Небольшой член. Размер пениса в эрегированном состоянии увеличивается от 8 до 12 см.Средний член. Детородный орган, достигающий 12-18 см во время эрекции, имеется у большей половины мужского населения.Большой член. Фаллос, в состоянии возбуждения, увеличивается до 18-24 см. Обычно таким «достоинством» могут похвастаться жители Африки, Скандинавии и Грузии.Гигантский член. Огромный пенис достигает более 25 см. Обладателю такого «счастья» не так уж весело живется с таким «сокровищем. Большущий агрегат мешает работать, двигаться, заниматься спортом. К тому же, нелегко найти женщину, которая захочет быть «пронзенной» таким серьезным «копьем».

Рассуждая о том, какие размеры члена нравятся девушкам, стоит учитывать несколько нюансов. Возраст женщины, длину влагалища, её предпочтения. Когда барышни собираются стайкой и обсуждают такую щепетильную тему, как мужской член, они единогласно утверждают: чем больше, тем лучше. Только единицы из женщин выразят иную точку зрения. На самом деле, каждый детородный орган хорош по-своему.

При каком условии девушке понравится большой размер?

Какой размер пениса нравится девушкам? Для одноразового полового акта женщины с удовольствием выберут парня с большим членом. Вид внушительного пениса возбуждает без предварительных ласк. Наблюдая на пляже за мужчинами, женщины с вожделением отмечают тех субъектов, у которых из-под плавок выпирает внушительный холмик. Большой пенис отлично стимулирует зону матки и женщины испытывают кайф от совокупления с таким «жеребцом». Но только при условии обильной смазки во влагалище.

Недостатки крупного размера

При регулярной интимной связи с мужчиной больших размеров, девушки испытывают боль и дискомфорт. При несоответствии размеров половых органов партнеров, женское влагалище подвергается таким неприятностям, как:

разрывы;трещины;отек гениталий;кровотечение;сильная боль.

Неприятные симптомы, возникшие из-за секса с весомым агрегатом, будут тревожить дамочку в течении недели. Навряд ли о таком половом акте останутся трепетные воспоминания в памяти девушки.

Большой член – большие неприятности

Большой мужской член вызывает неудобства во время орального секса. Девушка не может полностью охватить губами и ртом половой орган партнера. Она давится огромным пенисом и испытывает давление на щеки и десну.

Такой фактор мешает удовлетворить мужчину и при этом доставляет барышне неудобства. В то время, как маленький и средний член, девушка сосет и лижет с большим удовольствием. К анальному сексу большому члену вообще дорога закрыта. Только смелая и отчаянная женщина согласится почувствовать огромный ствол в заднем проходе. Для ануса сексуальные забавы с внушительным членом грозят неприятными и болезненными последствиями.

Кому нужен огромный пенис?

Огромный член идеально подходит для женщин с растянутым влагалищем. После родов, женские гениталии растягиваются, меняют форму и, в некоторых случаях, не всегда возвращаются к прошлым размерам. Для дамочки с растянутым и длинным влагалищем большой член просто находка.

Некоторые женщины, занимаясь сексом с владельцем микропениса, испытывают не меньший дискомфорт. Они абсолютно не чувствуют «нечего» во внутри, жутко переживают, что о них подумает сексуальный партнер. Могут испытывать комплексы на данную тему. Мужчина с огромным членом позволит такой женщине почувствовать всю прелесть секса и «миниатюрность» женского влагалища.

Достоинства маленького члена

На вопрос, какой размер члена предпочитают девушки, некоторые особы ответят: не большой. Маленький пенис имеет свои преимущества.

Во время сношения, он отлично стимулирует зону клитора, дотрагиваясь до эрогенных точек головкой члена.Не причиняет боли и неприятных ощущений.Вызывает доверие у женщины для согласия на анальный секс.Идеально подходит для минета.

При выборе подходящей позы, маленький член доставляет женщине удовольствия не меньше, чем его габаритный «коллега».

Какой размер идеален для девушек?

Пенис среднего размера является идеальным для каждой женщины (12-18 см). Он одинаково стимулирует и клитор, и область матки. Для такого члена подойдут любые позы, анальный и оральный секс, разнообразные эксперименты в постели. Обладатели средних габаритов, всегда спокойны и уверены в себе. С таким партнером женщине хорошо и спокойно.

«Аппетитная сарделька» или почему важна толщина

Далеко не маловажный фактор, не длина, а толщина полового органа. Длинный и узкий член не так приятен девушке, как короткий и толстый «малыш». Диаметр пениса отлично стимулирует эрогенные зоны влагалища и клитор женщины. Его приятно ощущать во время традиционного и орального секса.

«Взаимопонимание» половых органов

На самом деле, абсолютно не имеет значение, какой размер члена нравится девушкам. Женские половые органы устроены удивительным образом. При регулярной половой жизни с одним партнером, влагалище изменяется и подстраивается под размеры его члена. Не зависимо от размера и диаметра. Вступая в отношения с новым партнером, девушке необходимо дать время для привыкания к «новому члену». Вскоре, барышня «войдет во вкус» и будет с легкостью достигать оргазм и получать удовольствие.

Как доставить девушке удовольствие?

Чтобы доставить женщине удовольствие, не обязательно быть владельцем огромной «кочерыжки». Большинство дамочек испытывают клиторальный оргазм. Для стимуляции клитора достаточно ловко владеть язычком, пальцами и пенисом, даже самого маленького размера. Возбужденная девушка, которую долго и нежно ласкали и довели до оргазма, не будет обращать внимание на пропорции полового мужского органа. Мужчине важно соблюдать три пункта в постели:

Чувственная прелюдия.Ласки клитора.Подбор подходящих поз.

При выполнении таких условий, барышня вознаградит партнера сладкими стонами.

Подбор специальной позиции

Обилие сексуальных позиций позволяет насладиться сексом партнером. Для больших и маленьких пенисов существуют отдельные позы. Чтобы довести девушку до оргазма, не стоит парню переживать по поводу того, какой размер члена нравится девушкам. Для идеального секса необходима чувственная прелюдия и подбор специальных поз. Женщина почувствует полноту сексуального удовлетворения от мужчины, умеющего пользоваться свои «орудием» в независимости от габаритов члена.

КАКОЙ РАЗМЕР ПРЕДПОЧИТАЮТ ДЕВУШКИ ?