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Китайские компании начали готовиться к уходу из США

Китайские компании начали готовиться к уходу из СШАФото: Wikipedia

Технологический гигант из Китая NetEase, чьи акции обращаются в США, заявил о планах выхода на биржу в Гонконге с помощью вторичного размещения, сообщает CNBC.

Такая информация появилась на фоне действий Вашингтона. Те начали готовиться к резкому ужесточению условий для китайских компаний, что может привести к уходу из США многих из них.

Гендиректор NetEase Уильям Динг (William Ding) в письме акционерам пояснил, что компания намерена вернуться к своим корням. Размер капитала, который планируется привлечь, и сроки нового листинга не указываются. Спонсорами размещения выступят китайский CICC, швейцарский Credit Suisse и американский J.P. Morgan.

На прошлой неделе сенат США принял законопроект о наказании для компаний, которые обращаются на американских биржах, но не следуют их стандартам отчетности.

Как отмечают эксперты, инициатива направлена в основном на китайские фирмы, которые позволяют себе пренебрегать правилами. Если документ станет законом, то за три отказа в течение трех лет предоставить доступ к документам американской Комиссии по ценным бумагам и биржам компания лишится допуска к бирже.

В США обращаются акции более 150 китайских компаний. Их стоимость превышает 1,2 триллиона долларов США. При этом источники утверждают, что биржа NASDAQ также готовит дополнительные ограничения, которые лишат возможности размещения до трети потенциальных клиентов из Китая.

Ограничение американского финансирования китайских компаний станет серьезным ударом по планам Пекина. Последовательности планам США добавляет информация о попытке запретить государственным инвестиционным фондам вкладывать средства в ценные бумаги компаний из КНР. Такая ситуация заставляет Китай думать о разрыве первой части торговой сделки, поскольку он не получил обещанных выгод.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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