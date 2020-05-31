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Кто такие эскортщицы и сколько они получают?

Кто такие эскортщицы и сколько они получают?

Эскорот может быть абсолютно разным и походит он от слова «сопровождение». Но, в последнее время это определение обрело ещё один смысл. Эскортщицами начали называть молодых, красивых, утончённых и умных девушек, которые сопровождают состоятельных мужчин. Они резко отличаются от проституток. Ведь сексуальные услуги не являются их прямой обязанностью.

Их главная задача – быть украшением. Поднимать своим видом и присутствием статус мужчины или разряжать атмосферу переговоров. Поэтому, более их секс-умений, ценится знание пары-тройки иностранных языков и умение непринуждённо поддерживать беседу. Это, пожалуй, и есть основные требования для экскортщицы.

Фактически специализированные агентства оказывают потребительские услуги по шифру 96.09 – предоставление персональных услуг, включая эскорт-услуги. Про «запрещённые» вещи никто ничего не говорит. Поэтому, всё в рамках закона. Уважаемые агентства даже принимают оплату в любом удобном виде: хочешь, безналичным расчётом, хочешь наличным.

Кроме того, по требованию клиента выдаётся чек. И, естественно, фирма платит официальный налог. Но, иллюзий нет. И, если клиент оплачивает вылет на несколько дней в командировку, скорее всего без совместной спальни дело не обойдётся.


Почему молодые девушки идут в эскорт? Не верьте мыльным операм или жалостливым статьям. Как правило, в эскорт идут из вполне благополучных семей среднего заработка. Ведь необходимо же получить достойное образование и широкий кругозор. Да и речь приветствуется правильная и красивая. Равно как и чувство такта, манеры и многое другое. В эскортщицы девушки рвутся потому, что это достаточно неплохой вид заработка.

В Москве можно получить от 200 тысяч рублей за месяц. Кроме того, это возможность увидеть мир, ведь эскортщицы могут сопровождать мужчин в различных поездках. Главным отличием от содержанки является привязка к агентству, а не к одному спонсору. Хотя, сама фирма обязательно формирует у себя списки постоянных клиентов, и одна девушка может с завидной периодичностью встречаться с одним и тем же мужчиной.

Хотя, как и любая другая работа, эта имеет свои нюансы. Например, некоторые клиенты могут употреблять нечто запрещённое или проявлять агрессию к девочкам. Таких заносят в чёрный список. Но, многие девушки всё же рискуют выезжать к ним на вызов. Кто-то пытается обмануть агентство и встречаться напрямую с клиентом. Но, как правило, ничего хорошего из этого не получается.

Если человек готов взять тебя на содержание, он сам предложит и поговорит с агентством, если будет необходимо. А, если девочка напрашивается сама, чаще всего она остаётся без денежного вознаграждения, а агентству доносится информация о её поступке.

Удивительно, но многие девочки пытаются совмещать такую работу с обычной жизнью. Они учатся в вузах или работают на себя. У некоторых даже существуют бойфренды и даже дети. Но, большинство девочек всё же рассматривает такую работу как старт и возможность подзаработать на жизнь и отдельное жильё.

Ведь возраст и внешность важны для эскорта. Хотя, есть в профессии и сторожилы, равно как и семидесятилетние клиенты. А вот мода на силиконовых див и торчащую огромную грудь безвозвратна прошла.

5 ГЛАВНЫХ ИНСТАГРАМ - ПРИЗНАКОВ ЭСК?РТНИЦЫ

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По материалам: intrigue

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