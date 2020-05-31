Кто такие аромантики и как ими становятся?

Анастасия Иванова

Что такое аромантизм? Ориентация, новое веянье моды или осознанный выбор человека, который просто не может жить по-другому?

Сексологи утверждают, что наряду с общепринятой сексуальной ориентацией существует и так называемая романтичная. Иногда она бывает полностью идентична эротической, а в некоторых случаях, может кардинально отличаться от нее.

Аромантик – кто он

Аромантиками принято называть людей, которые совершенно не испытывают романтических переживаний по отношению к другим людям. Они не проявляют своих чувств и не требуют этого от партнера. Принято считать, что аромантичность – довольно редкое, и при этом врожденное явление.

Данный термин появился относительно недавно, и многие люди часто путают аромантиков с асексуалами. Однако это два совершенно противоположных понятия. Если асексуалы сторонятся любых сексуальных отношений, но при этом испытывают романтические чувства к своему партнеру, то у аромантиков все с точностью до наоборот. Они имеют близкие отношения, при этом не испытывая совершенно никаких чувств. Секс для них – это всего лишь физиологический процесс и ничего большего. Но вместе с тем встречаются люди, которые удачно совмещают в себе признаки и асексуалов, и аромантиков в равной степени.

Следует отметить, что аромантик может иметь сексуальные отношения как с лицами своего пола, так и противоположного, либо же и с теми, и с другими.

Отношения с аромантиком

На первый взгляд может показаться, что такие люди не вступают в серьезные продолжительные отношения и не регистрируют браки. Но это не совсем так. Аромантики все же создают союзы, основанные на взаимном уважении и обоюдных условиях. Однако партнеру аромантичного человека всегда следует быть готовым к тому, что его избранник не будет посвящать ему все свое свободное время и признаваться в глубоких чувствах, всячески демонстрировать свою любовь.

Трудно себе представить аромантика, гуляющего за руку со своей второй половиной. Или услышать из его уст трогательные нежные признания. Кроме того, аромантики достаточно редко бывают моногамны. Чаще всего их партнеры сменятся один за другим бесконечное множество раз, а аромантичный человек иногда даже не в состоянии вспомнить все их имена.

Опасаясь косых взглядов и осуждения со стороны родственников и знакомых, аромантики могут искусно притворяться, что влюблены на самом деле. Но неоспоримым фактом все же остается их эмоциональная привязанность к половому партнеру. Они в равной степени испытывают как душевное, так и физическое влечение, но ждать от аромантика каких либо романтических поступков – дело неблагодарное.

Диагноз или выбор

Ни в коем случае нельзя называть аромантиков больными людьми. Ведь каждый человек индивидуален и по-своему выражает эмоции. Более того, отсутствие романтики в союзах, где есть аромантик, часто компенсируется другими, не менее значимыми проявлениями привязанности. Пусть в их отношениях нет красивых слов и ухаживаний, романтических сюрпризов и неожиданных подарков. Зато есть глубокое уважение, способность идти на компромиссы и полное взаимопонимание. Без лишних слов.

Подвиды аромантичности

Конфликт с социумом

Аромантик с асексуальным уклоном. Человек, который совершенно не заинтересован в каких бы то ни было отношениях. Исключением в этом случае может стать разве что дружба.Аромантик, который не представляет своей жизни без сексуальных отношений, но предпочитает оставаться всю жизнь в гордом одиночестве и не стремится образовывать пару.Обожает секс и ради того, чтобы регулярно его получать, способен идти на крайние меры, а именно – строить отношения. Вот только его партнеру следует быть готовым к тому, что в подобном союзе не будут звучать нежные признания.Аромантик, который вступает в отношения, основанные, прежде всего на многолетней дружбе.

Некоторые люди, пообщавшись с аромантиками, искренне считают, что их проблема надумана и вполне решаема. А за красивым термином скрываются черствые эгоисты, которые просто не умеют никого любить, кроме самих себя. Либо же просто еще не встретили того самого человека, который разбудил бы в них настоящие чувства. На самом же деле это не так. Аромантичных людей часто принимают за обычных манипуляторов, которым нужно от партнера лишь одно – сексуальные отношения. Вот только если вторые все-таки рано или поздно встречают свою вторую половинку и начинают вести себя как настоящие романтики, то в случае с первыми – это совершенно не представляется возможным.