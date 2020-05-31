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Малообеспеченным матерям пособие по беременности и родам рассчитают по-новому

Малообеспеченным матерям пособие по беременности и родам рассчитают по-новому

Порядок начисления выплат при социальном страховании на случай временной нетрудоспособности в связи с материнством в России хотят изменить. Соответствующий закон члены Совета Федерации планируют рассмотреть на заседании во вторник, 2 июня.

Если женщина не работала или её средний заработок был ниже МРОТ, то, согласно действующему законодательству, пособие по временной нетрудоспособности, по беременности и родам или ежемесячное пособие по уходу за ребенком рассчитывается, исходя из размера МРОТ. Но вместе с тем, в законах есть норма, которая устанавливает, что при расчёте пособия с использованием МРОТ, применяются районные коэффициенты к заработной плате.

Это, в конечном итоге, приводит к существенному нарушению имущественных прав граждан. Поскольку из-за противоречий в законодательстве, матери, получающие средний дневной заработок выше МРОТ без учёта районного коэффициента, получают меньше, чем те, чей средний заработок ниже МРОТ без учёта районного коэффициента, отмечается в пояснительной записке к закону.

Помимо этого, существующая коллизия порождает неправильное толкование нормы работодателями и территориальными органами Фонда социального страхования. Что в дальнейшем иногда приводит к судебным разбирательствам. Поэтому авторы закона предлагают устранить существующий пробел.

Документ закрепляет порядок расчёта пособий по временной нетрудоспособности, беременности и родам, а также ежемесячного пособия по уходу за ребенком с учётом среднего заработка матери в размере МРОТ с учётом районных коэффициентов. Это позволит работодателям и органам соцстрахования правильно исчислять и выплачивать причитающиеся гражданам пособия. Что, в свою очередь, позволит не допускать нарушения имущественных застрахованных лиц.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в мае.

# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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