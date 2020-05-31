"Клуб друзей США". Пушков отреагировал на планы позвать РФ на саммит G7

Алексей Вольцев

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал возможность участия России в саммите "Большой семерки", ранее намерение пригласить Москву на мероприятие выразил американский президент Дональд Трамп.

"Трамп не чувствует, что "G7 правильно представляет происходящее в мире". Он чертовски прав, как выражаются в США", – написал Пушков на странице в Twitter.

Он назвал G7 "клубом друзей США", добавив, что нынешний формат саммита устарел. При этом, по словам Пушкова, исключение России из организации было ошибкой.

оценил накануне возможность превращения G7 в "Большую шестерку".

Ранее Трамп заявил, что откладывает проведение саммита G7, который запланировали на июнь, до сентября. Президент США намерен пригласить на мероприятие Россию, Австралию, Южную Корею и Индию.

Ранее радио Sputnik сообщало, что Пушков указал США их место в Сирии.