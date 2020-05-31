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Медведев оценил опыт "Единой России" по электронному голосованию

Медведев оценил опыт "Единой России" по электронному голосованию
Электронное голосование укрепило лидерские позиции "Единой России", но такие технологии только проходят обкатку, заявил в воскресенье лидер ЕР Дмитрий Медведев.

"Электронное голосование... на мой взгляд, укрепило лидерские позиции партии "Единая Россия". Технологии дистанционного голосования на выборах в большинстве стран мира, в том числе в России, только проходят "обкатку", - сказал он в ходе онлайн-совещания с региональными отделениями ЕР по случаю завершения электронного предварительного голосования.

# Политика
По материалам: ria.ru

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