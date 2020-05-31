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Мастурбируют 98% людей, остальные 2% разве лгут?

Мастурбируют 98% людей, остальные 2% разве лгут?

Насколько распространена мастурбация, на самом деле? Согласно недавнему американскому исследованию, только 38% женщин заявили, что они вообще мастурбировали в течение прошлого года, а для мужчин этот показатель составил 61%. Так что, кажется очевидным, что мастурбация отнюдь не настолько повально охватывает население, как предполагает старая шутка, или считают многие.


Формат исследования

В рамках Национального опроса по вопросам здравоохранения и социальной жизни, социологи Чикагского университета проанализировали, собранные во время личных интервью, данные 3116 взрослых от 18 до 60 лет. У респондентов спрашивали, как часто они мастурбировали последние 12 месяцев.

Вероятно, формат исследования «лицом к лицу» не располагает к полной откровенности, и некоторые люди не признались в своем «хобби». Но даже если учесть эту возможность, результаты отвергли убежденность, что мастурбация — распространенный сексуальный акт.


Возрастные факторы

Предыдущие исследования показали, что мужчины чаще всего мастурбируют с подросткового до среднего возраста. Это было частично верно и для Чикагского исследования. Уровень мужской мастурбации несколько снижается после 50 лет. Но в целом мужчины, которые занимаются самоудовлетворением, продолжают это делать и в дальнейшем.

Женщины чаще всего мастурбируют в возрасте 20 — 39 лет. Более низкий показатель у них составляет в период 18 — 20 и старше 40 лет.

Личные и социально-экономические факторы

Прежние опросы показали, что мастурбация становится более вероятной с увеличением частоты сексуальных мыслей, повышения образования, сексуальных экспериментов во время полового созревания и большим количеством пожизненных сексуальных отношений. Чикагским исследованием это было подтверждено для обоих полов.

Данные нынешнего и предыдущих опросов сошлись на том, что люди, получившие воспитание в религиозно либеральных или неверующих семьях, сообщали чаще о мастурбации, чем те, кто вырос в семьях фундаменталистов.

В чикагском опросе белые респонденты оказались самыми «восторженными мастурбаторами». Афроамериканцы, американцы азиатского происхождения и жители островов Тихого океана сообщили о меньшей склонности к самоудовлетворению.

Физические и эмоциональные факторы

Предыдущие опросы утверждали, что плохое здоровье уменьшает вероятность мастурбации. В последнем исследовании это было верно только для женщин, но не мужчин, которые продолжают мастурбировать, невзирая на состояние здоровья.

Самоудовлетворение традиционно считается удобным выходом для людей с повышенным либидо, которым не хватает партнерского секса. Опрос подтвердил это как для мужчин, так и женщин.

Среди американцев и европейцев мастурбация часто рассматривается, как способ одиноких людей восполнить недостаток секса в отношениях. Опрос опроверг это предположение. Длительное отсутствие партнера подавляет желание сольного секса у представителей обоих полов. Респонденты, которые мастурбировали больше всего, обычно были вовлечены в сексуальные отношения. Похоже, что парные занятия любовью вызывают интерес к одиночному сексу.

Наконец, секс подразумевает как физическую, так и эмоциональную близость. В этом исследовании любое разобщение между этими двумя элементами, то есть физический контакт без эмоциональной близости или наоборот, было связано с учащением актов мастурбации. Фактически, у женщин отсутствие эмоциональной близости в отношениях усиливает желание мастурбировать.

Что будет если прекратить мастурбировать? [AsapSCIENCE]

# Интересное
По материалам: intrigue

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