Кто такая «техническая девственница» и кто к ним относится

Алексей Вольцев

Техническая девственность. Современное понятие современного мира. В XXI веке все встало с ног на голову: высокие технологии, мораль наизнанку, отношения вверх тормашками. В большинстве случаев секс перестал быть таинством, утратил сокровенность, исчезла возвышенность. Сейчас интимные отношения – это своего рода бонус, приложение к отношениям, показатель успешности и путевка в жизнь.

Девственность, как понятие

В разные времена и в разных культурах отношение к девственности было неоднозначным. Это могло быть и священным, неприкасаемым предметом гордости или наоборот, помехой, проклятием, позором. Классическое восприятие наличия девственности характеризуется чистотой и непорочностью, внутренним стержнем и благочестием. Не зря мужчины убежденны, что они тогда могут говорить о настоящей мужественности, когда получили право стать «первопроходцем».

Наличие девственной плевы говорит о том, что девушка никогда не знала мужских рук и прикосновений в интимном плане. Как только происходит дефлорация, то есть разрыв девственной плевы, девушка становится женщиной. С этого момента в женщине начинают происходить незаметные изменения в характере, в поведении, физическом состоянии. Это ни хорошо, ни плохо. Это нормально. Это естественный процесс становления личности.

Техническая девственность

Современные технологии позволяют создать все, что угодно: от искусственного органа, до клона человека. Восстановление девственной плевы стало настолько обыденным мероприятием, что его можно сделать чуть ли не в районной поликлинике. Утрированно, конечно, но сложностей вообще никаких. Гименопластика, именно так называется операция по восстановлению девственной плевы, стала очень распространенной процедурой. Но речь немного не об этом…

Техническая девственность – это сексуальный опыт, приобретенный без дефлорации. Как это возможно? Минет, глубокий петтинг, анал – все это разновидности секса. Девушка может заниматься этим довольно долго, менять партнеров, стать опытной и изощренной в интимном плане, но при этом сохранить девственную плеву в целости и сохранности. Когда же наступит ее «час Х», она гордо продемонстрирует свою «а-ля непорочность». Разумеется, такая девственность не имеет ничего общего с внутренней, моральной чистотой человека.

Причины появления технической девственности

Причины, в результате которых возникло явление «технической девственности» просты. Дело в том, что современные мужчины стали весьма требовательны. Они желают иметь опытную, бесшабашную, раскрепощенную женщину в постели, а не скромную «тургеневскую барышню». Более того, неопытность подруги, в 90 % случаев, приводит к походам «налево» по уже известным причинам. Осуждать за это мужчин глупо. Но и оправдывать излишнюю женскую скромность тоже не стоит. Именно поэтому девушка может пуститься в «далекое плавание»: исключительно ради опыта. Сменив большое количество партнеров, как не крути, девушка приобретает богатый опыт в сексуальных играх. Когда она уверенна в себе, владеет разными, соблазнительными приемчиками, она вправе рассчитывать на «крупную добычу». Так появился еще один вид бизнеса: продажа девственности. За дефлорацию просят весьма высокий гонорар. Если еще при этом девушка может устроить «показательные выступления», то цены такой «технической девственнице» не будет. Вопрос в другом: сколько раз такая дама восстановила свою плеву, чтобы в очередной раз выгодно ее продать?

Как отличить «техническую девственницу» от неискушенной девушки

Мужчины далеко не дураки, но вот в вопросах женской анатомии не очень сведущи. Женское тело для них тайна за семью печатями. Поэтому так много мифов собрано вокруг гимена. Наличие или отсутствие плевы совсем не показатель истинной девственности, так что придется полагаться на слова девушки. Но поймать все-таки можно, и тут на помощь приходит психология.

Если девушка истинная девственница:

Смущается или даже боится полового члена.Всегда присутствует любопытство, при условии, что девушка не является особой скромницей.Во время секса зажата, может возникнуть вагинизм.Обнажается с трудом, может постоянно закрываться одеялом или простыней.Секс в классической позе, без излишеств.

Если девушка «техническая девственница»:

Заключение

Не падает в обморок при виде эрегированного члена.Умеет соблазнять и флиртовать.Секс отвязный и бурный.Скромность и стеснение – не про нее.Приветствует экспериментыВсячески кичится наличием гимена и может выставить цену.

На самом деле абсолютно неважно: девственница девушка или нет. Важно другое: гармония и любовь. Стремление подарить человеку не только тело, но и весь мир.