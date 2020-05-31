Майезиофилия: один из странных фетишей

Влада Некрасова

Вы уже, наверное, догадались, что все, что заканчивается на «филия» имеет странный привкус.

Сегодня мы рассмотрим термин «майезиофилия».

Что

Майезиофилия – это сексуальное влечение к беременным и кормящим женщинам.

В интернете вы также можете встретить термин «pregnancy fetish». Что дословно можно перевести на русский как «фетиш на беременность».

Что вы обычно представляете себе, услышав словосочетание «беременная девушка»?

Наверняка, на ум идут детские костюмчики в розовых и голубых цветах, кроватки, коляски, фотосессии, где полуобнаженные девушки нежно гладят свои животы и т.д.

Как видите, никакой пошлости.

Беременные девушки вызывают у большинства из нас умиление и желание заботиться. Мы уступаем им места в транспорте, пропускаем в очереди – в общем, относимся к ним как к хрупким существам, нуждающимся в защите.

Но далеко не у всех беременные женщины вызывают именно такие нежные чувства.

Некоторым округлые животы с торчащими пупками кажутся сексуальными, а набухшие груди будущей мамочки – соблазнительными.

Девушка прибавила в весе во время беременности? Отлично! Сексуально! Возбуждающе!

Именно так видят «беременяшек» майезиофилы.

Вас этот факт удивляет, шокирует? Присядьте, у нас есть для вас еще парочка интересных фактов о майезиофилии.

Почему

Что есть сексуальный фетишизм вообще? Это сексуальное влечение к какому-либо предмету или части человеческого тела, которые в общем-то не являются для большинства из нас сексуально привлекательными.

Так для людей с майезиофилией сексуальными являются части тела беременной женщины и сама идея беременности.

Откуда берется этот фетиш? Специалисты выдвигают различные теории, наиболее популярной является следующая: нами движет инстинкт продолжения рода, а потому женщина, которая явно способна к вынашиванию ребенка, кажется особенно сексуальной.

То есть, раз девушка смогла забеременеть или даже родить новое существо, значит, с фертильностью у нее все в порядке. Фертильность – это секси.

Кроме того, секс во время беременности – это своего рода табу. Особенно в некоторых культурах. А запретный плод, как все мы знаем, слаще всех. Секс во время беременности кажется чем-то запрещенным, неправильным, «грязным», а потому желанным.

Кроме того, посудите сами: беременность – это символ стабильности и серьезности отношений. Некое негласное согласие между партнерами, прочные узы. К сожалению, мы живем в неидеальном мире, и беременность уже давно перестала быть гарантом крепкого семейного счастья, но мы сейчас не об этом.

Так вот. Фетишист видит эту беременную женщину, которая уже принадлежит другому. А он ее – раз! – и соблазняет! Вторгается в чужую семью. Эта фантазия будоражит ум майезиофила.

Кроме того, в организме беременных девушек происходит такой гормональный взрыв, что они и сами подчас удивляются тому, насколько необузданным становится их сексуальное желание.

Что может быть сексуальнее, чем пышущая женским здоровьем женщина, с пышными формами и повышенным либидо?

Девушки тоже в игре

Думаете, майезиофилия – причуда исключительно мужская?

Отнюдь.

Как уже было сказано выше, в период беременности с телом женщины происходят удивительные метаморфозы. Одна из таких перемен – сильное сексуальное возбуждение.

Многие девушки признаются, что именно секс во время беременности принес им самые запоминающиеся оргазмы. После таких откровений идея ласк во время беременности кажется еще более заманчивой.

Безопасность

Вы наверняка успели задаться этим вопросом во время чтения статьи. Действительно ли безопасен секс во время беременности?

Медики советуют воздерживаться от секса в особо критичные моменты (первый триместр, последние четыре недели беременности), так как существуют определенные риски.

Единого ответа на вопрос «Можно ли заниматься сексом во время беременности?» не существует. Необходимо консультироваться со специалистом и прислушиваться к собственному телу.

Кроме того, не стоит забывать о том, что сексуальное удовлетворение можно получить и доставить разными способами.

Майезиофилия – это про секс?

И да и нет. Майезиофилам достаточно одной только мысли о беременности для того, чтобы возбудиться. Кроме того, им кажутся сексуальными и возбуждающими предметы, связанные с беременностью: одежда для беременных, положительные тесты на беременность, молокоотсосы, детская одежда и даже использованное белье.

Порно??

Ну а чему тут в общем-то удивляться?

Если есть фетиш, значит есть и порно.

Порно с беременными действительно существует.

Некоторые порнозвезды чувствуют себя достаточно комфортно в этом жанре. Разумеется, они не могут заниматься этим 365 дней в году, но когда, скажем так, в их жизни наступает благоприятный для таких съемок период, они получают дополнительную плату.

Перед съемками актрисы проходят медицинское обследование, так что порноактеры порой подходят к сексу более разумно, чем их зрители.

Норма ли это?

Сложный вопрос. Смогли бы вы признаться в этом своим коллегам за обеденным перерывом?

Майезиофилия – это явление весьма нестандартное. Но пока наши сексуальные предпочтения не вредят другим, с этим можно мириться.

Сексуальное влечение к беременным и кормящим! Майезиофилия и лактофилия