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"Клуб друзей США". Пушков отреагировал на планы позвать РФ на саммит G7

"Клуб друзей США". Пушков отреагировал на планы позвать РФ на саммит G7
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал возможность участия России в саммите "Большой семерки", ранее намерение пригласить Москву на мероприятие выразил американский президент Дональд Трамп.

"Трамп не чувствует, что "G7 правильно представляет происходящее в мире". Он чертовски прав, как выражаются в США", – написал Пушков на странице в Twitter.

Он назвал G7 "клубом друзей США", добавив, что нынешний формат саммита устарел. При этом, по словам Пушкова, исключение России из организации было ошибкой.


оценил накануне возможность превращения G7 в "Большую шестерку".

Ранее Трамп заявил, что откладывает проведение саммита G7, который запланировали на июнь, до сентября. Президент США намерен пригласить на мероприятие Россию, Австралию, Южную Корею и Индию.

Ранее радио Sputnik сообщало, что Пушков указал США их место в Сирии.

# Россия
По материалам: ria.ru

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