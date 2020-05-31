Казахстан преодолеет кризис легче, чем Россия — эксперт

Лидия Мартынова

Казахстану удастся преодолеть экономический кризис, вызванным пандемией, с меньшими потерями, чем России. И в 2021 году казахстанцы обойдут россиян по уровню доходов на душу населения. Такой прогноз сделал главный экономист Евразийского фонда стабилизации и развития Евгений Винокуров, отвечая на вопросы журналистов после закрытой онлайн-конференции на тему «Россия и Казахстан: новый взгляд на многостороннее сотрудничество в Евразии», организованной международным дискуссионным клубом «Валдай».

«Казахстанская экономика этот кризис проходит неплохо. Она лучше России прошла кризис 2008 года. Лучше России прошла кризис 2014 года. И кризис 2020-го, по крайней мере, по всем консенсус прогнозам, она тоже проходит лучше. Следствием этого будет то, что в какой-то момент в 2021 году, скорей всего, казахстанцы станут богаче россиян, превзойдут Россию по уровню доходов на душу населения», — сказал российский эксперт.

В ходе дискуссии председатель Казахстанского совета по международным отношениям Ерлан Карин призвал не преувеличивать серьезность нынешнего кризиса для общественных систем и прав человека.

«Не стоит преувеличивать угрозу или опасения относительно того, что борьба с коронавирусом усиливает позиции государственных институтов и несет какую-то угрозу для общественных систем, для общественных ценностей и норм, для отдельных прав граждан, поскольку речь идет в большей степени об эффективности самих государств в борьбе с коронавирусом. В наших обществах есть понимание, что это вопрос выживания», — уточнил он.

По мнению Карина, пандемия серьезно изменила внутреннюю повестку и в Казахстане, и в России, при этом элиты и государственные институты показывают способность адаптироваться к возникшей новой ситуации.

Председатель совета фонда клуба «Валдай» Андрей Быстрицкий обратил внимание на обострение отношений между Китаем и США на фоне пандемии.

«Пропало даже уважение, другая риторика, другой текст, гораздо жестче. И эта эскалация всеми оценивается как опасная и не перспективная», — сказал он.

По мнению эксперта, это противостояние отразится на странах ЕврАзЭС.

Руководитель Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО имени Примакова Александр Ломанов сделал прогноз, что пропаганда США продолжит подчеркивать ответственность Китая за пандемию. Эксперт привел привел: в одном из престижных американских изданий вышла статья, автор которой вопрошал, что Америка должна сделать со страной, которая убила 100 тысяч её граждан. Речь шла о Китае, якобы повинном в огромном количестве жертв коронавируса в США.

«Я цитирую этот пример только для того, чтобы показать резкость полемики, которая нас ожидает, — говорит Ломанов. — И роль России может быть в том, чтобы добавить какой-то сбалансированности, объективности».

Россия, подчеркивает эксперт, способна стать балансирующей силой, чтобы не втянуть в эту полемику весь мир. Москве нужно стать взвешенным игроком, который призывает к сотрудничеству.

Также участники дискуссии затронули вопрос падения цен на нефть, что сильно отразилось и на России, и на Казахстане. Директор по научной работе фонда клуба «Валдай» Фёдор Лукьянов прокомментировал ситуацию:

«Я думаю, что Казахстан, как и все остальные страны, в экономике которых существенную роль играет нефть, конечно, находится сейчас в весьма нервном, уязвимом положении. Переориентировать экономику с нефти на что-то другое, как показывает мировой опыт, почти невозможно. Можно диверсифицировать и укреплять какие-то другие отрасли, но примеры таких стран как Канада, Австралия или Норвегия — весьма продвинутых и развитых — показывают, что с сырьевой базы сойти невозможно. Её можно как-то дополнить, но не более того».

По словам Лукьянова, уже приняты приняты экстраординарные меры по стабилизации рынков, и они имеют определенный эффект. Однако эксперты во всем мире задаются вопросом, сколь долго и сколь эффективно будет еще действовать созданная в 60-е годы картельная система ценообразования.

«Пока, как мы видим, удалось остановить катастрофические тренды, которые были в марте и в начале апреля. Но это очень и очень серьезный вопрос, и Россия, как более активный, и Казахстан, как просто участник этих процессов, конечно, прежде всего, заинтересованы в том, чтобы рынки эти были управляемыми. Я думаю, что на это будут нацелены очень большие усилия», — подчеркнул эксперт.

Люди же останутся прежними, считает Андрей Быстрицкий. По его словам, ни чума, ни голод, ни чудовищные войны по большому счету не меняют поведение людей. Человеческая природа крайне устойчива.