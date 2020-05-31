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Медведев поручил изучить данные о нарушениях на праймериз "Единой России"

Медведев поручил изучить данные о нарушениях на праймериз "Единой России"
Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев поручил проанализировать информацию о возможных нарушениях в ходе процедуры внутрипартийного предварительного голосования, которое прошло в электронном формате, чтобы данная процедура не была скомпрометирована.

"Важно внимательно проанализировать.... информацию о возможных нарушениях. Если потребуется где-то - восстановить нарушенные права", - сказал Медведев в ходе онлайн-совещания с региональными отделениями партии по подведению итогов электронного предварительного голосования.

По его словам, важно, чтобы процедура предварительного голосования, основанная на самых современных технологиях, "не была скомпрометирована какими-то нюансами", поскольку "за этим будущее".


"И мы, конечно, рассчитываем на то, что эти возможности, эти технологии будут применяться и дальше", - добавил Медведев.

# Политика
По материалам: ria.ru

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