Казахстан преодолеет кризис легче, чем Россия — эксперт
Казахстану удастся преодолеть экономический кризис, вызванным пандемией, с меньшими потерями, чем России. И в 2021 году казахстанцы обойдут россиян по уровню доходов на душу населения. Такой прогноз сделал главный экономист Евразийского фонда стабилизации и развития Евгений Винокуров, отвечая на вопросы журналистов после закрытой онлайн-конференции на тему «Россия и Казахстан: новый взгляд на многостороннее сотрудничество в Евразии», организованной международным дискуссионным клубом «Валдай».
В ходе дискуссии председатель Казахстанского совета по международным отношениям Ерлан Карин призвал не преувеличивать серьезность нынешнего кризиса для общественных систем и прав человека.
По мнению Карина, пандемия серьезно изменила внутреннюю повестку и в Казахстане, и в России, при этом элиты и государственные институты показывают способность адаптироваться к возникшей новой ситуации.
Председатель совета фонда клуба «Валдай» Андрей Быстрицкий обратил внимание на обострение отношений между Китаем и США на фоне пандемии.
По мнению эксперта, это противостояние отразится на странах ЕврАзЭС.
Руководитель Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО имени Примакова Александр Ломанов сделал прогноз, что пропаганда США продолжит подчеркивать ответственность Китая за пандемию. Эксперт привел привел: в одном из престижных американских изданий вышла статья, автор которой вопрошал, что Америка должна сделать со страной, которая убила 100 тысяч её граждан. Речь шла о Китае, якобы повинном в огромном количестве жертв коронавируса в США.
Россия, подчеркивает эксперт, способна стать балансирующей силой, чтобы не втянуть в эту полемику весь мир. Москве нужно стать взвешенным игроком, который призывает к сотрудничеству.
Также участники дискуссии затронули вопрос падения цен на нефть, что сильно отразилось и на России, и на Казахстане. Директор по научной работе фонда клуба «Валдай» Фёдор Лукьянов прокомментировал ситуацию:
По словам Лукьянова, уже приняты приняты экстраординарные меры по стабилизации рынков, и они имеют определенный эффект. Однако эксперты во всем мире задаются вопросом, сколь долго и сколь эффективно будет еще действовать созданная в 60-е годы картельная система ценообразования.
Люди же останутся прежними, считает Андрей Быстрицкий. По его словам, ни чума, ни голод, ни чудовищные войны по большому счету не меняют поведение людей. Человеческая природа крайне устойчива.