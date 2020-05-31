Лунный день сегодня 31 мая 2020 года

Вадим Карасев

Влияние Луны на людей велико. Ее энергетика может быть как отрицательной, так и весьма положительной. Узнайте о том, что сулит последний день весны, и о советах астрологов из лунного календаря.

Сегодня важно контролировать эмоции. Негативные мысли или эмоции могут создать неблагоприятный энергетический импульс, который разрушит ауру удачи. Луна не сможет восстановить ее и закрыть пробелы в удаче.

Фаза Луны: начинается 9 лунный день. Он пройдет под эгидой Девы. Растущая Луна и стихия Земли — не самое лучшее сочетание, поэтому старайтесь следовать советам астрологов, чтобы не попасть в сложную ситуацию или выбраться из нее быстрее.

Магнитные бури 31 мая: возмущения магнитосферы Земли не ожидается. Это значит, что день пройдет без магнитных бурь и без опасности для вашего здоровья.

Что принесет удачу сегодня

Что отпугнет успех в этот день

Домашние дела по лунному календарю

уборка;завершение неоконченных дел;релаксация;спокойствие;позитивный настрой.новые начинания;риски и авантюры;спонтанные поступки.

В последний день весны полезно будет заняться делами по дому. Для этого есть отличный повод: завтра начинаются новая неделя, новый месяц и долгожданное лето. К тому же эксперты сайта dailyhoro.ru отмечают, что рост Луны в Деве поможет набраться сил и терпения для создания благоприятной атмосферы в доме.

Что надеть сегодня

В эти сутки активность должна пойти на спад, а значит, использовать яркие цвета нежелательно. Под влиянием Девы стоит грамотно подходить к выбору одежды и украшений и отдавать предпочтение тем цветам, которые способны привести внутренний мир к гармонии. Это зеленый, желтый и бирюзовый.

Из камней-талисманов стоит выбрать оникс — данный минерал поможет уберечь ваше биополе от токсичных людей, порчи и сглаза. В совокупности с серебряными украшениями эффект будет вдвойне положительным. Достичь гармонии и счастья поможет также опал в сочетании с тем же серебром.

Финансы и работа 31 мая

На растущей Луне в Деве новые начинания могут завершиться провалом, поэтому если вам придется работать в этот воскресный день, лучше сфокусироваться на тех делах, которые нет возможности откладывать на потом. Это будет лучшим решением. Своевременное выполнение обязанностей станет залогом успеха.





Всем, кто сегодня отдыхает, можно заняться покупками. Это должны быть запланированные приобретения. Спонтанные походы по магазинам лучше отложить: есть опасность разочароваться в покупках, несмотря на то, что сначала они могут подарить радость и удовлетворение.

Любовь и отношения в 9 лунный день

Личная жизнь многих людей сегодня может заиграть новыми красками. В основном это будет касаться тех, кто уже давно находится в отношениях и живет под одной крышей. Всем, кто одинок и находится в поисках, лучше посвятить день себе любимым. Это станет наилучшим решением.

Астрологи настоятельно советуют сегодня не заниматься вопросами любовного характера. Не нужно искать новых отношений — лучше сосредоточиться на сохранении имеющихся. Стоит идти навстречу всем, кто вам дорог. Старайтесь не спорить и не конфликтовать. В противном случае можно надолго отдалиться друг от друга.

Настроение и здоровье по лунному календарю

Хорошее настроение в такие дни всегда является залогом успеха, а значит, в это воскресенье стоит отдыхать и заниматься делами в хорошем расположении духа. Справиться со стрессом и сильными эмоциями можно без особого труда. Главное — не накручивать себя и не бояться просить о помощи в трудной ситуации.

Здоровью в этот лунный день может угрожать лишь ваша неосторожность, поэтому старайтесь быть осмотрительнее при работе с электрооборудованием, а также за рулем. День будет удачным для легких физических нагрузок и прогулок.