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Крупнейшую авиакомпанию Европы решили спасать

Крупнейшую авиакомпанию Европы решили спасатьФото: Fabrizio Bensch / Reuters

Правительство Германии уладило разногласия с Еврокомиссией (ЕК) по поводу многомиллиардного плана спасения крупнейшего европейского авиаперевозчика — немецкой компании Lufthansa. Об этом пишет Bloomberg.

Германские власти еще в начале недели одобрили план по поддержке разоряющейся авиакомпании, который подразумевает покупку 20 процентов акций перевозчика с правом увеличить пакет и выделение девяти миллиардов евро. Однако такой план столкнулся с сопротивлением со стороны ЕК, которая сочла его подрывающим конкуренцию на европейском рынке и предоставляющим Lufthansa несправедливое преимущество перед другими компаниями. В ЕК потребовали от Lufthansa отказаться от нескольких ключевых слотов в аэропортах Мюнхена и Франкфурта.

Теперь стало известно, что после интенсивных переговоров Германия и ЕК, наконец, согласовали условия спасения Lufthansa. Чтобы получить девять миллиардов евро, компании согласилась сократить присутствие в аэропортах Мюнхена и Франкфурта на четыре самолета в каждом. «Соглашение, которое одобрило правление Lufthansa, даст возможность другим авиаперевозчикам бросить вызов доминированию крупнейшего европейского игрока на его собственном внутреннем рынке», — пишет агентство.

По оценкам Lufthansa, авиакомпания теряет около миллиона евро в час на фоне приостановки авиасообщения из-за пандемии коронавируса. В результате ее резервы в четыре миллиарда евро закончатся к осени 2020 года.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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