Кто такие асексуалы и как понять, что ты один из них

Алексей Вольцев

Одним из новомодных терминов, внезапно ворвавшихся в жизнь молодежи, принято считать «асексуальность». Кто такие асексуалы, как ими становятся, почему это происходит и что отличает их от обычных людей – читай прямо сейчас.

Кто они

Асексуалами принято называть людей, у которых частично, либо полностью отсутствует половое влечение. Асексуальные люди предпочитают всячески избегать любых сексуальных контактов. Их не возбуждает ни просмотр эротических фильмов, ни обнаженных фотоснимки.

Половые органы своего или противоположного пола не представляют для них совершенно никакого интереса. Данное явление – не отдельная сексуальная ориентация (как ошибочно принято считать), а расстройство полового влечения. Асексуальности подвержены в равной степени как мужчины, так и женщины.

Родиной асексуальности приято считать США. Именно там проживал Майкл Дор, который впервые публично высказал свое равнодушное отношение к сексу.

Причины возникновения асексуальности

Асексуальность относят к приобретенному явлению, которое возникает вследствие следующих факторов:

В результате слишком болезненного или крайне неудачного первого сексуального опыта;Детских психологических травм;Наставлений родителей и их рассказов о том, что секс – это отвратительное и постыдное занятие;Пережитого стресса;Неразвитое либидо;Насильственные действия.

Известны некоторые случаи, когда асексуальность наступала в результате частой смены половых партнеров. После того, как человеку начинало казаться, что он попробовал всех и все, он резко терял интерес к сексу.

Как распознать

Данное явление ни в коем случае нельзя считать болезнью. И, тем не менее, у асексуальности существуют свои симптомы. А именно:

Полное или частичное отсутствие полового влечения;Отсутствие возбуждения;Отвращение к половому акту;Отсутствие потребности в интимных ласках;

Однако все эти факторы не означают, что интимная близость в жизни асексуала полностью отсутствует. Часто такие люди все же имеют кратковременную половою связь, которая ограничена их личными условиями. Некоторые же из них предпочитают заниматься самоудовлетворением.

Важно! Некоторые асексуалы совершенно не против нежных объятий и поцелуев, им не противны люди противоположного пола, однако сама близость доставляет им дискомфорт и неприятные эмоции.

Асексуалов часто путают с антисексуалами. Однако между ними существует огромная разница. Если для первых отказ от сексуальной близости является добровольным осознанным решением, которое они не несут в массы, уважая выбор других людей, то вторые выступают с открытой пропагандой отказа от секса и крайне негативно высказываются о нем.

Болезнь или прихоть

Споры по этому поводу не утихают. Кто-то твердит, что все проблемы асексуалов в большинстве своем сильно надуманы, кто-то искренне верит, что такие люди действительно не умеют жить по-другому. Между тем, доктора современной медицины пришли к выводу, что асексуальность – это не диагноз, так как она не причиняет вред здоровью человека. Ровно, как и не существует специальных методик и тестов, позволяющих с полной уверенностью заявить, что человек является асексуалом.

Типы асексуальности

Данное понятие включает в себя сразу несколько подтипов, сопоставив признаки которых, можно легко понять – асексуален ты или нет.

Возможны ли отношения с асексуалом

Наличие полового инстинкта, но при этом отсутствие притяжения. То есть, человек осознает и понимает что, в общем-то, сексуальная близость приятна, но только не в его случае.Есть притяжение, но полностью или частично отсутствует инстинкт. Человек легко завязывает эмоциональные и духовные отношения, но всячески избегает сексуальных контактов.В равной степени присутствует инстинкт и притяжение. Такие люди прибегают к методу самоудовлетворения, но секс с другим человеком для них по-прежнему табу.Нет ни инстинкта, ни тяги. Такие асексуалы не способны испытывать даже влюбленность. Максимум, на который может рассчитывать их партнер – это теплые дружеские чувства.

Безусловно. Однако, в идеале, если оба партнера будут асексуальны. В противном случае могут возникать определенные трудности. Их легко решить, если оба партнера сумеют найти общий язык и договориться.

Важно учесть, что половой контакт для асексуального человека возможен лишь после огромной работы над собой. Оба партнера непременно должны давно и хорошо знать друг друга. И, конечно, асексуалы могут иметь детей. Ведь данная особенность имеет лишь психологическую природу и никак не затрагивает физиологию.

Некоторые пары все же отдают предпочтение искусственному оплодотворению. Другие же выбирают зачатие естественным путем. Но это вовсе не означает, что в их жизни появляется регулярный секс. Обычно, сразу же после зачатия партнеры перестают им заниматься.