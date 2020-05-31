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Какую сумму американцы готовы заплатить ради любви?

Какую сумму американцы готовы заплатить ради любви?

Сколько стоили свидания в прежние времена? Пара молочных коктейлей в местном кафе, да пара потраченных баксов.


В 2019 году все обстоит иначе. А что будет дальше?

Исследование показывает, что за всю свою жизнь американцы тратят кучу зеленых на одни только свидания.

Хотите конкретных цифр?

Окей, чувак!

Среднестатистический американец на протяжении своей жизни тратит на свидания примерно 121 082 доллара.

Чего только не сделаешь ради любви!

Модная любовь

Тренды существуют везде и всюду. Существуют даже тренды на свидания!


Недавний опрос 2000 американцев, проведенный компанией OnePoll и Simple.com раскрыл некоторые тренды, о которых вы, возможно, не знали.

Если вкратце, то модное свидание – это удовольствие не из дешевых.

Сумма в 121 082 доллара кажется вам неприлично огромной? Посмотрите на это с другого угла – в месяц американцы тратят на свидания около 168 долларов. Это либо одно роскошное свидание, либо пара-тройка рандеву поскромнее.

Самое удивительное в этом то, что самые большие транжиры – женатые пары. Да-да, не удивляйтесь! Не так-то просто поддерживать огонь страсти в длительных отношениях. Но если вы приложите усилия (и выложите кругленькую сумму), то никакая бытовуха и серость вам не страшны.

Четверть опрошенных также упомянули, что избегают всей этой романтической суеты. Почему? Все дело в финансах. 62% американцев жалуются на то, что их личная жизнь весьма скудна потому, что на шикарные свидания у них нет денег.

Американцам мужского пола приходится сложнее. Две трети мужчин галантно берут в руки счет, когда свидание подходит к концу. Лишь 42% американок готовы проявить инициативу, когда дело касается оплаты романтического ужина. А 24% респондентов предпочитают по-братски делить счет пополам.

Первое свидание неизменно сопровождается чувством неловкости. По мере того, как люди сближаются, узнают друг друга, им становится проще обсуждать финансовые вопросы.

Боитесь, что со временем в отношениях уйдет страсть? Берите пример с американцев – они советуют время от времени выбираться на романтические свидания. Ужин в хорошем ресторане, пара бокалов вина или буря эмоций, полученные на музыкальном фестивале – выбирайте активность на ваш вкус.

Все это говорит о том, что несмотря на нашу любовь к сенсорным экранам и технологиям, настроение по-прежнему задают простые вещи. Провести время с мужчиной или женщиной своей мечты (будь то за романтическим ужином или в потной толпе на рок-концерте) — это самый верный путь к долгосрочному любовному счастью. Просто будьте готовы потратить на это много денег.

# Интересное
По материалам: intrigue

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