Любовь к старикам. Болезнь ли это?

Алексей Вольцев

Чем дольше живешь на свете, тем больше узнаешь о странных сексуальных фантазиях.

Мы все стремимся сохранить молодость, прикладываем кучу усилий для того, чтобы скрыть свой настоящий возраст.

Зачем мы это делаем?

Ну, очевидно же – все хотят молодых, свежих и сексуальных парней и девушек.

Оказывается, не все.

На повестке дня у нас геронтофилия.

Что

Геронтофилия – это сексуальное расстройство, характеризующееся сексуальным влечением к пожилым людям.

Важное уточнение: секс между двумя немолодыми людьми не имеет ничего общего с геронтофилией.

Геронтофил – это молодой человек, которого отчего-то привлекают особы в несколько раз его старше.

Какова должна быть разница в возрасте между партнерами для того, чтобы младшего из них можно было причислить к геронтофилам?

Как таковых конкретных цифр не было установлено. Некоторые специалисты считают, что разница в возрасте между партнерами должно составлять около пятидесяти лет.

Здесь нужно упомянуть о существовании еще одной парафилии (сексуального отклонения) – граофилии. Граофилы более избирательны – их влечет именно к пожилым женщинам.

Распространенность

Мы сплошь и рядом видим примеры союзов, в которых один из партнеров гораздо старше, чем другой.

Можем ли мы каждую такую пару записывать в «геронтофилийские»?

Разумеется, нет.

Геронтофил испытывает сексуальное (романтическое) влечение к пожилому человеку. Не к его благосостоянию.

Молодого парня возбуждает внушительный возраст его подруги, а не ее внушительный банковский счет. То же самое обстоит и с девушками.

Так что далеко не каждая «нестандартная» пара имеет что-то общее с геронтофилией. С меркантильностью и хитрожопостью – возможно.

Не стоит путать влечение к женщинам и мужчинам старше вас на 10-15 лет с геронтофилией.

Если вам 20-30 лет и вас возбуждает порно с 40-летними женщинами, то … вас просто возбуждает порно с 40-летними женщинами.

Ставить себе диагноз стоит только в том случае, если в ваши 20-30 лет вам нравятся 70-летние мужчины и женщины.

Причины

Лечение

Некоторые специалисты считают, что причина кроется в фиксации либидо геронтофила на человеке, похожем на одного из родителей.Далеко не у всех молодых людей начало половой жизни складывается так, как бы им того хотелось. Если секс с ровесниками по тем или иным причинам не приносит сексуального (морального?) удовлетворения, парень или девушка может обратить свое внимание на людей, мягко говоря, старше. Разумеется, далеко не каждый неудачливый юный любовник после пары неудач рискует стать геронтофилом. Заразиться этим фетишем тоже не получится, если у вас нет предпосылок.Инфантильность – бич современного общества. Двадцатилетние словно разделились на два враждующих лагеря – одни спешат окунуться во взрослую жизнь, едва получив аттестат, а другие отчаянно цепляются за детство. Именно инфантильность молодых людей некоторые специалисты считают причиной развития геронтофилии.Сексуальные комплексы и страхи, которые мешают молодому человеку строить отношения с ровесниками, приглушаются, когда он общается с пожилыми людьми.Другая возможная причина развития геронтофилии – наличие садомазохистских наклонностей.Совращение геронтофила в детском возрасте пожилыми людьми.Недостаток внимания со стороны родителей.

Геронтофилия входит в список сексуальных отклонений. Возможно ли излечится от этого нездорового влечения?

Возможно, но здесь требуется помощь квалифицированного специалиста.

Методы лечения геронтофилии:

Метод психоанализаГипнотерапияКогнитивная терапияМедикаментозное лечениеГрупповая терапия, в том числе развитие коммуникативных навыков и социальной адаптации

Когда следует начинать лечение? Специалисты утверждают, что к терапии стоит прибегать лишь тогда, когда порочное влечение мешает больному жить. Многие обладатели данного фетиша учатся мириться и жить с ним обычной жизнью.

Среди нас

Пример из жизни – пара Маджори и Майкла. Разница в возрасте между ними – около шестидесяти лет ( в пользу Маджори).

То есть, парень буквально годится ей во внуки.

Об этой паре были написаны десятки статей, их обсуждали и осуждали.

Майкл воспевает зрелую красоту своей подруги, восхваляет ее морщинки и седину.

Согласно интернет-источникам, парочка редко выходит из дома, проводя кучу времени в постели.

Хм, это то, о чем мы подумали?

В таком случае, этой нестандартной парочке могут позавидовать даже относительно молодые любовники, которые занимаются сексом разве что по большим праздникам.

Публика тут же уличила Майкла в корысти, мол, он любит не Маджори, а ее денежки.

Сама же счастливая женщина уверяет, что большими сбережениями не обладает.

Потом выяснился еще один интересный факт – у Майкла есть еще несколько зрелых подружек.

Причем он не скрывает их наличие, и ревнивая подруга уже с этим смирилась.

Если отбросить шутки и проанализировать эти сведения, легко прийти к выводу, что Майкл – геронтофил. И его постоянная партнерша, и разовые подруги – это женщины пожилого возраста. Как видите, он от своего фетиша не страдает и наслаждается жизнью. Мало того – помогает седовласым леди не скучать на пенсии.

Закрепление материала

Кинопример

Геронтофилия – сексуальное влечение к мужчинам и женщинам пожилого возраста (со стороны молодого человека).Граофилия – сексуальное влечение к пожилым женщинам (со стороны молодого человека).Для того, чтобы считаться геронтофилом, вы должны испытывать влечение к людям намного старше себя. Точных цифр не установлено, но разница в возрасте должна быть около сорока-пятидесяти лет.Излечиться от геронтофилии в некоторой степени возможно. Но к медикаментозному лечению специалисты прибегают только в исключительных случаях. Изначально для лечения используются сеансы психотерапии.

Мировой кинематограф богат фильмами на любую тематику. Но фильмы о парафилиях – это вам не эпопеи о супергероях.

Такие картины часто остаются где-то в стороне, а наслаждаются ими критики на кинофестивалях и гурманы-ценители нестандартного кино.

Одним из таких фильмов являтся лента Брюса Лабрюса «Геронтофилия».

Название «Геронтофилия»Год выхода: 2013Страна: КанадаПродолжительность фильма: 1 час 19 минутРейтинг «Кинопоиска»: 6.0Рейтинг IMDb: 6.3

Герой фильма – восемнадцатилетний юноша по имени Лэйк. Он ничем не отличался от своих ровесников. До поры до времени.

Он начинает испытывать сексуальное влечение к пожилым мужчинам.

Лэйк понимает, что это ненормально. Его начинают посещать мысли о том, что он психически нездоров.

Он смотрит на пожилых людей и представляет, какими они были в молодости. В своих фантазиях он видит всех этих стариков полными жизни, энергии молодости и сексуальной привлекательности.

Жизнь подкидывает ему возможность стать ближе к тем, к кому его так влечет.

Он устраивается на работу в дом престарелых.

Ему открывается неприглядное нутро подобных заведений – пациентов накачивают препаратами, дабы они оставались в бессознательном состоянии.

Лэйк знакомится с мистером Пибоди. Пожилой джентльмен и юноша общаются все больше и больше.

Становятся друг другу все ближе и ближе.

Лэйк осуществляет мечту своего нового возлюбленного.

Но на этом еще не все…

Геронтофилия. Сексуальные расстройства